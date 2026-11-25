El ajuste en vivienda reflejó una desaceleración del mercado residencial que contrarrestó parcialmente la fuerte inversión en tecnología y propiedad intelectual, provocando una caída del 3,4% en inversión residencial.

¿Por qué la inversión residencial cayó 3,4% en el tercer trimestre pese al avance general?

La inversión en productos de propiedad intelectual —sobre todo software— y el equipamiento informático impulsaron la inversión corporativa, con la inversión de capital privado creciendo 22,4%.

¿Qué sectores lideraron la subida de la inversión privada que elevó el PIB?

Las exportaciones cayeron un 5,4% anualizado, restando crecimiento, mientras que las importaciones subieron un 19,2%, lo que empeoró la aportación neta del comercio exterior al PIB.

¿Cómo afectó el comercio exterior a la revisión del PIB en el tercer trimestre?

Lo ocurrido combina crecimiento mayor al esperado con inflación PCE estable en 2,1%, lo que da a la Fed margen para mantener tipos sin alivio inmediato; podría frenar decisiones a favor de recortes rápidos.

¿Qué consecuencias tiene para la política de la Reserva Federal que el PIB revise al 4,3% anualizado con un PCE del 2,1%?

La BEA incorporó revisiones al alza en la inversión privada y en el gasto de los consumidores, especialmente en software y otros productos de propiedad intelectual, lo que elevó el crecimiento trimestral al 1,1%.

¿Por qué la Oficina de Análisis Económico (BEA) revisó al alza el PIB de EEUU del tercer trimestre hasta 1,1%?

El índice PCE subyacente se mantuvo en el 2,5%, un indicador clave para la Reserva Federal, que decidió mantener los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%.

La inversión de capital privado aumentó un 22,4% y el gasto público subió un 5,7%, mientras que las exportaciones cayeron un 5,4% anualizado.

A ritmo anualizado, la economía estadounidense se expandió un 4,3%, impulsada principalmente por el gasto de los consumidores y la inversión.

El PIB de Estados Unidos creció un 1,1% en el tercer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior, tres décimas más que en la primera estimación.

El producto interior bruto (PIB) de EEUU creció un 1,1% entre julio y septiembre de 2026 con respecto al segundo trimestre del año. El dato es tres décimas superior a la primera estimación publicada hace poco menos de un mes.

A su vez, la economía estadounidense se expandió un 4,3% a ritmo anualizado, nueve décimas más que en el primer balance publicado a finales de octubre.

Este segundo dato, publicado este miércoles por la Oficina de Análisis Económico (BEA), refleja sobre todo revisiones al alza en la inversión y el gasto de los consumidores.

Entre los factores que más contribuyeron al crecimiento de la primera potencia mundial en el tercer trimestre también estuvo el gasto público. Estas ganancias fueron contrarrestadas parcialmente por una disminución en las exportaciones, que cayeron un 5,4% anualizado.

Las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, aumentaron un 19,2%, según el informe.

La inversión de capital privado creció un 22,4% revisado frente al 19,4% del primer estimado. Lo hizo impulsada por aumentos en el área de productos de propiedad intelectual como el software. La inversión corporativa subió un 16,1% y la de equipamiento, principalmente informático, creció un 21,8%.

Mientras, la inversión residencial cayó un 3,4%, después de haberse incrementado un 2,8% en el periodo anterior.

La revisión del gasto privado hasta el 4,2% reflejó un ajuste al alza en los bienes (4,7%), debido a crecimientos en las áreas de medicamentos recetados, software informático y la gasolina, compensados parcialmente por una revisión a la baja en los servicios (+3,9%), sobre todo en la atención sanitaria.

Por su parte, el gasto público aumentó un 5,7%, movido principalmente por un alza revisada del 16% en el gasto federal, que refleja incrementos del 23% del consumo no relacionado con la defensa, después de la caída del 12,7% del trimestre anterior.

Entre julio y septiembre, el aumento en el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) se mantuvo en un 2,1% anualizado, mientras que el dato subyacente, que excluye alimentos y energía por su volatilidad, creció un 2,5%, también al mismo nivel del primer estimado.

El PIB, junto a la inflación -incluyendo las cifras del PCE- y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria.

En su reunión de octubre, el banco central decidió dejar estables los tipos de interés en la horquilla del 3,75% al 4%, a pesar de la presión de la Casa Blanca por una bajada más agresiva de las tasas