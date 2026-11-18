Bruselas apunta a dos factores: el mayor dinamismo de la economía española, que mantiene presión sobre los precios, y la persistencia de la inflación en los servicios, sector con mayor peso en España y cuyos precios no se moderan.

¿Por qué la inflación en España se mantiene más alta que en otros países de la UE según Bruselas?

El incremento salarial junto al débil avance de la productividad elevaría los costes laborales unitarios por encima de la media de la eurozona, lo que podría erosionar la ventaja competitiva exterior de España.

La Comisión advierte que la falta de oferta de vivienda impide que jóvenes y trabajadores vulnerables se muden a las grandes ciudades, lo que puede frenar la llegada de inmigrantes y, por tanto, reducir empleo, consumo y crecimiento del PIB.

¿Cómo afecta la escasez de vivienda al papel de la inmigración en el crecimiento económico español?

Ya ocurrido: ha impulsado el consumo privado y la demanda interna; posible a futuro: podría limitar el crecimiento potencial si la productividad no mejora y la migración se frena por problemas como la falta de vivienda.

¿Qué consecuencias tiene para la economía española que el crecimiento venga más del empleo inmigrante que de la productividad?

La Comisión señala que el aumento del PIB español refleja principalmente la expansión de la base de trabajadores por la llegada de inmigrantes, mientras que las mejoras de productividad son reducidas; esa composición aparece en sus previsiones como una debilidad estructural.

¿Por qué dice Bruselas que el crecimiento de España se basa en el empleo ligado a la inmigración y no en la productividad?

El aumento de los costes laborales unitarios y la persistente inflación en el sector servicios amenazan con erosionar la competitividad exterior de la economía española frente a sus socios europeos.

La falta de vivienda accesible se señala como el principal cuello de botella que podría frenar la llegada de migrantes, ralentizar el mercado laboral y limitar el crecimiento del PIB futuro.

Bruselas avisa de que el avance económico español se sostiene en el aumento del empleo impulsado por la inmigración y no en mejoras de la productividad, lo que fragiliza el modelo a largo plazo.

La Comisión Europea eleva al 2,6% la previsión de crecimiento para España en este año, situándola por encima de la media de la eurozona pero advirtiendo sobre la persistencia de una alta inflación y desempleo.

En sus previsiones económicas de otoño, la Comisión de Ursula von der Leyen ha elevado dos décimas su estimación de crecimiento para España respecto al informe de mayo, hasta el 2,6%. Nuestro país crecerá así más del doble que la media de la eurozona (1,2%) y muy por encima de Alemania (1,3%), Italia (1%) o Francia (0,4%).

La otra cara de la moneda es que España seguirá entre los países de la UE con mayor inflación debido al impacto de la energía, con una tasa media del 3,9% este año y del 3,3% en 2027. Tampoco conseguirá abandonar los últimos puestos en desempleo: la tasa de paro apenas bajará del 9,9% en 2026 al 9,6% en 2027 y al 9,4% en 2028.

Pero Bruselas advierte además de las fragilidades del modelo de crecimiento español: la economía crece gracias al aumento del empleo ligado a la migración y no a las mejoras de productividad. Un desequilibrio que constituye un factor de vulnerabilidad a largo plazo.

"La economía española presenta algunas debilidades, especialmente en cuanto a la composición de su crecimiento. Este se basa más en el aumento del empleo que en las mejoras de productividad. Eso podría lastrar el crecimiento potencial", explican fuentes comunitarias.

De hecho, el Ejecutivo comunitario prevé que la actividad económica se ralentice progresivamente hasta el 2,1% en 2027 y el 1,9% en 2028 debido a la pérdida de impulso del mercado laboral pero también al fin de los fondos Next Generation.

El informe de Bruselas destaca que "la demanda interna será el motor del crecimiento económico (en España) en los próximos años, impulsada principalmente por el consumo privado y, en menor medida, por la inversión".

"El consumo de los hogares seguirá apoyándose en el aumento del empleo, aunque a un ritmo más moderado, en un contexto de llegada de inmigrantes, así como en un nuevo descenso de la tasa de ahorro de las familias", apunta el estudio.

Ante este aumento de población, la escasez de vivienda es el principal riesgo que identifica la Comisión para el crecimiento de la economía española. Bruselas advierte de que la falta de oferta impide que los jóvenes y los trabajadores más vulnerables puedan trasladarse a las grandes ciudades, donde se concentra la actividad económica.

"Se trata de un cuello de botella también para la migración, que ha sido uno de los motores claves del crecimiento económico y ha contribuido a expandir la base de trabajadores y de consumidores".

"El crecimiento en España se ha basado en el aumento del empleo ligado a la migración, lo que a su vez ha impulsado el consumo privado. Menos migración debido a los problemas para encontrar vivienda, tanto de alquiler como de compra, podría traducirse en menos empleo, menos consumo privado, menos actividad económica y menos crecimiento del PIB", aseguran las fuentes consultadas.

"España no es el único Estado miembro que se enfrenta a este problema. Sin embargo, dado el fuerte crecimiento de su economía, reviste mayor gravedad que en otros países, porque puede acabar limitando la expansión económica. Porque España ha crecido gracias al aumento del empleo, no a las mejoras de productividad", destacan.

Inflación de los servicios

El otro factor de alto riesgo que identifica el informe de Bruselas para España es que el aumento de los salarios nominales, para compensar la elevada inflación, unido al débil crecimiento de la productividad, eleve los costes laborales unitarios por encima de la media de la eurozona.

"Eso puede ser problemático a corto y medio plazo porque podría erosionar la competitividad exterior de la que ha gozado España respecto a otros países de la eurozona durante un periodo prolongado. Los menores costes laborales unitarios son una ventaja competitiva esencial para España y por eso lo estamos vigilando", apuntan las fuentes consultadas.

¿Por qué la inflación se mantiene más alta en España que en la mayoría de los países de la UE? Bruselas apunta a dos factores. El primero es el mayor dinamismo de la economía española, que sostiene la presión sobre los precios.

El segundo, y más determinante, es la persistencia de la inflación en los servicios, un sector con más peso en la economía española que en otros Estados miembros y cuyos precios siguen sin dar señales de moderación.