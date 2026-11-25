Señalan que el crecimiento ha crecido por encima de la UE pero la creación de empleo se concentra en sectores de baja productividad, el poder adquisitivo cae por la inflación y las transferencias sociales tienen un impacto reducido sobre la pobreza.

¿Cómo explican El Español y la Comisión que haya crecimiento económico sin mejora social en España?

Los cuatro indicadores en situación crítica son la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, la pobreza infantil, el efecto de las transferencias sociales para reducir la pobreza y el abandono escolar temprano.

La Comisión cifra el desvío en unos 15.000 millones de euros para 2026 (0,9% del PIB) y advierte de que puede derivar en la apertura de un procedimiento por déficit excesivo si no se corrige.

¿En cuánto estima Bruselas el exceso de gasto de España y qué riesgo conlleva?

Lo ya ocurrido obliga al nuevo Ejecutivo a gestionar compromisos estructurales que aumentan el gasto de 2027 y a preparar recortes o ajustes urgentes para evitar un procedimiento sancionador de la UE.

¿Qué consecuencias tiene para el próximo Gobierno que Sánchez haya comprometido casi 42.900 millones en gasto antes del 29‑N?

Porque el informe de la Comisión Europea detecta nueve indicadores sociales con resultados desfavorables, incluidos pobreza, pobreza infantil y abandono escolar temprano, que sitúan a España por detrás de la media de la UE.

¿Por qué dice la Comisión que Pedro Sánchez deja una “fractura social” en España?

Bruselas advierte además de un desvío de 15.000 millones en el techo de gasto pactado, lo que podría desencadenar la apertura de un expediente sancionador por déficit excesivo al próximo Ejecutivo.

Pese a ligeras mejoras en el empleo, la tasa de paro (10,5%) y el desempleo de larga duración duplican los promedios comunitarios, en un mercado laboral concentrado en sectores de baja productividad.

Aunque la tasa de riesgo de pobreza bajó ligeramente al 25,7% (33,8% en niños), España sigue muy por encima de la media de la UE, mientras que la desigualdad de ingresos y la pobreza laboral se mantienen elevadas.

La Comisión Europea sitúa a España con resultados desfavorables en nueve de sus 17 indicadores sociales, colocando al país en 'situación crítica' en pobreza infantil, riesgo de exclusión social, abandono escolar y eficacia de las transferencias sociales.

Pedro Sánchez deja una importante fractura social al Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones anticipadas del próximo 29 de noviembre, según ha avisado este martes Bruselas.

En su paquete económico de otoño, la Comisión de Ursula von der Leyen ha advertido de que el Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar nos ha situado a la cola del continente en indicadores como pobreza, desigualdad y abandono escolar.

El presidente no se cansa de presumir de los avances logrados durante sus ocho años en el poder, pero la Comisión ha concluido este martes que "España se enfrenta a riesgos potenciales para la convergencia social al alza que exigen un análisis ulterior en una segunda fase".

España suspende en nueve indicadores sociales Posición de España en los 17 indicadores principales del cuadro de indicadores sociales de la UE 0 Mejores resultados Ninguno 2 Mejor que la media Brecha de empleo por discapacidad

Menores de 3 años en educación infantil 0 Bien, pero a vigilar Ninguno 6 En la media Formación de adultos*

Competencias digitales

Jóvenes que ni estudian ni trabajan

Brecha de género en el empleo

Sobrecarga del coste de la vivienda

Necesidades médicas no cubiertas 3 Débil, pero mejorando Tasa de empleo

Tasa de paro

Paro de larga duración 2 A vigilar Desigualdad de renta

Crecimiento de la renta disponible de los hogares 4 Situación crítica Abandono escolar temprano

Riesgo de pobreza o exclusión social

Pobreza o exclusión infantil

Efecto de las transferencias sociales contra la pobreza Fuente: Comisión Europea * Dato de 2022; el resto, de 2025

Nuestro país presenta nueve indicadores con resultados desfavorables de los 17 que utiliza el Ejecutivo comunitario: cuatro en rojo, que señalan una "situación crítica"; dos en ámbar, que requieren "vigilancia"; y tres en amarillo, que reflejan una "situación débil, aunque en mejora".

"España sigue afrontando importantes desafíos en materia de pobreza, protección social e inclusión", señala el informe de Bruselas.

Los cuatro indicadores en "situación crítica" son la pobreza, la pobreza infantil, el impacto de las prestaciones sociales en la reducción de la pobreza y el abandono escolar temprano.

En 2025, la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social descendió ligeramente, hasta el 25,7% en el conjunto de la población y el 33,8% entre los niños. Sin embargo, ambas tasas siguen muy por encima de la media de la UE.

También retrocedió la capacidad de las transferencias sociales -excluidas las pensiones- para reducir la pobreza. Su impacto cayó 0,7 puntos porcentuales, hasta el 23,2%, frente al 33,2% de media en la UE.

Este resultado se explica en parte por las lagunas de cobertura de algunas prestaciones, entre ellas el ingreso mínimo vital y el complemento de ayuda a la infancia.

Entre los niños, las transferencias sociales solo redujeron el riesgo de pobreza en un 18,9%, menos de la mitad que en el conjunto de la UE (40,1%).

El abandono escolar temprano también mejoró ligeramente, hasta el 12,8% en 2025, pero continúa muy por encima de la media comunitaria (9,1%).

El problema es especialmente acusado entre los hombres -el 15,9% frente al 9,5% de las mujeres- y las personas nacidas fuera de España (27,4%, frente al 9,6%). La tasa también sigue siendo particularmente elevada en algunas comunidades autónomas.

En otros dos indicadores, España se encuentra en una "situación que requiere vigilancia". El primero es la desigualdad de ingresos, medida mediante la ratio entre la renta del 20% más rico y la del 20% más pobre de la población. Aunque descendió ligeramente, sigue siendo elevada: 5,24, frente a 4,62 en la UE.

El segundo es la renta bruta disponible de los hogares per cápita, cuyo índice continúa en niveles bajos pese al aumento registrado. "Estos problemas se ven agravados por las grandes disparidades regionales y la elevada pobreza laboral", señala el informe.

Por último, otros tres indicadores presentan una "situación débil, aunque en mejora": la tasa de empleo, el desempleo y el paro de larga duración.

La tasa de empleo aumentó un punto porcentual en 2025, impulsada por el crecimiento económico, pero sigue por debajo de la media europea: el 72,4%, frente al 76,1%. Además, la creación de puestos de trabajo "se ha concentrado en cierta medida en sectores con una productividad relativamente baja".

Tampoco las cifras de paro permiten bajar la guardia. La tasa de desempleo alcanza el 10,5%, frente al 6% de la UE, mientras que el paro de larga duración se sitúa en el 3,4%, frente al 1,9% comunitario.

"El mercado laboral ha mejorado, aunque todavía presenta importantes desafíos", concluye la Comisión.

Por otro lado, la Comisión Europea ha advertido de que el Gobierno de Sánchez ha rebasado este año en 15.000 millones de euros (el 0,9% del PIB) el techo de gasto neto que él mismo pactó con la UE.

42.900 millones de gasto

Y eso sin contar las últimas medidas aprobadas en los Consejos de Ministros previos a las elecciones, que elevarán todavía más el desfase. Un montante que elevaría el gasto en más de 42.900 millones de euros.

Solo en el Consejo de Ministros de este martes -en teoría el último antes del 29-N- se ha aprobado un gasto equivalente a unos 3.000 millones de euros.

Como ya ha explicado este diario, esta desviación obligará al próximo Ejecutivo a acometer ajustes urgentes nada más tomar posesión si quiere evitar un expediente sancionador que Bruselas ya da prácticamente por descontado.

La Comisión reclama recortes en los Presupuestos de 2027, después de cuatro años consecutivos de Sánchez sin presentar unas cuentas públicas actualizadas.

"Si los datos de ejecución presupuestaria confirman este desvío en la primavera del próximo año (...), esto podría conducir a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo", ha advertido el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.