En septiembre de 2026 la deuda de las autonomías fue de 346.618 millones (19,7% del PIB) y la de la Seguridad Social subió a 136.176 millones, impulsada por préstamos del Estado para cubrir su desequilibrio presupuestario, según los datos del Banco de España citados. (Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261117/deuda-publica-marca-nuevo-record-billones-septiembre-dispara-interes-anual-millones/1003744461352_0.html)

¿Cómo afecta el récord de deuda a las comunidades autónomas y la Seguridad Social?

AIReF y Funcas elaboran proyecciones macro que estiman la evolución del coste por intereses; sus informes señalan escenarios de aumento sustancial de la factura hasta finales de la década si no se modera el endeudamiento. (Fuente: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261117/deuda-publica-marca-nuevo-record-billones-septiembre-dispara-interes-anual-millones/1003744461352_0.html)

¿Qué papel juegan AIReF y Funcas en las previsiones sobre la factura por intereses?

Desde la llegada de Sánchez la deuda pública ha aumentado en torno a 603.000 millones, un 52% más en ocho años, según los cálculos mencionados en la cobertura de El Español. (Contexto de respaldo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20260819/deuda-publica-suma-sanchez-llego-moncloa-bate-records-mes/1003744356191_0.html)

¿Cómo se compara el nivel de deuda actual con el que había cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa?

Lo ya ocurrido: el Estado paga ahora alrededor de 43.000 millones anuales en intereses, lo que reduce los recursos disponibles para gasto público. Lo que podría ocurrir: organismos como AIReF y Funcas advierten que, sin freno, ese coste podría subir hasta 57.000–60.000 millones en torno a 2031. (Apoyo: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261117/deuda-publica-marca-nuevo-record-billones-septiembre-dispara-interes-anual-millones/1003744461352_0.html)

¿Qué consecuencias tiene para los contribuyentes que el interés anual de la deuda se dispare hasta 43.000 millones?

La cifra procede del Banco de España y refleja emisiones y déficit acumulado de las Administraciones Públicas; el artículo indica además un crecimiento interanual del 3,4% y un alza mensual del 1%. (Fuente de contexto: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261117/deuda-publica-marca-nuevo-record-billones-septiembre-dispara-interes-anual-millones/1003744461352_0.html — noticia principal)

¿Por qué la deuda pública de España llegó a 1,767 billones en septiembre de 2026?

La deuda del Estado subió a 1,617 billones de euros y la de la Seguridad Social creció un 7,9% interanual debido a los préstamos estatales para cubrir su déficit.

El coste anual del pago de intereses de la deuda ronda los 43.000 millones de euros y los analistas prevén que se acerque a los 60.000 millones para el año 2031.

Aunque la ratio de deuda sobre el PIB bajó al 100,3%, el endeudamiento ha aumentado en 603.000 millones de euros desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

La deuda pública española alcanza un nuevo máximo histórico de 1,767 billones de euros en septiembre, registrando un crecimiento interanual del 3,4%.

La deuda pública de las Administraciones Públicas de España registró 1.767.000 millones de euros, un nuevo máximo histórico que supera el récord de junio pasado cuando se situó en los 1.762.936 millones.

Las cifras publicadas este martes por el Banco de España reflejan que el crecimiento es del 3,4% interanual y de un 1% solo con respecto a agosto de este año.

La ratio de deuda sobre el Producto Interior Bruto (PIB) baja al 100,3% (un retroceso de 2,7 puntos interanuales en un año), aunque la realidad es que después de ocho años sigue estando por encima de cuando el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Los mismos datos del Banco de España indican que la ratio deuda en porcentaje del PIB se situó en el 98,1% en el segundo trimestre de 2018. A finales de junio de este año la deuda era de 1,164 billones de euros.

En la práctica esto significa que desde que llegó Sánchez la deuda se ha disparado en 603.000 millones de euros, un 52% más en solo ocho años.



El problema es que este endeudamiento -que prácticamente bate récords todos los meses desde hace un curso- implica que hay que pagar más intereses.

Ingresamos menos de lo que gastamos, lo que implica que tengamos que seguir endeudando al Estado cuando no se termina de pagar el apalancamiento contraído en ejercicios anteriores.

Los cálculos de los diferentes informes macroeconómicos indican que la factura ya ronda los 43.000 millones anuales, al mismo tiempo que la AIReF advierte que puede acercarse a los 57.000 millones en 2031.

Por su parte, el último informe de Funcas eleva esta cifra a los 60.000 millones en 2031, casi un 50% más (17.000 millones extra) de lo que se pagó en 2025, equivalente a unos 40.000 millones.

Los dos informes coinciden que si no se pone freno a este endeudamiento creciente la factura por intereses de deuda (sumando la nueva y la ya contraída) subirá a una media de 3.000 millones al año.

Los expertos reconocen que el gran problema es que estos números estrecharán el margen de maniobra de la política fiscal por el aumento de los costes financieros.

Un problema que ya comenzará a acusar el Gobierno que asuma la próxima legislatura tras las elecciones del 29 de noviembre.

Bruselas ya ha avisado que las políticas expansivas deben moderarse y que el gasto público debe racionalizarse, algo que España no ha hecho con cuatro años de Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados.

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1,617 billones de euros, con un incremento interanual del 3,8%, lo que supone un 91,8% del PIB.

Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 31.937 millones (1,8% del PIB), que representa una disminución del 5,7% respecto al mismo dato del año anterior.

Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de la Seguridad Social se situó en 136.176 millones, un 7,9% más que un año antes y corresponde a un 7,7% del PIB.

Este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las comunidades autónomas fue de 346.618 millones de euros en septiembre de 2026, equivalente a un 19,7% del PIB, con una variación interanual del 2,3%,.

Mientras, la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 21.304 millones de euros en este mes (1,2% del PIB), un 5,2% inferior al importe registrado un año antes.

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, los valores a largo plazo y los instrumentos con vencimiento inferior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 3,2% y el 23,4%, respectivamente.

De su lado, los préstamos con vencimiento superior a un año se redujeron en un 3,9%.