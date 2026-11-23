Ese impuesto grava los patrimonios netos superiores a tres millones de euros y afecta a personas con fortunas por encima de ese umbral, según la norma aprobada a finales de diciembre de 2022.

Encaja en una estrategia recurrente desde 2022 que combina impuestos extraordinarios (banca y energéticas) con una retórica dirigida a grandes empresas y patrimonios para justificar medidas redistributivas.

El decreto, aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario, ha sido rechazado por el sector porque considera que en la práctica frena inversiones comprometidas por aproximadamente 69.000 millones, lo que podría paralizar proyectos y empleo vinculados a centros de datos.

¿Qué hay detrás del decreto ley de centros de datos que Sánchez aprobó y por qué lo critica el sector tecnológico?

La prórroga garantiza la recaudación prevista de 1.400 millones que el Gobierno asigna a vivienda —viviendas protegidas, rehabilitación y bonificaciones a inquilinos— y mantiene la presión fiscal sobre entidades grandes.

¿Qué consecuencias tiene ya la prórroga del impuesto extraordinario a la banca hasta 2027 para las políticas de vivienda?

Sánchez lo ha planteado como fuente de financiación para una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos y lo ha presentado en plena campaña para reforzar su discurso redistributivo y electoral.

¿Por qué Pedro Sánchez propone ahora un impuesto a las fortunas de más de 100 millones?

La batería de medidas fiscales y la retórica contra multinacionales, el Ibex y grandes patrimonios intensifican la estrategia económica del Ejecutivo a una semana del 29-N.

Aprobado un polémico decreto ley sobre centros de datos que, según el sector afectado, paraliza inversiones comprometidas por 69.000 millones de euros.

El Gobierno confirma la prórroga del impuesto extraordinario a la banca hasta 2027 para destinar 1.400 millones de euros a políticas de vivienda.

Pedro Sánchez anuncia un nuevo impuesto a fortunas de más de 100 millones de euros con el que prevé recaudar 2.000 millones para financiar servicios públicos y vivienda.

Pedro Sánchez ha activado el comodín del populismo económico a solo una semana de las elecciones generales del 29-N. El presidente del Gobierno ha cargado en solo cuatro días contra las multinacionales tecnológicas, el Ibex y los ricos.

Este lunes ha anunciado en sus redes sociales que impulsará un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros para financiar nuevos derechos como "una prestación por crianza, vivienda y mejores servicios públicos". Prevé recaudar 2.000 millones.

El sábado a primera hora confirmó también que el Consejo de Ministros de este martes prorrogará el impuesto extraordinario a la banca hasta el año 2027 para recaudar 1.400 millones "para políticas de vivienda".

El viernes el segundo Consejo de Ministros extraordinario desde que se convocaran elecciones aprobó el polémico decreto ley de centros de datos que, según el sector, en la práctica frena 69.000 millones de inversiones comprometidas.

Una batería de medidas que ponen en el foco nuevamente a las grandes empresas, nacionales y extranjeras, y los grandes patrimonios. Todo parece indicar que tras estos anuncios el populismo económico volverá a ser uno de los ejes de los discursos de un Sánchez que busca la remontada a siete días de los comicios.

La estrategia de Sánchez no es nueva. Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania ha señalado a las grandes empresas por "enriquecerse" con los conflictos internacionales.

Entonces anunció los impuestos extraordinarios para la banca y las energéticas. Las primeras por beneficiarse de las subidas de los tipos de interés y las segundas del aumento de los precios de la energía.

Estos impuestos fueron acompañados de una constante retórica populista de Sánchez y sus ministros con la que se atacó a los ricos, a los empresarios y a las grandes empresas.

En el caso de los primeros se aprobó un Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Aprobado a finales de diciembre de 2022 grava los patrimonios netos superiores a tres millones de euros.

En 2021 se incrementó en dos puntos el tipo marginal estatal de la base general hasta alcanzar el 47 % para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros anuales.

Posteriormente, también se elevaron los tipos de las rentas del ahorro (dividendos, intereses y ganancias patrimoniales) a partir de los 200.000 y 300.000 euros.

En los Presupuestos Generales de 2021 se eliminó la bonificación estatal del 100 % que existía anteriormente, convirtiendo este tributo en indefinido y elevando el tipo máximo estatal para patrimonios superiores a 10 millones de euros.

En el caso de las empresas, los dos gravámenes extraordinarios, a la banca y a las energéticas, se aprobaron a finales de 2022 inicialmente por dos años. En 2023 y 2024, recaudaron un total de 5.767 millones de euros, pese a que los dos están recurridos ante los tribunales.

A primeros de 2025 el Congreso (con los votos en contra de Junts y PNV, además del PP y Vox) rechazó prorrogar el impuesto a las energéticas, pero se validó el de la banca que se mantiene hasta la fecha.

En el caso de esta nueva prórroga al impuesto extraordinario a la banca (que se ha vuelto permanente) Sánchez dijo el sábado en el programa Julia en la Onda de Onda Cero que vamos a prorrogar el impuesto a la banca hasta el año 2027.

"Recaudaremos 1.400 millones de euros para políticas de viviendas como viviendas de protección, dar bonificaciones fiscales a inquilinos y rehabilitar viviendas", dijo.

En el Gobierno indicado posteriormente que con estos impuestos se podría financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, rehabilitar 52.000 y aplicar bonificaciones fiscales a casi 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura.

Desde 2023 este impuesto gravar al 4,8 % los márgenes de intereses y comisiones de las entidades financieras con ingresos superiores a 800 millones de euros.