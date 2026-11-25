El Gobierno que tome posesión tras las elecciones tendrá que gestionar esos aumentos permanentes de gasto y afrontar ajustes exigidos por la UE para evitar sanciones, además de atajar los problemas sociales señalados por Bruselas.

¿Quién tendrá que gestionar los 42.900 millones comprometidos y qué retos le deja Sánchez?

Aumenta el gasto estructural que mantendrá prestaciones y sueldos más altos, pero no ha corregido déficits sociales: España sigue con tasas elevadas de pobreza, pobreza infantil y abandono escolar que perjudican a los hogares.

¿Cómo afecta el exceso de gasto y las medidas de Sánchez a los ciudadanos en términos sociales?

Ya ocurrido: la Comisión ha pedido recortes y ha advertido de un posible expediente; podría ocurrir: la desviación subiría a 22.000 millones en 2027 y el próximo Ejecutivo tendría que aplicar ajustes urgentes para evitar sanciones.

¿Qué consecuencias ya han ocurrido y qué podría ocurrir si no se corrigen los excesos de gasto?

Incluyen subidas salariales a funcionarios, revalorización de pensiones (3–4%), SMI a 1.286 euros, descuentos en transporte público, ampliación de deducciones para autónomos y bonificaciones fiscales en vivienda.

Porque, según la Comisión, España ha rebasado el techo de gasto neto pactado en 2026 en unos 15.000 millones de euros, lo que puede activar el procedimiento por déficit excesivo si la desviación se confirma en primavera.

¿Por qué la Comisión Europea advierte a Pedro Sánchez con un expediente sancionador por el exceso de gasto?

El próximo Ejecutivo tendrá que aplicar recortes urgentes en los presupuestos para evitar la apertura de un procedimiento por déficit excesivo desde Bruselas.

Entre las iniciativas aprobadas destacan el aumento del salario mínimo y de los sueldos públicos, la revalorización de pensiones y la prórroga de los descuentos al transporte.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido casi 42.900 millones de euros de gasto adicional para 2027 en medidas sociales aprobadas antes de las elecciones.

La Comisión Europea amenaza a España con un expediente sancionador por rebasar el límite de gasto público en unos 15.000 millones de euros.

Nueva llamada de atención de la Comisión Europea al Gobierno de España. Bruselas ha amenazado al Ejecutivo con aplicarle un expediente sancionador por romper los límites de gasto público establecidos para este 2026. Concretamente, en unos 15.000 millones de euros (un 0,9% de PIB).

Sin embargo, esto no está en los planes del Gobierno. Ni mucho menos. De hecho, Pedro Sánchez ha comprometido ya casi 42.900 millones de euros de incremento del gasto público en los Consejos de Ministros de las últimas semanas y previos a las Elecciones Generales de este 29 de noviembre.

Todo ello para financiar medidas con claro tinte electoral, claro.

Concretamente, el Consejo de Ministros ha aprobado medidas de corte social que subirán el gasto público en 2027 en al menos 42.836 millones de euros. Todo desde que Sánchez decidió celebrar los comicios del 29-N.

Desde entonces, el Gobierno ha dado luz verde a las mayores entregas a cuenta de la historia para las comunidades autónomas y los ayuntamientos y al mayor aumento de sueldo de los funcionarios (4,5%) desde 1992.

También se ha puesto en marcha la revalorización de las pensiones para el próximo año (que estará entre el 3% y el 4%) y un aumento de los fondos para financiar los servicios públicos de dependencia.

Además, se ha aprobado el salario mínimo de 2027 (sube hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas). Esto ha incluido un contundente aumento del mínimo exento de IRPF. De hecho, los trabajadores que el próximo año cobren el SMI no sufrirán ninguna retención en su nómina.

Las medidas aprobadas en las últimas semanas y su repercusión en el gasto público. ARTE EE.

Asimismo, está el coste de las medidas en vivienda, particularmente las bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios. ¿Su coste? Unos 1.300 millones, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

A todo este conjunto, el Gobierno le dio el toque de gracia este martes, en el último Consejo de Ministros antes del 29-N. En él se han aprobado, como mínimo, casi 2.000 millones más de gasto público para 2027.

Por un lado, se ha dado luz verde, un mes antes de lo habitual, a la prórroga hasta 2027 de una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez desde el estallido de la crisis energética: los descuentos en el transporte público. Una iniciativa que costará 1.200 millones el próximo año.

A esto hay que sumar la ampliación de las deducciones en el IRPF para los autónomos, que supondrán un coste de 465 millones. También la extensión de los permisos de maternidad y paternidad de 19 a 20 semanas, que sumará al gasto de la Seguridad Social 250 millones más el próximo año en materia de prestaciones.

Más medidas El último Consejo de Ministros antes del 29-N dio luz verde a otras medidas con marcado tinte electoral, aunque no supongan elevar el gasto público de forma directa. Entre ellas, está la prórroga del impuesto a la banca a 2027, con cambios en su formulación: será finalista (para políticas de vivienda) y ya no se repartirá entre las autonomías según el PIB, sino que su distribución se pactará entre el Estado y las regiones. También se aprobó la ampliación a 10 días por fallecimientos de los familiares más próximos, una medida que llevaba en el cajón del Ministerio de Trabajo casi un año. Además, también salieron adelante los límites a los intereses de créditos al consumo, el endurecimiento de los requisitos para los centros de FP privada y la reducción de ratios alumnado-aula para las etapas de Infantil y Bachillerato en Educación.

De esta manera, en las últimas semanas ha usado el Consejo de Ministros para aprobar unos compromisos electorales que supondrán elevar el gasto público un 5,6% en 2027.

Cabe recordar que todas estas iniciativas generan aumentos de gasto estructurales y permanentes. Es decir, que se mantendrán en años posteriores a 2027.

Unos incrementos que tendrá que manejar el Gobierno que salga de las elecciones de este domingo. Y que se tendrá que enfrentar a los ajustes que ya pide Bruselas y que Pedro Sánchez y sus ministros han decidido desoír, como demuestra el exceso de gasto de España.

Una desviación que obligará al próximo Ejecutivo a acometer recortes o cambios urgentes nada más tomar posesión, si quiere evitar un expediente sancionador que Bruselas ya da prácticamente por descontado.

Ajustes

Así, la Comisión reclama recortes en los Presupuestos de 2027, después de cuatro años consecutivos de Sánchez sin presentar unas cuentas públicas actualizadas. Es decir, sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.

"Si los datos de ejecución presupuestaria confirman este desvío en la primavera del próximo año (...), esto podría conducir a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo", ha advertido el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.

Bruselas reclama a las autoridades españolas que "adopten las medidas necesarias en el marco del procedimiento presupuestario nacional" para garantizar que la política fiscal del próximo año se ajuste a las recomendaciones de la UE.

De hecho, si no hay ajustes, el desfase de 15.000 millones indicado al principio de este artículo se ampliará en 2027 hasta los 22.000 millones (1,3% del PIB).

Gasto y crecimiento

Pero ni el descontrol del gasto público ni el crecimiento de España, muy por encima de la media de la eurozona y de sus principales potencias -Alemania, Italia y Francia- han servido para corregir los desequilibrios sociales del país.

El poder adquisitivo de los hogares, ante una inflación al alza, mengua. Y la tasa de paro y la de pobreza infantil se mantienen entre las más elevadas de la UE. Algo de lo que también avisa Bruselas.

Todos son desafíos a los que deberá enfrentarse el Gobierno que salga de las urnas este domingo. Un Ejecutivo que, además, tendrá que gestionar los casi 42.900 millones de gasto adicional ya comprometidos. Muchos deberes para afrontar en 2027.