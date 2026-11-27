La reforma de 2021 vinculó la revalorización al IPC y añadió un recargo para bases máximas; por eso la base máxima sube alrededor de 4,7% (IPC más 1,2) y la pensión máxima se incrementa con el IPC más 0,115%.

Qué cambios técnicos introducidos por la reforma de Escrivá explican las subidas de bases y pensión máxima en 2027?

El aumento elevará el gasto en prestaciones en aproximadamente 7.600 millones de euros y afectará a cerca de 9,6 millones de personas que cobran 10,6 millones de pensiones contributivas.

¿Qué impacto fiscal tendrá la subida de las pensiones en 2027?

Las pensiones mínimas subirán un 8,8% y las no contributivas un 14,2%, mientras que el Ingreso Mínimo Vital aumentará un 14,1%, medidas que el Gobierno dice beneficiarán a colectivos vulnerables.

¿Cómo afecta la revalorización a las pensiones mínimas, las no contributivas y al IMV?

La pensión media de jubilación recibirá unos 774,5 euros extra al año y la prestación media del sistema subirá alrededor de 676 euros anuales, según Seguridad Social.

¿Qué consecuencias tiene la subida del 3,5% para los pensionistas que cobran la pensión media?

El Ejecutivo calcula la subida a partir del IPC medio interanual entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, que refleja la inflación causada en parte por la guerra en Irán; esa tasa marcó la revalorización prevista.

¿Por qué el Gobierno ha decidido revalorizar las pensiones un 3,5% en 2027?

La medida beneficiará a cerca de 9,6 millones de pensionistas de prestaciones contributivas y supondrá un aumento del gasto público de unos 7.600 millones de euros.

La pensión máxima se situará en 3.481 euros mensuales en catorce pagas y la base máxima de cotización subirá un 4,7% hasta los 5.340,9 euros al mes.

Las pensiones mínimas tendrán un incremento del 8,8%, mientras que las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán en torno al 14%.

Las pensiones subirán un 3,5% en 2027 debido a la evolución de la inflación, elevando la pensión media por encima de los 1.427 euros al mes.

El Gobierno ya tiene cifras para revalorizar las pensiones en 2027. Estas prestaciones subirán un 3,5% el próximo año, de manera que la prestación media superará los 1.427 euros al mes.

Además, las pensiones mínimas subirán un 8,8% y las no contributivas un 14,2%, según ha avanzado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Gobierno ha anunciado este incremento después de que el IPC haya dado a conocer la inflación prevista de noviembre, que está en el 4,1%, un dato bastante más moderado que el de agosto y septiembre (cuando alcanzó el 4,9%).

La revalorización de 2027, marcada por la inflación provocada por la guerra en Irán, será la más alta desde 2024, cuando las pensiones subieron un 3,8%. Y supondrá elevar el gasto en estas prestaciones unos 7.600 millones de euros, según cálculos de EL ESPAÑOL-Invertia.

Esta subida, calculada a partir del IPC medio interanual registrado entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, quedará ratificada oficialmente el próximo 15 de diciembre con la publicación del IPC por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según Seguridad Social, la revalorización se traducirá en unos 774,5 euros extra al año para quienes perciben la pensión media de jubilación, mientras que la pensión media del conjunto del sistema aumentará alrededor de 676 euros anuales.

La medida tendrá un impacto directo en cerca de 9,6 millones de ciudadanos —4,82 millones de hombres y 4,76 millones de mujeres— que cobran 10,6 millones de pensiones contributivas.

A ellos se suman los 722.400 beneficiarios del Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuyas prestaciones se revalorizarán en el mismo porcentaje.

Como se ha comentado antes, las pensiones mínimas y las no contributivas registrarán subidas de entre el 8,8% y el 14,2% según su modalidad.

Seguridad Social concreta que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumentará exactamente un 14,1%. "Estas mejoras tendrán una notable incidencia sobre los colectivos más vulnerables y con marcada presencia femenina", indican desde el departamento.

El Ejecutivo aprobará un real decreto-ley para aplicar las nuevas cuantías tras las elecciones generales de este domingo.

Pensiones máximas

Estas revalorizaciones según el IPC medio de diciembre a marzo están establecidas en la legislación tras las reformas del sistema pensiones que llevó a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social.

Dentro de estos cambios, también se incluyó una revalorización anual de las bases máximas de cotización, que tienen en cuenta el ICP más 1,2 puntos anuales durante el periodo 2024-2050.

Esto supone que, para el año próximo, la base máxima de cotización subirá en torno a un 4,7% (el 3,5% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situaría en 5.340,9 euros mensuales, frente a los 5.101,2 euros actuales.

Al tiempo que aumentará la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2027 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó la reforma de pensiones.

De este modo, con la revalorización del 3,5% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2027 en 3.481 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 3.359,6 euros de este año.