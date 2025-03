"Emprender, el camino de las mujeres en Latinoamérica que quieren salir de la pobreza"

Pero la brecha no se cierra. En el mundo, las mujeres son las que más sufren la violencia y la pobreza -el 10% vive en pobreza extrema-, y más 119 millones de niñas siguen sin ir a la escuela y, según ONU Mujeres, aún se tardarán 137 años en cerrar la brecha de género .

Desde su creación en 2007, la FMBBVA ha apoyado a través de sus entidades locales en cinco países de Latinoamérica, a más de 6 millones de emprendedores de bajos recursos con el desembolso de más de 21.200 millones de dólares. Lo hace con servicios financieros y no financieros, formación y acompañamiento adaptados a las necesidades de cada emprendedor y de su negocio.

El emprendimiento, una salida de la pobreza

En América Latina, donde el 50% del empleo es informal, el emprendimiento es una opción a la que muchos recurren para salir de la pobreza (situación en la que se encuentran unos 190 millones de personas, el 28% de la población). Una circunstancia especialmente relevante en el caso de las mujeres, que se enfrentan a mayores dificultades para acceder al mercado laboral, pues suelen contar con menores niveles de formación y también asumen el trabajo no remunerado dentro del hogar.

Ante esta situación para muchas de estas mujeres, la única manera de ser dueñas de su destino es asegurarse de tener mecanismos propios para generar ingresos. “Por eso esta región tiene las tasas de emprendimiento femenino más elevadas del mundo. Sin embargo, sus negocios no pueden desarrollar todo su potencial. No pueden hacerlo porque 90 millones de mujeres no tienen acceso a una cuenta bancaria y un porcentaje escaso accede a crédito o cuenta de ahorro”, asegura Fernández.

Conscientes de esta realidad en América Latina, la FMBBVA proporciona soluciones financieras y no financieras diseñadas específicamente para las mujeres: créditos, productos de ahorro, seguros de maternidad, lactancia o salud y también formación… Cada emprendedora tiene unas necesidades diferentes, ya sea por su situación socioeconómica o por el tipo de emprendimiento y precisa una atención ágil y sencilla.

El 58% de los emprendedores apoyados por la FMBBVA son mujeres. Una amplia mayoría se encuentra en situación de vulnerabilidad o pobreza y tiene su negocio como la principal fuente de ingresos del hogar.

Explica Fernández que, “para apoyar su progreso, contamos con una estrategia de empoderamiento económico que busca ofrecer financiación para sus negocios (660 millones de dólares en créditos en 2024), junto con formación (de las más de 600.000 personas que hemos educado el 60% eran mujeres), acceso a tecnologías o seguros que cuidan de su salud y la de sus familias por 1 a 3 dólares al mes”.

Además de las ayudas para fomentar su empleabilidad, también destacan las contribuciones hacia la educación de las emprendedoras y también a la de sus hijos. Las becas son parte esencial de la acción de la Fundación y ya han logrado transformar la realidad de muchos jóvenes en algunas de las regiones más empobrecidas, como Valery Johana Martinez Palacio, una joven colombiana de 17 años que, gracias a una beca ofrecida por BBVA y Bancamía puede estudiar en la universidad. Historias como la de Valery son el mejor ejemplo para honrar el lema del 8M de 2025: “Para TODAS las mujeres y niñas: Derechos. Igualdad. Empoderamiento”, un llamamiento al impulso y promoción de las nuevas generaciones.