Según la Comisión, incluso descontando parte de las ayudas vía cláusula de escape no bastaría para compensar el desfase de gasto, porque la desviación y la deuda (por encima del 60% del PIB) seguirían fuera de la senda requerida.

¿Por qué España no evitaría el expediente aunque excluyera parte de las ayudas energéticas, como hizo Grecia?

Bruselas pronostica un desvío del 1,3% del PIB para 2027, lo que aumentaría la probabilidad de que se inicie un procedimiento sancionador que podría culminar en sanciones económicas si los datos confirman incumplimiento.

Ya existe un riesgo formal de procedimiento por déficit excesivo y la Comisión exige ajustes presupuestarios; la apertura de expediente podría decidirse en primavera de 2027 tras las cifras definitivas.

¿Qué consecuencias tiene ya la advertencia de la Comisión para las cuentas públicas españolas?

Bruselas atribuye el desvío a los paquetes de ayudas energéticas aprobados por Sánchez, al aumento de plantillas en comunidades autónomas y al incremento de costes de funcionamiento de la Administración.

¿Qué factores han provocado el desvío del 0,9% del PIB en 2026 que señala Bruselas?

La Comisión considera que el Gobierno de Sánchez ha superado en 2026 el techo de gasto público neto pactado, con un exceso del 0,9% del PIB (unos 15.300 millones), por lo que prepara un procedimiento por posible déficit excesivo.

¿Por qué Bruselas amenaza con abrir un expediente sancionador a Pedro Sánchez por el techo de gasto de 2026?

La posible apertura del procedimiento por déficit excesivo se decidirá en la primavera de 2027 tras verificar los datos definitivos de ejecución presupuestaria.

El exceso de gasto se atribuye a las ayudas energéticas, el aumento del personal autonómico y el incremento de costes de funcionamiento de la Administración.

Bruselas calcula que el desvío del gasto público alcanza los 15.300 millones de euros este año y prevé que aumente a 22.100 millones en 2027.

La Comisión Europea amenaza a España con un expediente sancionador por superar en un 0,9% del PIB el techo de gasto pactado para 2026.

El Gobierno que salga de las urnas tras las elecciones anticipadas del próximo 29 de noviembre se encontrará, nada más tomar posesión, con una exigencia de ajuste presupuestario de Bruselas por el descontrol de las cuentas públicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha amenazado este martes con abrir un procedimiento sancionador contra España al considerar que el equipo de Sánchez ha rebasado ampliamente en 2026 el techo de gasto público neto que él mismo pactó con la UE.

En concreto, el exceso de gasto público acumulado alcanza este año el 0,9% del PIB, unos 15.300 millones de euros, según los cálculos de Bruselas. La cifra supera ampliamente el desfase máximo del 0,6% del PIB que permiten las reglas fiscales europeas.

Los principales factores que explican este enorme desvío en 2026 son los sucesivos paquetes de ayudas energéticas aprobados por Sánchez para amortiguar el impacto de la guerra de Irán; el aumento de las plantillas de funcionarios de las comunidades autónomas, que ha "disparado" el gasto; y el incremento de los costes de funcionamiento de la Administración.

El Ejecutivo comunitario advierte además de un riesgo de "incumplimiento sustancial" de las reglas europeas de disciplina fiscal también en 2027, cuando el desvío se disparará hasta el 1,3% del PIB (22.100 millones de euros).

Por ello, reclama a las autoridades españolas que "adopten las medidas necesarias en el marco del procedimiento presupuestario nacional" para garantizar que la política fiscal del próximo año se ajuste a las recomendaciones de la UE.

"En el caso de Eslovenia y España, cuya deuda supera el 60% del PIB, nuestras previsiones apuntan a un incumplimiento sustancial ya este año", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, en una comparecencia en la Eurocámara.

"Si los datos de ejecución presupuestaria confirman este desvío en la primavera del próximo año, la Comisión elaborará un informe al amparo del artículo 126.3 del Tratado para evaluar el cumplimiento del criterio de deuda".

"Esto podría conducir a la apertura de un procedimiento de déficit excesivo. Los Estados miembros en riesgo de incumplimiento deben adoptar las medidas necesarias en sus presupuestos para 2027", ha señalado Dombrovskis.

Las previsiones de Bruselas tienen fecha de corte del 3 de noviembre, por lo que no incorporan las últimas medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en periodo electoral, como la subida salarial de los funcionarios, que podrían agravar aún más el desvío.

La apertura del expediente sancionador contra España se decidirá en la primavera de 2027, una vez se publiquen las cifras definitivas de ejecución presupuestaria de este año. Los procedimientos por deuda excesiva, como es el caso, sólo pueden activarse sobre la base de datos confirmados.

Pero la Comisión da ya prácticamente por descontada su apertura, dado el considerable desvío acumulado respecto a la senda de gasto y el hecho de que la deuda pública española supera ampliamente el umbral del 60% del PIB establecido por el Pacto de Estabilidad.

Ni siquiera acogiéndose a la cláusula de escape para excluir del cómputo una parte de las ayudas energéticas -como han hecho Grecia, Italia y Portugal- conseguiría el Gobierno compensar el desfase de gasto, según las fuentes consultadas.

El motivo de fondo del expediente sancionador que prepara Bruselas, que podría desembocar en multas económicas, es que, "si no respeta la senda de gasto neto, España no conseguirá reducir su deuda en la medida prevista", advierte Bruselas.

Por cuarto año consecutivo, el Gobierno de Sánchez tampoco ha remitido a Bruselas un plan presupuestario actualizado, lo que ha impedido a la Comisión evaluar en detalle sus cuentas y su política fiscal.

"No es una situación ideal desde el punto de vista de una buena gestión de las finanzas públicas, pero no podemos obligar a un Estado miembro a enviarnos un presupuesto si no dispone de él", admiten fuentes comunitarias.