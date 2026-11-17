Ya ha aumentado el déficit en 2026 del 2,4% al 2,6% del PIB por el coste de las ayudas energéticas y las medidas por inundaciones; Bruselas proyecta que el déficit bajará en 2027 cuando expiren esas ayudas.

¿Qué efectos tendrá el paquete de ayudas energéticas y las medidas por las inundaciones sobre el déficit público?

Ya ha ampliado la población activa y sostenido la creación de empleo en 2026, según la Comisión; sin embargo, Bruselas prevé que el mercado laboral perderá impulso a medida que desacelere el crecimiento.

¿Cómo afecta al empleo la llegada de inmigrantes y la regularización extraordinaria a la que alude Bruselas?

Porque los persistentes cuellos de botella en la oferta residencial mantienen las presiones sobre precios, limitan la movilidad laboral y pueden frenar la inversión y la llegada de trabajadores, según el informe comunitario.

¿Por qué la Comisión considera que el mercado de la vivienda es un riesgo para el crecimiento de España?

Lo ocurrido es que los precios subirán, sobre todo por la energía y los servicios, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares; en perspectiva, Bruselas advierte que la subida puede llevar a salarios nominales más altos y a presiones sobre precios de servicios.

¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que España mantenga una inflación media del 3,9% en 2026?

Porque la Comisión Europea atribuye la mejora a la fortaleza del consumo privado y al impulso final de los fondos Next Generation, según su informe de previsiones de otoño.

¿Por qué Bruselas ha elevado la previsión de crecimiento de España al 2,6% para 2026?

El déficit público repuntará al 2,6% por las ayudas energéticas y de emergencia, mientras que la deuda bajará del 100% del PIB por primera vez desde 2019.

España continuará al la cabeza del desempleo en la Unión Europea, con una tasa de paro que apenas bajará del 9,9% al 9,4% en los próximos años.

La inflación media repuntará hasta el 3,9% este año y se mantendrá alta en el 3,3% el próximo ejercicio por el encarecimiento de la energía.

La Comisión Europea eleva al 2,6% la previsión de crecimiento de España para este año, impulsada por el consumo privado y el plan de recuperación.

La economía española mantendrá un "sólido crecimiento" del 2,6% este año, pero se ralentizará progresivamente hasta el 2,1% en 2027 y el 1,9% en 2028 por el fin de los fondos Next Generation y la pérdida de impulso del mercado laboral, según las previsiones económicas de otoño publicadas este martes por la Comisión Europea.

Bruselas eleva en dos décimas su previsión para España respecto a su anterior informe de mayo, gracias a la fortaleza del consumo privado y el empujón final de las ayudas del plan de recuperación. El crecimiento español duplicará el de la eurozona (1,2%) y quedará muy por encima del de Alemania (1,3%), Italia (1%) y Francia (0,4%).

"La demanda interna será el motor del crecimiento económico en los próximos años, impulsada principalmente por el consumo privado y, en menor medida, por la inversión. El consumo de los hogares seguirá apoyándose en el crecimiento del empleo, aunque a un ritmo más moderado, en un contexto de llegada de inmigrantes, y en un nuevo descenso de la tasa de ahorro de las familias", dice el informe del Ejecutivo comunitario.

Tasa de inflación prevista en los países de la UE en 2026 Comisión Europea

La otra cara del crecimiento es que España seguirá entre los países de la UE con mayor inflación, con una tasa media del 3,9% este año (nueve décimas más de lo que había calculado en mayo) y del 3,3% en 2027 (ocho décimas más), debido al encarecimiento de la energía.

"A esta subida se suman las persistentes presiones sobre los precios de los servicios y el traslado gradual de los mayores costes energéticos a los alimentos y los bienes industriales".

"El encarecimiento generalizado de los precios podría traducirse en un crecimiento de los salarios nominales superior al previsto durante 2026 y 2027", avisa Bruselas.

Nuestro país tampoco conseguirá abandonar los últimos puestos en desempleo: la tasa de paro apenas bajará del 9,9% en 2026 al 9,6% en 2027 y al 9,4% en 2028.

"Los intensos flujos migratorios, reforzados por el reciente proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, contribuirán a ampliar la población activa y sostener la creación de empleo en 2026".

"Se prevé que el mercado laboral pierda impulso a lo largo del periodo de previsión, en línea con la desaceleración del crecimiento económico", dice el informe.

El Ejecutivo comunitario señala además como principal riesgo para el crecimiento económico en España "el posible impacto de los persistentes cuellos de botella en el mercado de la vivienda".

"Si la oferta sigue siendo insuficiente para atender la formación de nuevos hogares, las presiones sobre los precios se mantendrán elevadas y podrían acabar limitando cada vez más la movilidad laboral y la llegada de trabajadores. Al mismo tiempo, el encarecimiento de los costes de construcción podría lastrar aún más la inversión residencial", destaca la Comisión.

"En el mercado laboral, el crecimiento de los salarios nominales, unido al débil avance de la productividad, podría mantener los costes laborales unitarios creciendo por encima de los de la eurozona, con un traslado más duradero a los precios de los servicios y un deterioro de la competitividad exterior", resalta el informe.

Sube el déficit

Pese al fuerte crecimiento económico, Bruselas prevé además que el déficit público aumente desde el 2,4% en 2025 al 2,6% este año debido al impacto presupuestario de las ayudas energéticas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, cuyo coste total asciende al 0,5% del PIB.

Las medidas temporales de apoyo para paliar los daños de las inundaciones en Andalucía y Extremadura -que no computan para el procedimiento sancionador por déficit excesivo- añaden otro 0,3% del PIB al gasto. Los ingresos tributarios, aunque "siguen mostrando un fuerte crecimiento", no serán suficientes para compensar este incremento del gasto.

Tasa de paro prevista en los países de la UE en 2026 (%) Comisión Europea

Debido a la convocatoria de elecciones anticipadas, el Gobierno de Sánchez no ha presentado por cuarto año consecutivo el proyecto de presupuestos y las previsiones de Bruselas para los años siguientes parten del supuesto de que se mantienen las políticas actuales.

En este sentido, la Comisión calcula que el déficit bajará al 2,2% del PIB en 2027, gracias al menor coste de las medidas de emergencia por las inundaciones y al supuesto de que expirarán las ayudas energéticas. Estos factores, junto con el aumento de los ingresos procedentes de la tributación directa y de las cotizaciones sociales, compensarán con creces el incremento del gasto en defensa, los pagos de intereses y las pensiones.

"Tras una política fiscal expansiva en 2026, se prevé que la orientación presupuestaria pase a ser contractiva en 2027, una vez concluido el periodo de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", dice el informe.

En 2028, Bruselas espera que el déficit se estabilice en el 2,2%, ya que el aumento de los ingresos por cotizaciones sociales y por los impuestos sobre la renta y el patrimonio quedará compensado por el mayor gasto en pensiones, intereses de la deuda y defensa.

La ratio de deuda pública sobre el PIB seguirá reduciéndose y se situará en el 99,2% de media en 2026, por debajo del 100% por primera vez desde 2019, gracias a que el crecimiento del PIB nominal superará el coste del servicio de la deuda.

La Comisión prevé que la deuda continúe disminuyendo hasta el 97,9% el año que viene y el 97,2% en 2028, favorecida también por la obtención de un superávit primario.