La ratio subió desde alrededor del 98,1 por ciento en junio de 2018 hasta situarse sobre el 100 por ciento recientemente, lo que indica que la deuda crece más rápido que la economía y reduce el espacio para ajustes fiscales sin recortes o aumentos de ingresos.

¿Cómo ha cambiado la ratio deuda/PIB desde la llegada de Sánchez y qué significa eso para la sostenibilidad fiscal?

El incremento responde a transferencias y elevación de techos de gasto aprobados en meses recientes, compromisos extraordinarios con comunidades y subida prevista de pensiones que elevan el gasto estructural antes de la formación del nuevo Gobierno.

¿Qué hay detrás del aumento acelerado del gasto desde que se convocaron las elecciones?

El impacto directo ya materializado es mayor presión sobre las cuentas públicas: más gasto en intereses y menos capacidad para servicios y transferencias; además, cada habitante se ha endeudado en cifras equivalentes a cientos de euros anuales.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que la deuda pública sea de 1,8 billones y siga creciendo?

Ya comprometido, el nuevo Ejecutivo afrontará alrededor de 46.000 millones en pago de intereses en 2027, una cifra que aumenta la carga fiscal y reduce margen para otras políticas.

¿Qué consecuencias ha tenido ese aumento de deuda para el pago de intereses en 2027?

Porque desde junio de 2018 la deuda aumentó desde 1,2 billones y el Ejecutivo actual incrementó el pasivo en más de 600.000 millones, impulsado por mayor gasto público, compromisos presupuestarios recientes y medidas adoptadas en periodo electoral.

La Comisión Europea insiste al Ejecutivo en aplicar un plan creíble para ajustar las cuentas y reducir el déficit presupuestario.

El incremento del gasto comprometido elevará los pagos por intereses de la deuda hasta los 46.000 millones de euros de cara a 2027.

El volumen de endeudamiento supone un incremento medio de 192 millones de euros diarios y sitúa la ratio sobre el PIB en el 100,3%.

La deuda pública española roza los 1,8 billones de euros, tras crecer en más de 600.000 millones de euros durante la gestión de Pedro Sánchez.

El nuevo Gobierno que se formará tras las elecciones generales del 29-N nacerá con una hipoteca de 1,8 billones de euros de deuda pública, la mayor de la historia de España.

Esta cifra supera en más de 600.000 millones de euros la herencia que a su vez recibió el actual Ejecutivo de la Administración de Mariano Rajoy. En términos prácticos, con Pedro Sánchez ha crecido más de un 50% en ocho años.

La deuda cerró en 1,2 billones en junio de 2018, lo que supone que desde esa fecha ha crecido en 192 millones diarios, 5.822 millones al mes y 69.875 millones al año.

Es así como cada uno de los 49,8 millones de habitantes de España se ha endeudado en este mismo periodo en 3,84 euros cada día, 116 al mes y 1.403 euros al año.

Esta deuda también ha crecido en términos de Producto Interior Bruto (PIB). En septiembre cerró en el 100,3%, mientras que en junio de 2018 se situó en el 98,1%, dos puntos menos.

Esto supone desmontar el argumento del Gobierno de Sánchez de que se ha reducido en casi 20 puntos la ratio de endeudamiento desde la pandemia. Es verdad que ha bajado, pero todavía sigue por encima de lo que había cuando llegaron a La Moncloa.

El problema es que la planificación presupuestaria de este año perpetúa este ritmo de gasto y compromete seriamente el futuro del nuevo Ejecutivo que arrojarán las urnas el 29-N.

Los gastos que el Estado ha comprometido en los últimos seis meses y de manera acelerada desde que se convocaron las elecciones hacen muy difícil que se pueda controlar este desequilibrio fiscal y la deuda pública. El legado recibido hará que sea muy difícil equilibrar las cuentas.

Todo ello mientras los avisos de la Comisión Europea son más frecuentes: los Estados miembros deben controlar el gasto, ajustar las cuentas y equilibrar sus finanzas.

Pero la voracidad electoral de Sánchez ha hecho oídos sordos de las recomendaciones de Bruselas y lejos de bajar la intensidad del gasto -o esperar a la conformación del nuevo Gobierno- se ha lanzado a aumentar todas las partidas.

Esto supone que el gasto estimado de todas las Administraciones públicas estará muy por encima de los 800.000 para 2027. Solo el techo de gasto -cifrado en 226.032 millones- subirá un 6,6%.

Según el Acuerdo de los Objetivos de Estabilidad y de Deuda Pública para el periodo 2027-2029 aprobado por el Consejo de Ministros en julio, el déficit público para el próximo año será de 1,8%, es decir otros 31.500 millones de desequilibrio.

A ello hay que sumar el compromiso del Gobierno que este martes aprobó de manera acelerada y exprés 185.593 millones para las Comunidades Autónomas en 2027, un 9,1% más.

Por otro lado, el gasto total en pensiones contributivas en España para 2027 se situará en torno a los 220.000 millones de euros, tras consolidarse una subida del IPC de entre el 3% y el 4%. Todo indica que esta mejora podría anunciarse también antes de las elecciones.

Estas cifras que baten todos los récords de gasto de años anteriores incluyen una subida real de 34.300 millones que ha comprometido el actual Ejecutivo sólo en los Consejos de Ministros del mes de noviembre.

Las propias previsiones del Ministerio de Hacienda indican que la deuda pública se situará en el 97,6% del PIB en 2027. Con una estimación de crecimiento real del PIB del 2,2% (más la inflación esperada) y un déficit público del 1,8% el pasivo total rozará los 1,83 billones.

Esto implica que el nuevo equipo económico tendrá que afrontar unos intereses de pago de deuda de 46.000 millones en 2027, cifra que crecerá unos 3.000 millones al año si se mantiene el mismo ritmo de endeudamiento.

Este dato equivale a casi tres meses completos del pago de las pensiones contributivas en España, más de dos años y medio de gasto militar directo y más del doble del gasto anual destinado a cubrir el paro y las prestaciones por desempleo.

Por otro lado, en 2026 España debe pagar 230.000 millones en amortizaciones de deuda contraída en años anteriores: 103.750 millones de letras del Tesoro y 126.935 millones en otras amortizaciones e intereses.

Financiación del Tesoro

La estrategia de financiación del Tesoro para este año (la de 2027 todavía no se conoce) también tiene previsto colocar 55.000 millones de euros de deuda nueva, el mismo nivel que en 2025, aunque la emisión bruta total sube un 4% más.

Se espera una cifra similar para 2026. En este sentido, el interés del bono de España a 10 años superó el 4% hace un mes, el más alto en doce años. Este martes se situó en el 3,93%.

Esto refleja que a mayores intereses habrá más carga para las amortizaciones. Y a más deuda, más amortizaciones. Una espiral negativa que se retroalimenta y que pone en riesgo las finanzas futuras del Estado español y de su nuevo Gobierno.