Ha aprobado una exención en el IRPF y la eliminación de retenciones para los trabajadores que cobren el SMI de 1.286 euros, lo que reducirá la recaudación en unos 1.200 millones en 2027. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261118/sanchez-compromete-gasto-publico-financiar-promesas-electorales-moncloa/1003744461887_0.html — "Rebaja del IRPF para los perceptores del SMI... El Ejecutivo estima un ahorro fiscal de 1.200 millones."

¿Qué medidas fiscales ha aprobado el Ejecutivo vinculadas al nuevo SMI y cuánto representará esa renuncia de recaudación?

La cifra surge de la previsión de revalorización ligada al avance del IPC y a estimaciones de think tanks; el porcentaje definitivo se conocerá tras el avance de inflación del 27 de noviembre. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261118/sanchez-compromete-gasto-publico-financiar-promesas-electorales-moncloa/1003744461887_0.html — "El Gobierno calcula que la subida estará entre el 3% y el 4%. Funcas estima 3,6%... supondrá unos 8.600 millones."

¿Qué hay detrás de la estimación de 8.600 millones para la subida de las pensiones y cuándo se decidirá el porcentaje definitivo?

Afecta elevando las nóminas públicas desde 2027 con carácter estructural; el coste estimado para el Estado y las administraciones se cifra en alrededor de 9.200 millones de euros. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261118/sanchez-compromete-gasto-publico-financiar-promesas-electorales-moncloa/1003744461887_0.html — "Incremento del salario de los funcionarios del 4,5%... costará no menos de 9.200 millones."

¿Cómo afecta a los funcionarios la subida del 4,5% aprobada por el Gobierno y cuánto costará a las arcas públicas?

Ya ocurrido: las autonomías dispondrán de más liquidez para sanidad, educación y dependencia en 2027; podría ocurrir: el reparto final entre comunidades y la convalidación del decreto-ley pueden cambiar cómo se ejecutan esos fondos. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261117/hacienda-anuncia-millones-ccaa-ano-puertas-elecciones/1003744461286_0.html — "Eleva las entregas a cuenta a 185.593 millones... esta cifra es un 9,1% superior."

¿Qué consecuencias ya ha provocado el aumento de las entregas a cuenta para las comunidades (185.593 millones) y qué podría ocurrir después?

Para adelantar medidas sociales y fiscales que quiere aplicar en 2027 y consolidarlas antes de las elecciones; muchas se aprobaron por decreto‑ley para entrar en vigor con rapidez. Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261118/sanchez-compromete-gasto-publico-financiar-promesas-electorales-moncloa/1003744461887_0.html — "Desde que se anunció el adelanto electoral ... el Consejo de Ministros ha aprobado o ha comprometido medidas por valor, como mínimo, de 39.621 millones de euros."

¿Por qué Pedro Sánchez ha comprometido 39.621 millones en decretos-ley desde Moncloa antes del 29-N?

Estas iniciativas suponen incrementos de gasto estructurales y permanentes que deberán ser asumidos por el próximo Ejecutivo que salga de las urnas.

Otras medidas de gran impacto son la subida del 4,5% del sueldo de los funcionarios (9.200 millones) y la revalorización de las pensiones (8.600 millones).

El mayor incremento corresponde al aumento de las entregas a cuenta para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, alcanzando los 18.850 millones de euros.

El Gobierno ha comprometido al menos 39.621 millones de euros en gasto público para 2027 a través de medidas y decretos aprobados en el periodo preelectoral.

Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición han cumplido su intención de mantener e incluso intensificar su hoja de ruta de medidas en pleno periodo preelectoral y electoral. Y esto va a disparar el gasto público de 2027 en cifras milmillonarias.

Desde que se anunció el adelanto electoral hasta este mismo martes, el Consejo de Ministros ha aprobado o ha comprometido medidas por valor, como mínimo, de 39.621 millones de euros. Eso supone elevar el gasto público anual actual en torno a un 5,2%.

Y todas las medidas tendrán que ser asumidas por el gobierno entrante, sea del signo que sea, puesto que son compromisos ya aprobados en decretos o decretos-ley (la mayoría todavía por convalidar en la Diputación Permanente del Congreso, por cierto). No sería tan sencillo dar pasos atrás.

Gasto comprometido por Sánchez en campaña electoral Coste estimado de cada medida, en millones de euros Medida Millones € Aumento de las entregas a cuenta para las CCAA y Ayuntamientos 18.850 Incremento del salario de los funcionarios del 4,5% 9.200 Subida de las pensiones (del entorno del 3,6%) 8.600 Mejora de la partida estatal para Dependencia 1.726 Exención en el IRPF para los trabajadores que cobren el SMI 1.200 Mejoras de la acción protectora de la Seguridad Social 45 Total 39.621 Fuente: elaboración propia Medidas ordenadas de mayor a menor coste

Las medidas que mayor incremento del gasto van a conllevar tienen que ver con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Es decir, los fondos que van a recibir en 2027 por parte del Estado.

Justo en el Consejo de Ministros de este martes se aprobó que las regiones recibirán 185.593 millones de euros y los municipios 33.773 millones. Es decir, un 9,1% y un 11,5% más que este año respectivamente.

Esta disposición de fondos para las autonomías se traduce en un incremento del gasto público de 18.850 millones de euros.

Le sigue otra medida de alto impacto: el incremento del salario de los funcionarios del 4,5%, ya aprobado de cara a aplicarlo en 2027.

Sueldos públicos frente a la inflación Subida salarial anual de los funcionarios e IPC medio anual Inflación media anual (IPC) Subida de los funcionarios La inflación media supera a la subida salarial en la mayoría de años, con el pico del 8,4% en 2022; en 2027 está pactada una subida del 4,5%. FUENTE: INE y Presupuestos Generales del Estado. *2026: media de enero a septiembre; subida del 1,5% más el 0,5% ligado al IPC. **2027: subida pactada, todavía sin dato de IPC.

Esta medida, que tienen que poner en marcha también las autonomías y los ayuntamientos, costará a las arcas públicas no menos de 9.200 millones de euros.

Luego están las pensiones. La revalorización de estas prestaciones ya se ha puesto en marcha. El Gobierno informó la semana pasada de la aprobación del trámite de urgencia para subirlas, en un gesto inédito de publicidad que no se ha hecho en otras ocasiones.

Para poder aprobar su subida definitiva hay que esperar, en cualquier caso, al 27 de noviembre, que será cuando se conozca el avance de la inflación.

En el Gobierno calculan que la subida estará entre el 3% y el 4%. El think tank Funcas estima que el incremento de las pensiones será, concretamente, del 3,6%.

Esto supondrá unos 8.600 millones más de gasto sólo por revalorizar estas prestaciones.

A todo esto hay que sumar el incremento del gasto en dependencia proyectado por el Gobierno central. Hablamos de unos 1.726 millones de euros más y el real decreto-ley correspondiente ya está aprobado.

No todo son aumentos del desembolso. También hay renuncias voluntarias a recaudación -rebajas fiscales- que se traducen en gasto público.

En este caso asociadas al nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), que el próximo año subirá un 5,3%, hasta los 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas.

El Gobierno ya ha dado luz verde a una rebaja del IRPF para los trabajadores para que los perceptores de este sueldo sigan sin tributar en este impuesto.

Además, se ha modificado el reglamento del IRPF para que estos trabajadores no tengan ninguna retención en su nómina. El Ejecutivo estima un ahorro fiscal -que se traduce en gasto público por una recaudación perdida- de 1.200 millones de euros.

Cabe recordar, asimismo, que el Gobierno ya había aprobado un refuerzo de las prestaciones por incapacidad temporal para mujeres por causa de menopausia y violencia de género. Un decreto-ley en el que se incluyeron medidas para que las parejas de hecho cobren pensión de viudedad.

Su impacto comenzará a notarse en 2027. Y tendrá un valor de 45 millones de euros.

Hay un detalle adicional. Todas estas iniciativas generan incrementos de gasto estructurales y permanentes. Es decir, que se mantienen en años posteriores a 2027.

¿Podría suprimir este gasto adicional un nuevo Gobierno formado por Partido Popular y Vox, por ejemplo? Con una mayoría absoluta en la mano, pocas cosas son imposibles. De hecho, los populares ya han afirmado que derogarán el decreto de vivienda. Sin embargo, con las iniciativas citadas no parece una posibilidad viable. Sobre todo en casos como los pensionistas y los funcionarios.

En cualquier caso, todavía quedan dos consejos de ministros y semana y media para las Elecciones Generales. Y el Gobierno de Pedro Sánchez puede sorprender con más medidas. Es algo que le da bien.