Propone cinco nuevos recursos propios que sumarían 60.000 millones anuales, entre ellos una tasa digital (estimada en 5.000 millones), un impuesto al carbono en frontera, parte de ingresos del mercado de emisiones y gravámenes sobre residuos electrónicos y tabaco.

Merz y los llamados 'frugales' sostienen que el presupuesto propuesto aumentó demasiado y piden más ahorro, reclamando que los recortes se concentren sobre todo en los fondos agrícolas y de cohesión para reducir la contribución nacional.

Ya ha ocurrido que sus demandas de blindar cohesión y PAC no se han atendido completamente: Costa recorta partidas regionales y la reserva de crisis de la PAC, lo que reduce recursos disponibles; podría ocurrir que sigan presionando en próximas cumbres para recuperar asignaciones.

¿Qué consecuencias tiene el recorte para España, Italia y Polonia, los 'amigos de la cohesión'?

Las mayores reducciones afectan a Defensa (‑30%), la reserva de crisis de la PAC (de 5.598 a 3.920 millones, ‑30%) y el Fondo de Solidaridad (de 17.850 a 8.032 millones, más de la mitad); el Fondo Europeo de Competitividad cae un 15% y la Política Exterior más del 20%.

¿Qué partidas concretas pierden financiación por el recorte de Costa y cuánto se reduce cada una?

Costa cedió a las presiones de los países contribuyentes netos para rebajar la propuesta original de la Comisión y contener el aumento de las contribuciones nacionales, dejando el borrador en 1,582 billones frente a 1,76 billones iniciales.

Para amortiguar el impacto en las contribuciones nacionales, Costa plantea crear cinco nuevos impuestos comunitarios, incluyendo una tasa a las grandes plataformas digitales.

Alemania y los países 'frugales' consideran insuficiente la rebaja, mientras que países como España, Italia y Polonia rechazaban cualquier ajuste en las partidas de cohesión.

El tijeretazo afecta a los fondos agrícolas y de cohesión, reduce a la mitad el Fondo de Solidaridad para catástrofes y recorta partidas clave de defensa, competitividad y política exterior.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, propone un recorte de 204.000 millones de euros en el presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2028-2034, reduciéndolo a 1,582 billones de euros.

Alemania y sus socios 'frugales' habían reclamado un recorte de "varios cientos de miles de millones de euros" en el presupuesto plurianual de la UE para 2028-2034 presentado hace un año por la presidenta Ursula von der Leyen. También exigían que el tijeretazo alcanzara a los fondos agrícolas y de cohesión. Ahora han conseguido imponer, al menos en parte, sus condiciones.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha cedido a las presiones de los contribuyentes netos y aplicado un hachazo de 204.000 millones de euros, equivalente al 10% del total, a la propuesta original de Von der Leyen. El nuevo borrador, presentado este sábado, queda en 1,582 billones de euros para siete años (a precios constantes de 2025) frente a los 1,76 billones planteados inicialmente por Bruselas.

El recorte golpea también a los fondos agrícolas y de cohesión. Costa desoye así las exigencias del grupo de los 'amigos de la cohesión', liderado por España, Italia y Polonia, que esta misma semana difundió un comunicado conjunto en contra de cualquier ajuste en estas partidas.

"Rechazamos firmemente cualquier reducción de las asignaciones nacionales de los Planes Nacionales y Regionales de Asociación en la próxima Caja de Negociación. Cualquier recorte de este tipo socavaría políticas fundamentales de la UE consagradas en los Tratados", advertía el comunicado.

En concreto, Costa plantea recortar en 2.000 millones las ayudas regionales, un 2,4% del total. Los fondos agrícolas adjudicados de antemano en los sobres nacionales a cada país no se tocan, pero la reserva de crisis de la PAC pierde un 30% de su dotación, al pasar de 5.598 millones a 3.920 millones. El Fondo de Solidaridad, destinado a responder a catástrofes como la DANA de Valencia, sufre un tijeretazo aún mayor: sus recursos caen más de la mitad, de 17.850 millones a 8.032 millones.

Sin embargo, las mayores podas se concentran las partidas que Berlín y sus socios consideran prioritarias. Defensa pierde un 30% de su dotación, el Fondo Europeo de Competitividad encaja un recorte del 15% y los fondos para Política Exterior menguan más de un 20%.

Por todo ello, el tijeretazo de Costa no ha bastado para aplacar a los frugales, que reclaman nuevas rebajas y exigen que se concentren precisamente en los fondos agrícolas y de cohesión.

"La propuesta que está ahora sobre la mesa constituye un primer paso, pero el volumen global del presupuesto sigue siendo demasiado elevado", ha reaccionado el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Prácticamente todos los Estados miembros se enfrentan al reto de sanear sus finanzas públicas. Que el presupuesto de la UE aumente más de un 40% al mismo tiempo está sencillamente fuera de sintonía con la realidad actual", denuncia Merz.

"El nuevo marco de negociación del presupuesto plurianual de la UE supone un paso en la buena dirección, pero todavía estamos muy lejos de alcanzar un compromiso", ha advertido la ministra sueca de Asuntos Europeos, Jessica Rosencrantz.

"El presupuesto sigue siendo demasiado elevado y, con la propuesta presentada hoy, la contribución de Suecia aumentaría muy por encima de lo razonable".

"La UE debe tomar decisiones difíciles sobre sus prioridades, igual que hacemos todos en nuestros hogares. Suecia quiere un presupuesto centrado en la competitividad y la seguridad de Europa. Esa ha sido nuestra posición desde el primer día y seguiremos defendiendo un presupuesto moderno y justo", ha insistido la ministra.

Nuevos impuestos

Precisamente para contener las contribuciones nacionales -que, de media, pasarían del 0,8% al 0,82% del PIB de los Estados miembros-, Costa propone crear una cesta de cinco nuevos impuestos europeos que, según sus cálculos, podrían aportar conjuntamente 60.000 millones de euros anuales.

La principal novedad es el intento de resucitar una tasa digital europea sobre las grandes plataformas, con la que Bruselas espera recaudar 5.000 millones de euros. Su aprobación exige la unanimidad de los Veintisiete y amenaza con abrir un nuevo frente con Donald Trump, que se ha erigido en defensor de los gigantes tecnológicos estadounidenses en sus enfrentamientos con Bruselas.

"La tasa digital no va contra ninguna empresa concreta y menos todavía contra ningún país", ha replicado Costa.

Los otros cuatro nuevos recursos propios de la UE procederían del impuesto al carbono en frontera, de una parte de los ingresos del mercado europeo de emisiones y de nuevos gravámenes sobre los residuos electrónicos no reciclados y los productos del tabaco.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la rueda de prensa de este sábado en Bruselas Unión Europea

En línea con la propuesta que ya había planteado el vicepresidente primero del Gobierno español, Carlos Cuerpo, Costa también propone retrasar ligeramente el calendario de devolución de la deuda contraída para financiar los fondos Next Generation. La medida permitiría ahorrar unos 10.000 millones de euros al presupuesto comunitario.

"Este es un presupuesto realista que responde a nuestras nuevas prioridades sin renunciar a las políticas que ya tenemos; que mantiene las contribuciones nacionales dentro de unos límites razonables y que incluye una cesta equilibrada de nuevos recursos propios", ha asegurado el presidente del Consejo Europeo.

"Creo que esta propuesta puede acercarnos a un acuerdo definitivo".

El equipo de Costa confía en que esta nueva propuesta de compromiso permita avances sustanciales en la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo del 26 y 27 de noviembre en Bruselas. Incluso contempla la posibilidad de cerrar un acuerdo en esa misma reunión.

Sin embargo, las posiciones de Alemania y los frugales siguen muy alejadas de las de los 'amigos de la cohesión'. Todo apunta a que la negociación del presupuesto plurianual para 2028-2034 se prolongará, como mínimo, hasta la cumbre de diciembre y probablemente hasta principios de 2027.

El objetivo es cerrar un acuerdo antes de las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, para evitar que una eventual victoria de la ultraderechista Marine Le Pen impida cualquier acuerdo.