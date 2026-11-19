Los choques verbales y medidas del Ejecutivo, como críticas a fondos de inversión y presiones fiscales, aumentan la incertidumbre empresarial y la reticencia a formalizar operaciones; el 60% ya ha renunciado a alguna operación por riesgo.

¿Por qué las tensiones políticas entre el Gobierno y las empresas pueden empeorar la situación de la morosidad?

Según el estudio, la morosidad pone en peligro la continuidad del negocio para el 7% de las empresas y puede desembocar en despidos en el 2% de los casos.

El retraso en pagos obliga al 22% de las compañías a recurrir a créditos, lo que incrementa sus costes financieros por los tipos de interés todavía altos.

¿Cómo afecta la morosidad a los costes financieros de las empresas en el contexto de tipos elevados?

El informe dice que el 18% de las empresas ha frenado su expansión comercial y el 14% ha limitado nuevas inversiones como consecuencia de los impagos.

¿Qué consecuencias ha tenido la morosidad para la inversión y la expansión de las empresas?

El estudio de Crédito y Caución atribuye la alta morosidad a retrasos de clientes y a un empeoramiento del clima empresarial; además, la proporción subió al 58%, dos puntos más que en 2025.

El clima empresarial se deteriora y la confianza cae a mínimos desde 2023, afectada por la morosidad, la presión fiscal, el aumento del absentismo y los costes laborales.

Un 60% de las empresas ha rechazado cerrar operaciones comerciales en los últimos seis meses ante el temor al riesgo de impago.

La morosidad provoca una pérdida significativa de ingresos para la mitad de las compañías, obliga al 18% a frenar su expansión y al 14% a limitar sus inversiones.

El 58% de las empresas en España sufre impagos, lo que supone un aumento de dos puntos respecto al año anterior a pesar de las buenas previsiones de crecimiento del PIB (2,6%).

El PIB de España crecerá este año un 2,6% si se cumplen las previsiones de entes como la Comisión Europea. Se trata de la mejor evolución entre las grandes economías del euro, según Bruselas. Pese a ello, el sector privado padece importantes niveles de morosidad. Mayores que los del año pasado.

Así lo indican los datos de Crédito y Caución. La consultora ha elaborado un estudio que indica que seis de cada diez empresas españolas sufre impagos.

Concretamente, el 58% del sector privado patrio está en esta situación. Se trata de dos puntos más que en 2025, lo cual apunta a un agravamiento del problema.

Según señalan las compañías en el estudio, "la morosidad genera efectos perturbadores en su salud financiera".

Para la mitad de las empresas, supone una "pérdida de ingresos significativa".

Además, en un contexto de tipos de interés aún elevados, el retraso en el pago de los clientes también provoca que el 22 % del tejido empresarial tenga que asumir un incremento de los costes financieros al tener que recurrir a créditos.

Todas estas circunstancias provocan que el 18 % tenga que frenar su expansión comercial y el 14 % se vea obligado a limitar sus nuevas inversiones.

Despidos

Además, para el 7% de las empresas, la morosidad pone en peligro la continuidad de sus negocios y puede desembocar en el despido de trabajadores en el 2% de los casos.

La posibilidad de morosidad se ha convertido en una señal de alerta. El 60% del sector privado asegura haber renunciado a formalizar alguna operación comercial en los últimos seis meses por considerar que suponía un riesgo elevado.

Los diferentes estudios y encuestas que se están conociendo estas semanas apuntan a un empeoramiento del clima empresarial en España. Según uno de la Cámara de Comercio de España, el incremento de los costes laborales, la presión fiscal y el aumento del absentismo se han convertido en una preocupación permanente.

De hecho, la confianza empresarial, según los indicadores del Instituto Nacional de Estadística (INE), está en su nivel más bajo desde 2023. Todo ello en un contexto electoral que suele generar zozobra en el futuro económico.

Ataques

Además, más allá de las elecciones, la incomodidad de las empresas tiene sentido. Vienen siendo objeto de ataques por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último año.

En sus discursos ha insistido en que el Gobierno "ha combatido a élites económicas muy poderosas" y ha presumido de "frenar" y "poner pie en pared" a los fondos buitre con los decretos-ley de vivienda.

Fondos buitre que el Gobierno ha identificado con los grandes fondos de inversión que también han sufrido los ataques de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Por otro lado, y de vuelta a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno fue especialmente crítico con la patronal española, la CEOE, con motivo de la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI) .

Le reprochó que se "borrarse" del incremento salarial y le instó "a cumplir su parte" y "pagar más" subiendo los sueldos en convenio "de manera generalizada".

Concretamente, reclamó a las empresas que "paguen más, que se sienten con los sindicatos en las mesas de negociación colectiva y que vayamos a un aumento generalizado de los sueldos".

En cualquier caso, en menos de dos semanas hay elecciones generales en España. Veremos cómo reaccionan los empresarios a su resultado.