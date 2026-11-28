Las subidas deberán formalizarse en un decreto-ley que el Gobierno aprobó que se tramitará en diciembre; el Gobierno que resulte de las elecciones será quien gestione su aprobación y ejecución.

¿Quién tendrá que aprobar y aplicar finalmente estas subidas y cuándo se decidirá?

El alza del IMV anunciada sería la segunda mayor de su historia, tras el incremento del 15% de 2023; las no contributivas registran también su segundo mayor aumento desde 1992.

¿Qué precedentes hay de subidas parecidas del IMV y las pensiones no contributivas?

La revalorización del 3,5% para las pensiones contributivas resulta del mecanismo legal automático; las subidas del 8,8% a las pensiones mínimas y del 14,1% al IMV son aumentos discrecionales aprobados por el Ejecutivo.

¿Qué parte de esas subidas es automática y cuál depende de la decisión del Gobierno?

El compromiso eleva el gasto público en 2027 en unos 2.860 millones de euros solo por las pensiones mínimas y el IMV; sumando la revalorización general del 3,5% la factura sube por encima de 10.500 millones adicionales.

¿Qué impacto fiscal tienen las subidas anunciadas de pensiones mínimas y del IMV para 2027?

El Gobierno ha anunciado esos aumentos a 48 horas de las elecciones como compromisos unilaterales dirigidos a 5,2 millones de beneficiarios, potenciales votantes, y para completar la revalorización automática del 3,5% de las pensiones contributivas.

¿Por qué Pedro Sánchez ha prometido subir las pensiones mínimas al menos un 8,8% y el IMV un 14,1% justo antes del 29-N?

Con estos nuevos anuncios, las promesas electorales del Ejecutivo elevan la factura total del gasto comprometido a 44.736 millones.

Sumando el incremento del 3,5% de las pensiones contributivas, el gasto total adicional en prestaciones superará los 10.500 millones de euros.

Estas subidas discrecionales supondrán un coste adicional de unos 2.860 millones de euros, beneficiando a 5,2 millones de personas.

El Gobierno promete subir las pensiones mínimas al menos un 8,8% y un 14,1% las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital en 2027.

Este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez anunció que las pensiones contributivas se revalorizarán un 3,5% en 2027, que es lo que han subido los precios (de media) entre diciembre de 2025 y noviembre de este año. Así lo dicta la legislación tras la reforma de la Seguridad Social de hace unos años.

Pero el Ejecutivo dio a conocer algunos compromisos más: subir las pensiones mínimas al menos un 8,8% y disparar las pensiones no contributivas y, por tanto, el ingreso mínimo vital (IMV), un 14,1%. Y todo ello a sólo 48 horas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Esto supone comprometer otros 2.860 millones de euros de cara al año que viene.

No se trata de incrementos ligados a automatismo alguno, como ocurre con las pensiones contributivas. En este caso, son aumentos unilaterales de unas prestaciones públicas que afectan a 5,2 millones de personas. Potenciales votantes de cara a los comicios de este domingo.

Sobre todo porque, en términos generales, suponen subidas históricas. En el caso del IMV, es la segunda mayor alza de su reciente historia (el primer lugar lo ocupa el año 2023, cuando aumentó un 15%).

Algo parecido ocurre en el caso de las pensiones no contributivas, dado que se mueven en las mismas cantidades. El incremento prometido por el Gobierno sería el segundo más elevado (sigue ganando el de 2023) desde 1992.

En el caso de las pensiones mínimas, el análisis es un poco más complejo, dado que en este caso hay varios complementos que cambian mucho la situación.

Sin embargo, lo que sí se puede decir es que el suelo de subida del 8,8% desvelado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puede encontrarse entre los mayores incrementos de las pensiones mínimas en décadas.

En cualquier caso, hay que recordar que dentro de la reforma de las pensiones se recogía que las pensiones mínimas y no contributivas (y, por tanto, el IMV) se subirían por encima de la inflación anualmente para acercarse al umbral de pobreza.

Coste

¿Y cuánto cuesta todo esto? Las estimaciones de este periódico apuntan a que subir las pensiones mínimas al menos un 8,8% costará 1.460 millones de euros. Y el incremento de las no contributivas y del IMV supondrá elevar el gasto público en estas prestaciones en casi 1.400 millones.

Es decir, que estos compromisos puestos sobre la mesa por el Gobierno supondrán un gasto adicional en 2027 de unos 2.860 millones de euros.

A esto hay que sumarle el aumento general de 3,5% de las pensiones ya confirmado para el próximo año, que costará unos 7.651 millones de euros. ¿El total? Más de 10.500 millones adicionales de gasto.

Una cifra que se viene a sumar a las medidas aprobadas y prometidas por el Gobierno de Sánchez en los últimos Consejos de Ministros antes de las elecciones.

Teniendo en cuenta estos compromisos en pensiones, el coste total de las promesas electorales del Gobierno se eleva hasta 44.736 millones de euros.

Dicho esto, en el caso de las prestaciones públicas, esto todavía no está aprobado.

El correspondiente decreto-ley para activar las subidas se aprobará a lo largo del mes de diciembre. Veremos cuándo y qué Gobierno tendrá que manejar estas subidas. Lo sabremos después de las elecciones.