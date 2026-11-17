El Gobierno informó a la Comisión Europea en mayo que no indexará el IRPF y ha optado por bonificaciones temporales y rebajas de IVA o energía como medidas coyunturales; el PP incluye en su programa la deflactación de tarifas y rebajas del IRPF para jóvenes.

¿Qué argumentos ha dado el Gobierno para no deflactar el IRPF y qué alternativas propone la oposición?

El informe señala que deberían haberse actualizado la tarifa de los seis tramos, los mínimos personales y por hijos, las deducciones y las reducciones por rendimientos del trabajo; pone ejemplos numéricos de mínimos que quedarían más altos si se indexaran.

Según el informe, una persona soltera con 30.000 euros brutos pagará 937 euros más este año por no deflactar el IRPF; para matrimonios con dos hijos el sobrecoste estimado es 1.217 euros y para rentas superiores a 50.000 euros llega hasta 1.918 euros.

¿Cómo afecta la no indexación del IRPF a distintos perfiles de contribuyentes, por ejemplo un asalariado de 30.000 euros?

Ya en 2026 la falta de indexación genera 16.200 millones adicionales; el instituto alerta de que, si no se corrige en 2027, ese sobrecoste puede superar 17.000 millones, es decir, una parte ya realizada y otra ascendente si no hay actualización.

¿Qué parte del aumento de recaudación por IRPF se debe ya a la no deflactación y qué parte podría ocurrir en 2027?

Porque el instituto estima el efecto de la no actualización de las tarifas, mínimos y deducciones del IRPF frente a la inflación acumulada desde 2019; con un IPC medio de 4,9% en 2026, la base imponible sube en términos nominales y desplaza contribuyentes a tramos superiores.

¿Por qué el Instituto Juan de Mariana calcula que los españoles pagarán 16.200 millones más en IRPF en 2026?

Debido a la inflación acumulada del 27% desde 2018, la pérdida de poder adquisitivo provoca que un billete de 20 euros equivalga actualmente a 15,44 euros de hace seis años.

El impacto medio por contribuyente soltero sin hijos con un sueldo bruto de 30.000 euros alcanzará los 937 euros adicionales al año, cifra que sube a 1.217 euros para un matrimonio con dos hijos.

Desde 2019, la no actualización de los tramos del impuesto y los mínimos familiares acumula un sobrecoste total estimado en 55.600 millones de euros para los contribuyentes.

La negativa del Gobierno a deflactar las tarifas del IRPF con la inflación supondrá un coste extra récord de 16.200 millones de euros para los españoles este año, según el Instituto Juan de Mariana.

La negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a actualizar las tarifas del IRPF con las subidas de la inflación y de los salarios va a disparar hasta un récord anual de 16.200 millones lo que todos los españoles pagamos de más en ese tributo, según los cálculos del Instituto Juan de Mariana.

En la cuarta edición del informe que analiza el impacto de la inflación sobre las familias españolas, el instituto, de marcado carácter liberal, estima un coste acumulado desde 2019 de 55.600 millones. Pero dadas las tensiones inflacionistas de este año, con el dato de IPC en el 4,9%, el coste supone casi la tercera parte del total.

Con el agravante de que en 2027 puede superar los 17.000 millones si el nuevo Gobierno que salga del 29-N no actualiza lo antes posible las tarifas que se pagan en los seis tramos del tributo, así como los mínimos familiares y personales, que son los mismos que hace una década.

El problema es lo que se llama la "progresividad en frío" del impuesto: sube la inflación y los salarios en términos nominales, sin que ello suponga una ganancia clara de poder adquisitivo. Pero los tramos del IRPF son los mismos, de forma que se pasa de uno a otro y se paga más por el tributo, sin que haya mejorado la renta real de los hogares.

Según los cálculos del instituto, la inflación ha crecido un 27% desde 2018 hasta ahora. Sólo en este ejercicio, la media que se estima para el año (con un 4,9% a octubre) es del 3,8%, algo que marca una subida de pensiones y salarios de parecida magnitud.

Si se hubiera descontado el efecto de la inflación en los parámetros del tributo (tarifa, mínimos, gastos deducibles y reducción por rendimientos del trabajo) desde que Sánchez se hizo con el Gobierno, los españoles pagaríamos por el IRPF 16.200 millones menos este año.

El caso es especialmente grave en los mínimos familiares y personales, que datan de la reforma del impuesto de 2015 y desde entonces no se han actualizado. Por ejemplo, los 5.550 euros que cada contribuyente se descuenta como mínimo personal, deberían ser 7.300 euros. Y los mínimos por primer y segundo hijo, de 2.400 y 2.700 euros ahora, tendrían que haberse actualizado a 3.160 y 3.550 euros, estima el instituto.

La inflación se mantiene en el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023 IPC, tasa de variación anual en % Fuente: INE Línea discontinua: objetivo del BCE (2%)

Los cálculos han sido realizados con los últimos datos de inflación a octubre por Diego Sánchez de la Cruz, director de Investigación del Instituto Juan de Mariana, con el efecto que tendría en casos concretos de obligados tributarios.

Una persona soltera sin hijos con un salario de 30.000 euros brutos, pagará este año 937 euros más por el IRPF que si se hubiera indexado con la inflación, el 3,1% de su sueldo bruto. Para un matrimonio con dos hijos, el coste sube a 1.217 euros; una familia monoparental estaría en 1.211 y para las rentas de más de 50.000 euros brutos, la factura oscila entre 1.615 y 1.918 euros.

El Instituto recuerda que el Gobierno ya comunicó en mayo a la Comisión Europea que no iba a indexar el IRPF con la inflación. Su estrategia ha sido la de rebajar otros impuestos como el IVA o los de la energía para frenar el efecto de la escalada de precios en los hogares, como medidas coyunturales.

Si analizamos los datos de 2025, la recaudación por IRPF alcanzó los 142.466 millones de euros, un 10% más que los 129.408 del año anterior (13.000 millones más). Ese aumento se ha generado en buena parte por la no deflactación de las tarifas y una base de contribuyentes mayor (22,4 millones de ocupados).

Ese ratio de aumento es la tónica de los últimos ejercicios. Para este año, con un aumento de casi medio millón de afiliados netos a la Seguridad Social y una inflación media superior en 1,1 puntos a la de 2025, el efecto será mayor y marcará un nuevo récord de recaudación por IRPF y, por ende, del coste de la no deflactación del tributo para todos los españoles.

Frente a ello, la actualización del IRPF con la inflación y otro tipo de rebajas para los más jóvenes sí están incluidas en el programa del PP a estas elecciones, además de una rebaja del IVA en casos concretos de los alimentos básicos y la compra de vivienda, entre otras medidas.

El billete vale menos

El informe del Instituto Juan de Mariana critica que él haya preferido "las bonificaciones temporales, con fecha de caducidad y cláusulas de reversión, antes que revisar a fondo la fiscalidad energética que soportan los hogares", como forma de luchar contra la subida de la inflación.

De hecho, advierte que lo que se había frenado con el paquete de rebajas fiscales por 5.000 millones de euros, que se acabó en septiembre, ha aflorado en los precios tres meses después y anticipa más tensiones en los precios hasta final de año.

"El dato de octubre apunta en esa dirección: aunque los carburantes se abarataron en el mes, la subida del gas y de los combustibles líquidos impidió que la tasa general bajara del 4,9%", recuerda el análisis.

Si nos centramos en 2026, lo que más se ha encarecido hasta octubre es el transporte, con un 10,3%, impulsado por la subida de los carburantes. Le sigue el 13% de la electricidad, el gas y la calefacción de los hogares, o el 4,8% de la restauración y el ocio.

Si bien los precios de los alimentos llevan sólo un 2,4% de incremento este año, el análisis del instituto se centra en los cien meses de Gobierno que lleva Sánchez (desde 2018), en los que la subida acumulada de los productos básicos de la cesta de la compra se llega a duplicar.

Los huevos casi se han duplicado, las legumbres y hortalizas son dos tercios más caras y el pescado y la carne de ternera cuestan un 50% más en los últimos ocho años.

Según los cálculos realizados en el informe, para adquirir hoy los mismos bienes y servicios que en junio de 2018 costaban 100 euros, una familia debe desembolsar 128,60 euros. En alimentación, la factura equivalente asciende a 142,90 euros; en restaurantes y alojamiento, a 136,90; en vivienda, agua y energía, a 131, y en transporte, a 129,10 euros.

De modo muy gráfico, con una inflación acumulada del 29,5%, con un billete de 20 euros hoy se compra lo mismo que con 15,44 euros de entonces. Cada euro de julio de 2018 vale ahora 77,2 céntimos. Sólo en el último año, el billete ha perdido otros 75 céntimos de poder de compra.