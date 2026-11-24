La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). Europa Press

También se han prorrogado las rebajas del transporte público a 2027. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a ampliar los permisos laborales.

Sánchez amplía su pack de medidas antes del 29-N y rebaja el IRPF a los autónomos con mejoras en las deducciones

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El Gobierno eleva del 5% al 10% la deducción en el IRPF por gastos de difícil justificación para autónomos, beneficiando a 2,6 millones de trabajadores con un coste fiscal de 465 millones de euros. Se aprueba un nuevo régimen de estimación directa para pequeños empresarios que facturen menos de 85.000 euros, simplificando sus trámites a una única declaración de IVA. El Ejecutivo prorroga la ampliación del impuesto a la banca para recaudar 1.400 millones destinados a vivienda y extiende las ayudas al transporte público hasta 2027 por 1.200 millones. Se extienden las condiciones del sistema de módulos a 2027 y se acompasa el retraso de la entrada en vigor del sistema Verifactu con el despliegue de la factura electrónica. Preguntas ¿Por qué el Gobierno amplía del 5% al 10% la deducción en el IRPF para autónomos por provisiones y gastos de difícil justificación? El Ejecutivo argumenta que la medida facilita la tributación de los autónomos y reduce su carga administrativa en conceptos que son complejos de justificar. Según El Español, la ampliación se aprobó en el último Consejo de Ministros antes del 29‑N como parte de un paquete fiscal dirigido a 2,6 millones de autónomos y con un coste estimado de 465 millones. ¿Qué consecuencias tiene para los autónomos la creación de un nuevo régimen de estimación directa para facturación por debajo de 85.000 euros? Ya aprobado, el nuevo régimen simplifica obligaciones: esos pequeños empresarios sólo tendrán que presentar declaración de IVA y se someten a reglas contables menos exigentes. Esta simplificación busca reducir cargas administrativas para negocios con facturación inferior a 85.000 euros. ¿Qué hay detrás de la prórroga del impuesto especial a la banca y a qué se destinará la recaudación de 1.400 millones? El Gobierno ha extendido el gravamen a la banca por un año y estima recaudar 1.400 millones; esos ingresos se destinarán a políticas de vivienda gestionadas por las comunidades autónomas. La medida figura en el real decreto‑ley bancario aprobado en el último Consejo de Ministros. ¿Cómo afectan a los ciudadanos la extensión de los descuentos del transporte público y la prórroga de ayudas al transporte hasta 2027? Ya aprobado, el Gobierno extiende a 2027 los descuentos de transporte público vigentes este año, lo que mantiene reducciones tarifarias para usuarios y supone un gasto público estimado en 1.200 millones. La medida busca sostener la demanda de transporte y aliviar el coste para viajeros.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprovechado el último Consejo de Ministros antes de las Elecciones Generales del próximo domingo para aprobar numerosas medidas, de las que muchas impactarán en la actividad del Ejecutivo que salga de los comicios.

El cónclave ministerial ha aprobado varias medidas que ya eran conocidas, como la extensión de los permisos de fallecimiento, pero también ha habido novedades. Arcadi España, ministro de Hacienda ha informado de la ampliación de las deducciones a las que se podrán acoger los trabajadores autónomos.

Concretamente, se ha ampliado del 5% al 10% la deducción a la que tienen acceso los autónomos en el IRPF por provisiones y gastos de difícil justificación. También se han extendido las rebajas del IRPF en el régimen de módulos.

Estas rebajas fiscales tendrán un coste para las arcas públicas de 465 millones de euros, según España, y afectarán a 2,6 millones de autónomos.

Además, el ministro ha informado de que, en el régimen de estimación directa, se crea un nuevo régimen para pequeños empresarios y profesionales con facturación por debajo de 85.000 euros. Sólo tendrán que presentar una declaración de IVA.

Asimismo, se han prorrogado las actuales condiciones del sistema de módulos a 2027. Y, según indica España, se retrasa la entrada en vigor de Verifactu y "lo acompasamos para que vaya con la factura electrónica".

España ha confirmado la ampliación del impuesto a la banca. Se espera una recaudación de 1.400 millones y estos ingresos se destinarán a políticas de vivienda que manejarán las autonomías.

Elma Saiz, ministra portavoz, ha informado, a su vez de que se extienden todos los descuentos del transporte público activos este año a 2027. Esta medida tiene un coste de 1.200 millones.

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