El decreto-ley incorpora la actualización de las entregas a cuenta y la reducción fiscal del salario mínimo interprofesional, además de subvenciones directas de 3 millones para Canarias y 2 millones para El Hierro por la llegada de inmigrantes.

Ya ocurrido: las comunidades dispondrán de más recursos para gasto en sanidad, educación y dependencia; podría traducirse en mayor prestación de servicios. Podría ocurrir: el reparto concreto entre autonomías y la convalidación del decreto-ley condicionan el impacto final.

¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que las entregas suban un 9,1% en 2027?

Se calculan como adelantos de los tributos que se prevé recaudar (IRPF, IVA e Impuestos Especiales) según porcentajes legales y estimaciones de recaudación; el Estado anticipa esos recursos para financiar servicios autonómicos.

El incremento del 9,1% se aprobó a menos de dos semanas de las elecciones y coincide con otras medidas fiscales y salariales del Gobierno antes del 29-N, lo que refuerza la liquidez regional en el tramo final de la legislatura.

¿Qué relación tiene ese aumento del 9,1% con las elecciones del 29 de noviembre?

El Gobierno aprobó esas entregas a cuenta para adelantar los recursos tributarios que financiarán servicios públicos regionales; la cifra incluye 170.529 millones de adelantos más la liquidación de años anteriores que eleva el total a 185.593 millones.

¿Por qué Hacienda ha aprobado entregas a cuenta por 185.593 millones para las comunidades autónomas en 2027?

La actualización de los fondos se incluye en el decreto-ley de reducción fiscal del SMI y prevé ayudas específicas para Canarias y El Hierro por la crisis migratoria.

Las entregas a cuenta y la liquidación destinadas a las entidades locales ascenderán a 33.773 millones de euros, un 11,5% más que el año anterior.

La cuantía asignada a las regiones supone un incremento del 9,1% respecto a la distribución de fondos realizada en 2026.

El Consejo de Ministros aprueba 185.593 millones de euros para las comunidades autónomas en 2027, incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de años anteriores.

El Gobierno riega de millones a las comunidades autónomas a menos de dos semanas de las elecciones. El Consejo de Ministros ha aprobado las entregas a cuenta que recibirán las regiones en 2027, es decir, los fondos con los que financian los servicios públicos que prestan.

En la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial, Arcadi España, ministro de Hacienda, ha informado de que el Estado entregará a las regiones unos 170.529 millones de euros. A esto hay que sumar la liquidación de años anteriores, que eleva las entregas a cuenta a 185.593 millones de euros.

Esta cifra es un 9,1% superior a la distribución de fondos de este 2026. Un generoso incremento de la financiación autonómica con las elecciones a vuelta de la esquina.

España también ha precisado que las entregas a cuenta y la liquidación para las entidades locales ascenderán a 33.773 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5% respecto al año anterior.

Según ha detallado el ministro, la actualización de estas entregas a cuenta se recoge dentro del decreto-ley sobre la reducción fiscal del salario mínimo interprofesional (SMI), que tendrá que ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

"Detrás de estas cifras, que pueden parecer frías, se encuentra la prestación de dependencia, el sueldo de una profesora o el coste de la operación que esté programada en la sanidad pública", ha añadido Arcadi España.

Del mismo modo, Arcadi España ha informado que este decreto también contempla una subvención directa de 3 millones de euros para Canarias y 2 millones para el Cabildo de El Hierro para hacer frente a las necesidades económicas y financieras por la llegada de inmigrantes estas últimas semanas.