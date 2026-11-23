Fedea sugiere que las mutuas puedan proponer altas al INSS e incluso emitir altas directas en patologías traumáticas tasadas, y que las empresas puedan proponer altas tras reconocimientos médicos en los primeros 15 días, para acelerar la gestión clínica-financiera.

¿Qué papel propone Fedea para las mutuas y las empresas en la gestión de altas médicas?

Fedea propone unidades provinciales de salud mental en el INSS para evaluar de inmediato las bajas psicológicas, lo que reduciría retrasos en diagnósticos y permitiría gestionar retornos y tratamientos más rápidos para estas bajas de larga duración.

¿Cómo afectaría a los trabajadores con problemas de salud mental la propuesta de Fedea de crear unidades provinciales en el INSS?

El estudio señala que el aumento no se explica únicamente por demografía o sector; identifica incentivos económicos y seguridad laboral, con mayor probabilidad de baja tras pasar a contrato indefinido y mayores coberturas que elevan la incidencia.

¿Qué factores explica Fedea que hayan aumentado las bajas por contingencias comunes entre 2017 y 2024?

Ya ocurrido: Fedea plantea eliminar mejoras voluntarias durante los primeros 15 días y fijar un tope del 85% entre los días 16 y 365; eso reduciría el gasto empresarial y público y generaría ahorros que podrían destinarse a subidas salariales generales.

¿Qué consecuencias tendría limitar los complementos salariales durante los primeros días de la incapacidad temporal?

Fedea argumenta que el sistema actual es rígido y “todo-o-nada”, lo que impide retornos progresivos; permitir bajas parciales y teletrabajo reduciría la duración efectiva de las incapacidades y mejoraría la eficiencia sin recortar protección social.

El informe aboga por dar mayor protagonismo a las mutuas y servicios públicos para reducir la rigidez del sistema y resolver la desconexión entre los médicos que emiten la baja y quien la paga.

Se propone adaptar el sistema mediante análisis de capacidad real, bajas parciales, teletrabajo, retorno progresivo en patologías largas y la creación de unidades específicas de salud mental en el INSS.

El estudio plantea limitar los complementos salariales que pagan las empresas durante las bajas a un máximo del 85% de la base reguladora, sugiriendo destinar el ahorro a subidas de sueldo generales.

Fedea propone hacer las bajas médicas más flexibles y compatibles con el trabajo para frenar el gasto público en incapacidad temporal, que alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone que las bajas médicas sean más flexibles y compatibles con el trabajo, además reclama limitar los complementos salariales durante la incapacidad temporal (IT) a cambio de subidas de sueldo generales.

Todo ello con el objetivo de frenar el gasto público en IT derivado de enfermedad común, que alcanzó los 16.500 millones de euros en 2024, el doble que en 2017 y el triple que en 2014.

Así consta en el estudio 'Diagnóstico y Reforma del Sistema de Bajas Médicas', elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y Universidad Complutense de Madrid) y Jesús Lahera Forteza (Universidad Complutense de Madrid), que analiza el sistema a partir del Spending Review 2022-2026 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Los autores sostienen que el incremento de las bajas médicas por contingencias comunes -que pasaron de 4,7 a 8,6 millones de episodios entre 2017 y 2024, un 84% más- "no tiene una explicación demográfica ni sectorial sencilla".

Descontando el crecimiento del empleo, la tasa de incidencia aumentó un 58% en esos siete años, mientras que la duración media de los procesos con prestación económica pasó de 40 a 46 días.

Este repunte se concentra en patologías de larga duración y difícil objetivación clínica.

En concreto, la incidencia de las bajas por trastornos mentales creció un 84% entre 2017 y 2024, hasta alcanzar una duración media de 98,5 días, frente a los 77 días de las enfermedades musculoesqueléticas.

Más bajas en indefinidos

El informe señala que en el aumento de las bajas influyen los incentivos económicos y la seguridad laboral.

Según la evidencia de la AIReF recogida en el documento, el paso de un contrato temporal a uno indefinido eleva en un 30% la probabilidad mensual de iniciar una baja, mientras que la mejora de la cobertura retributiva aplicada a determinados empleados públicos aumentó dicha probabilidad en un 40%.

No obstante, los autores advierten de que la menor incidencia en empleos inseguros también puede responder al "presentismo" por miedo a perder el trabajo, por lo que rechazan hablar de fraude.

Asimismo, el estudio destaca que los trabajadores por cuenta ajena registraron en 2024 una incidencia 3,6 veces superior a la de los autónomos (38,3 episodios por cada 1.000 afiliados frente a 10,7), aunque cuando los trabajadores por cuenta propia causan baja esta se prolonga durante una media de 112 días, frente a los 42 días de los asalariados.

Por edades, los trabajadores de 25 a 34 años presentan la mayor incidencia (41,1 episodios por 1.000 afiliados), mientras que los de 55 a 64 años registran las bajas más largas (79 días de media).

Por comunidades autónomas, la incidencia osciló en 2024 entre los 52 episodios por 1.000 afiliados de Navarra y los 19 de Extremadura.

Sistema rígido

El diagnóstico jurídico-económico del think-tank identifica tres problemas estructurales en el diseño institucional.

El primero es la escisión entre quienes emiten y supervisan clínicamente las bajas (los servicios públicos de salud autonómicos) y quienes financian la prestación (el Instituto Nacional de la Seguridad Social y, durante los primeros quince días, las empresas), lo que los autores resumen en que "quien gasta no paga, y quien paga no controla".

El segundo problema es la "absoluta rigidez" de un sistema basado en el "todo-o-nada" que impide compatibilizar la baja con el trabajo o articular retornos progresivos.

El tercero es la ausencia de desincentivos al mal uso o riesgo moral, agravada por las listas de espera sanitarias y porque la negociación colectiva neutraliza los tramos de menor cobertura legal, provocando que más de la mitad de los asalariados cobren durante la baja prácticamente lo mismo que trabajando. Además, recuerdan que un 5% de los trabajadores con IT concentra el 22% de todos los episodios.

Reforma

Para revertir esta situación sin recortar la protección social, Fedea propone una reforma en tres bloques. Por un lado, plantea romper el automatismo que vincula enfermedad con incapacidad total mediante un análisis médico funcional de las capacidades reales del trabajador en relación con su puesto.

Sobre esa base, plantea permitir bajas parciales en casos de pluriempleo, compatibilizar la baja con el teletrabajo o adaptaciones de movilidad cuando la dolencia lo permita, y activar programas de retorno progresivo al puesto en bajas de larga duración (como procesos oncológicos o trastornos mentales), siempre bajo supervisión médica y con acuerdo voluntario entre empresa y trabajador.

En segundo lugar, Fedea sugiere un gran acuerdo estatal interprofesional en la negociación colectiva para eliminar las mejoras voluntarias a cargo de la empresa durante los primeros 15 días de baja y fijar un tope del 85% de la base reguladora entre los días 16 y 365 (y del 100% a partir del año), destinando ese ahorro a subidas salariales generales.

Si no se alcanzara un pacto en el plazo de un año, aboga por valorar una reforma legal en esa línea.

También propone dar cobertura legal expresa en la Ley 15/2022 a las primas salariales de asistencia al trabajo -siempre que sean proporcionadas, no discriminatorias y excluyan a las personas con discapacidad- y establecer protocolos clínicos y preventivos para vigilar las bajas recurrentes sin considerar la reincidencia una prueba de fraude.

El tercer eje pasa por firmar convenios obligatorios entre los servicios autonómicos de salud, el INSS y las mutuas colaboradoras; crear unidades provinciales de salud mental en el INSS para evaluar de inmediato las bajas psicológicas, y suprimir la prórroga automática de 180 días al cumplirse el año de baja para sustituirla por un reconocimiento médico obligatorio.

Asimismo, sugiere dar mayor protagonismo a las mutuas. ¿Cómo? Pues permitiéndoles dirigir propuestas de alta al INSS e incluso emitir altas directas en patologías traumatológicas tasadas, ligando su financiación a la actividad asistencial.

También, permitir que las empresas propongan altas tras reconocimientos médicos en los primeros 15 días; integrar los riesgos psicosociales y la sobrecarga laboral en la prevención de riesgos, e invertir en la reducción de las listas de espera de la sanidad pública.

El estudio concluye que una reforma de este calado mejoraría la eficiencia del sistema, reduciría el gasto público y los costes empresariales y crearía margen para elevar los salarios, asegurando que "todos ganan" cuando se invierte en sanidad pública y se alinea la gestión clínica con la financiera.