Bruselas lanza un expediente contra España por las deficiencias para combatir el fraude con fondos europeos Reuters

Bruselas lanza un expediente contra España por las deficiencias en la lucha contra el fraude con fondos europeos

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Comisión Europea ha abierto un expediente de infracción contra España por deficiencias al incorporar la directiva contra el fraude con fondos comunitarios. Bruselas señala insuficiencias en la definición de corrupción y detecta que las penas para la malversación de fondos europeos son inferiores a las exigidas por la UE. El Gobierno de España dispone de un plazo de dos meses para responder a la carta de emplazamiento y subsanar las carencias legislativas. La UE también ha iniciado otros expedientes contra España referentes a la fiscalidad de pensiones, el intercambio de datos sobre criptoactivos y requisitos de capital. Preguntas ¿Por qué Bruselas ha abierto un expediente contra España por la transposición de la directiva PIF? La Comisión considera que la legislación española tiene carencias en la definición del delito de corrupción, no tipifica adecuadamente la malversación de fondos de la UE y fija para esa malversación una pena máxima inferior a la exigida por la directiva. Qué consecuencias tiene para España haber recibido una carta de emplazamiento de la Comisión en este expediente? Ya abierta la fase de carta de emplazamiento, el Gobierno tiene dos meses para presentar alegaciones; si la respuesta es insatisfactoria, Bruselas puede emitir un dictamen motivado y llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE, con posible solicitud de sanciones. Qué es exactamente la directiva PIF y por qué importa para la Fiscalía Europea? La directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE (PIF) armoniza definiciones, sanciones y reglas de competencia para proteger el presupuesto comunitario y establece la base legal para la actuación de la Fiscalía Europea. Cómo afecta a los ciudadanos que España no haya incorporado bien el delito de malversación de fondos de la UE? La falta de tipificación y penas adecuadas puede dificultar la persecución efectiva de fraudes con fondos europeos y reducir las garantías de recuperar o sancionar fondos desviados que financian servicios públicos. Qué otros procedimientos ha abierto la Comisión contra España en el mismo paquete mensual? La Comisión también ha iniciado expedientes que reclaman adaptar la fiscalidad de fondos de pensiones y seguros de vida a la libre circulación de capitales, completar la transposición de normas sobre criptoactivos y la incorporación de la quinta directiva de requisitos de capital.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha abierto este jueves un nuevo procedimiento de infracción contra España por las "deficiencias" detectadas en la incorporación a la legislación nacional de la normativa de la UE contra el fraude que afecta a los fondos comunitarios.

En concreto, Bruselas considera que la legislación española presenta insuficiencias en la definición del delito de corrupción, no tipifica adecuadamente la malversación de fondos europeos y establece para este último delito una pena máxima de prisión inferior a la exigida por la directiva en cuestión.

El nuevo expediente se ha formalizado mediante una carta de emplazamiento complementaria, que se suma a la primera advertencia enviada en diciembre de 2021. El Gobierno dispone ahora de dos meses para presentar alegaciones y subsanar las carencias señaladas.

Si la Comisión considera insatisfactoria su respuesta, podrá emitir un dictamen motivado y, en una fase posterior, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE y solicitar sanciones.

La directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal (conocida como directiva PIF) es una "piedra angular" de la arquitectura para combatir la corrupción que afecta a los fondos comunitarios.

"Protege el presupuesto de la UE, puesto que armoniza las definiciones, las sanciones y las reglas de competencia relacionadas con el fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la UE. También sienta las bases de la competencia de la Fiscalía Europea", según ha explicado Bruselas en un comunicado.

El plazo para transponer la directiva al derecho nacional expiró el 6 de julio de 2019. En diciembre de 2021, la Comisión envió una primera carta de emplazamiento a España en la que señalaba "determinadas deficiencias en la transposición de la directiva PIF, por ejemplo, en relación con la definición de corrupción".

Bruselas ha determinado ahora que "España, además de las deficiencias señaladas anteriormente, no incluye adecuadamente el delito de malversación de fondos de la UE y prevé una pena máxima de prisión inferior al nivel exigido por la directiva".

Otros expedientes

En su paquete mensual de procedimientos de infracción, la Comisión ha abierto otros expedientes contra España.

En el primero, Bruselas reclama al Gobierno que adapte su legislación sobre la fiscalidad de los fondos de pensiones y los seguros de vida a las normas europeas sobre libre circulación de capitales. El procedimiento afecta también a Bélgica, Alemania, Italia, Austria, Polonia, Portugal y Rumanía.

El Ejecutivo comunitario también insta a España y a República Checa a completar la aplicación de las nuevas normas de transparencia fiscal e intercambio de información sobre criptoactivos entre las autoridades tributarias.

Por último, la Comisión ha enviado a España otra carta de emplazamiento por no haber incorporado plenamente a su legislación la quinta directiva sobre requisitos de capital, cuyo plazo de transposición expiró el 30 de diciembre de 2024.