Los mercados piden al próximo Gobierno que vele por el rigor fiscal y avisan: limitar la inmigración dañará al PIB

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LO ESENCIAL Las claves Analistas de Deutsche Bank y Barclays piden al próximo Gobierno mantener la disciplina y consolidación fiscal ante los comicios generales. Advierten que limitar los flujos de inmigración dañaría el PIB, tras haber aportado cerca de la mitad del crecimiento económico español entre 2022 y 2025. Alertan sobre la pérdida de credibilidad fiscal si las bajadas de impuestos prometidas por el PP no se compensan con recortes equivalentes en el gasto público. Un eventual Ejecutivo de PP y Vox beneficiaría a sectores como la banca, el energético y los centros de datos mediante bajadas de impuestos y cambios normativos. Preguntas ¿Por qué dicen Deutsche Bank y Barclays que limitar la inmigración dañaría al PIB español? Ambos bancos señalan que la entrada de inmigrantes ha ampliado la oferta laboral y sostenido la demanda interna; por eso, una restricción reduciría mano de obra disponible y frenaría la actividad económica. ¿Qué parte del crecimiento del PIB entre 2022 y 2025 se atribuye a la inmigración según los analistas mencionados? Los analistas citados en la noticia estiman que la inmigración fue responsable de cerca de la mitad del crecimiento del PIB en ese periodo. ¿Qué riesgos fiscales advierten Deutsche Bank y Barclays si el próximo Gobierno aplica las rebajas del PP sin recortar gasto? Advierten que recortes de impuestos sin ajuste de gasto provocarían una desviación fiscal, aumentarían la prima de riesgo y erosionarían la credibilidad fiscal de España. ¿Cómo afectaría una mayoría de PP y Vox a sectores como la banca, la energía y los centros de datos? Según Barclays, una mayoría de ese signo facilitaría eliminar el impuesto a la banca y favorecer fusiones; reduciría la fiscalidad nuclear y ampliaría la vida útil de centrales, y podría derogar el real decreto sobre centros de datos, atrayendo inversión. ¿Por qué piden los mercados que el próximo Gobierno mantenga el rigor fiscal ante la situación de Francia? Los mercados temen contagio desde la crisis de deuda francesa; por eso piden que España mantenga consolidación fiscal para preservar confianza y evitar presión sobre la prima de riesgo.

Este 29 de noviembre tienen lugar unas trascendentales elecciones generales para España. De ellas saldrá el Gobierno de la próxima legislatura. Uno al que los mercados piden que respete la disciplina y que no reduzca los flujos de inmigrantes. La economía española depende de ello.

Así lo ven los analistas que Deutsche Bank y de Barclays, que esta semana han lanzado sendos informes sobre la situación de España y las vulnerabilidades que deberá afrontar un futuro Ejecutivo.

En ambos casos, se destaca la situación en la que la economía española ha llegado a los comicios: con el mayor crecimiento del PIB entre los grandes países del euro y con una progresiva reducción del déficit y la deuda pública (en términos de porcentaje del PIB).

Lo que demandan los mercados es que el nuevo Gobierno no se salga de esta consolidación fiscal y mantenga la hoja de ruta. Sobre todo dada la situación de Francia y un potencial contagio de la crisis de deuda soberana que sufre el país vecino.

La inquietud de los analistas procede, en particular, de las agresivas rebajas fiscales que ha prometido el Partido Popular, al que tanto Deutsche Bank como Barclays dan como favorito para hacerse con La Moncloa, con el apoyo de Vox.

Si estos recortes de impuestos no van acompañados de una reducción del gasto público equivalente, se podría producir una desviación fiscal que presionara la prima de riesgo española. Es decir, una pérdida de "credibilidad fiscal", indica Barclays.

Sus analistas y los de Deutsche Bank también muestran su temor a los planes que el futuro gobierno pueda tener para restringir los flujos migratorios. Recuerdan que han sido fundamentales para el crecimiento del PIB en los últimos años.

Concretamente, la inmigración aportó cerca de la mitad del crecimiento del PIB español entre 2022 y 2025. Por ello, consideran que una restricción severa de los flujos migratorios podría limitar la oferta de mano de obra y frenar el dinamismo económico.

De hecho, Deutsche afirma que "es probable que el crecimiento del PIB se ralentice si se restringe la inmigración".

La entidad alemana también avisa de la necesidad de más inversiones públicas para impulsar la productividad que permita afrontar los costes derivados del envejecimiento poblacional, que se acelera.

Por otro lado, una mayoría estable de PP y Vox sería especialmente positiva para ciertos sectores, indica Barclays, dadas sus promesas electorales.

Uno de ellos es, precisamente, la banca. El impuesto a las entidades financieras podría suprimirse y el clima político sería más favorable a las fusiones.

Un clima que también favorecería al ámbito energético, permitiendo una reducción de la fiscalidad nuclear y una ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, según Barclays.

Un nuevo gobierno de derechas le sentaría bien también al ámbito de los centros de datos, dado que el real decreto aprobado recientemente, salvo sorpresa, debería ser derogado,