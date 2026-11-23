Puede ser asumible como dato puntual, pero si se convierte en crónico aumentaría la deuda y la dependencia exterior, dejando la economía vulnerable a shocks y presionando la sostenibilidad del crecimiento.

Se compensa en parte por el superávit del turismo y de servicios no turísticos como consultoría, ingeniería e informática, que contrarrestan la salida de bienes.

¿Cómo se ha compensado el déficit comercial de España pese al aumento de las importaciones?

Ya está restando puntos al crecimiento: el déficit puede elevar el peso del sector exterior en terreno negativo y refleja una menor tracción industrial, lo que puede frenar la creación de empleo en la industria.

¿Qué consecuencias ha tenido ya el aumento del déficit comercial para el PIB y el empleo industrial?

China ha sido clave: la diferencia comercial con Pekín aumentó en 5.000 millones en diez meses, hasta situarse en 35.500 millones, por el fuerte crecimiento de las importaciones de vehículos y manufacturas chinas.

Porque las importaciones crecieron más rápido que las exportaciones: entre enero y septiembre las importaciones subieron 7,4% frente a un avance de las exportaciones del 4,2%, lo que elevó el desequilibrio a 69.586 millones.

¿Por qué ha subido el déficit comercial de España hasta casi 70.000 millones en los últimos doce meses?

Los economistas advierten que este déficit comercial, estimado en el 3,9% del PIB, resta crecimiento a la economía y refleja una menor tracción en la industria local.

El desequilibrio se debe principalmente al aumento de las importaciones desde China, impulsado por coches y manufacturas, y desde Nigeria debido a las compras de petróleo.

El déficit comercial rozó los 70.000 millones de euros entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, lo que amenaza con convertir este ejercicio en el peor desde la crisis de 2008.

El déficit comercial escaló hasta los 69.586 millones de euros entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, los últimos doce meses registrados por la Secretaría de Estado de Comercio.

Esta cifra supone rozar los 71.603 millones que registró el desequilibrio entre exportaciones e importaciones en 2022, en plena crisis de abastecimiento energético por la invasión de Rusia a Ucrania.

No obstante, en el sector exportador se apunta a que el déficit comercial -a falta de sólo un trimestre- podría superar esta cifra al cerrar el año, lo que le convertiría en el peor registro desde la gran crisis económica de 2008.

De confirmarse este dato, el déficit comercial cerraría en el 3,9% del PIB, frente al 3,4% con el que cerró el año pasado. En los años de la crisis estuvo por encima del 8%.

Entre enero y septiembre, este déficit se disparó un 31% hasta los 53.638 millones después de que las exportaciones crecieron un 4,2%, pero las importaciones se dispararon un 7,4%.

Buena parte de este desequilibrio tiene que ver con China, con quien la diferencia creció en 5.000 millones en sólo diez meses (hasta los 35.500), por nuestras importaciones de coches y manufacturas desde Pekín.

En tanto que el déficit con Nigeria ha crecido en 1.700 millones (hasta 4.500), por la compra de crudo. El país africano se ha convertido en uno de nuestros principales proveedores de petróleo.

La cifra global de déficit comercial ha crecido pese a que los intercambios con Estados Unidos se han equilibrado tras muchos meses de impacto de los aranceles comerciales de Donald Trump.

En el acumulado de enero a septiembre, el desequilibrio se ha mantenido en los 10.586 millones, casi la misma cifra que igual periodo del año anterior. Al comenzar 2026, el aumento del déficit con Washington llegó a ser de más de 1.000 millones.

Con todo, el elevado y creciente déficit comercial de España no es un hecho aislado. Es una tendencia que se ha consolidado durante todo el año en medio de una guerra comercial mundial sin freno y una crisis energética por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Las ventas de las empresas españolas al extranjero crecen a menor ritmo por el impacto en algunos mercados de los aranceles globales, al mismo tiempo que necesita abastecerse de combustibles que son cada vez más caros.

Los economistas coinciden en que este déficit puede impactar en el PIB ya que el sector exterior (compramos más de lo que vendemos) resta puntos al crecimiento económico.

Las exportaciones llevan tres años siendo uno de los principales motores de la bonanza económica de España, por lo que su ralentización debería impactar en el aumento del producto interior.

También es reflejo de una menor tracción industrial, ya que comprar más manufacturas, vehículos o bienes de consumo en vez de producirlos (los coches chinos son el mejor ejemplo) puede reducir la actividad de las fábricas locales y frenar la creación de empleo en la industria.

Es verdad que a nuestro favor juega que las importaciones se han disparado porque las familias consumen más, al mismo tiempo que el déficit se compensa por el superávit del turismo y de los servicios no turísticos como consultoría, ingeniería o informática.

Pero, ¿es peligroso un déficit de 70.000 millones? Los economistas coinciden en que es asumible, pero no en el medio y largo plazo. Si hablamos de un dato puntual, se puede contener, pero no si se vuelve crónico.

Durante la gran crisis de 2008, la del estallido de la burbuja inmobiliaria, uno de los indicadores más preocupantes desde el punto de vista macroeconómico fue precisamente el del déficit comercial.

En 2007, este desequilibrio llegó a los 100.000 millones de euros y, en 2008, a los 94.000 millones, registrando un ratio de PIB del 9,2% y del 8,5%, respectivamente.

Cuando en 2011 Mariano Rajoy llegó al Gobierno, una de sus principales preocupaciones fue controlar el déficit fiscal en el 10%, pero también el déficit comercial que en 2010 había llegado al 5%.

Este indicador refleja la debilidad de las importaciones en un contexto en el que las inversiones tampoco podían compensar esta salida de capital.

En cualquier caso, los economistas coinciden en señalar que es anómalo que con la aparente bonanza económica, con un 2,6% de crecimiento del PIB previsto para este año, el déficit comercial se sitúe en el 3,9%.

Desde el punto de vista de la lógica económica, un déficit comercial prolongado puede ser peligroso porque incrementa la deuda pública y la dependencia de otros países.

Una situación que hace a la economía vulnerable a shocks externos y a la inestabilidad mundial. Un entorno lleno de incertidumbres con subida de las materias primas y de la inflación fruto de la guerra de Irán amenazan con enquistarse y mantenerse en buena parte de 2027.

Un cóctel peligroso si es que la economía española sigue anclada en déficits comerciales cercanos al 4% del PIB.