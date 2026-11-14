Sánchez llega a la campaña con la inflación en su nivel más alto de la legislatura, con el gasóleo subiendo hasta un 36%

El think tank Funcas proyecta una inflación del 4,6% para noviembre y diciembre si el barril no supera 95 dólares; con ese escenario la inflación no caería por debajo del 4% hasta junio de 2027.

¿Qué previsiones existen sobre la evolución de la inflación para el final de año y cuándo podría volver por debajo del 4%?

Desde la llegada de Pedro Sánchez hace ocho años la inflación acumulada es del 28,6% y los salarios han subido un 23%, lo que implica pérdida de poder adquisitivo; los alimentos han subido más de un 41%.

¿Qué consecuencias reales ha tenido la inflación para el poder adquisitivo de las familias en los últimos ocho años?

En octubre el gasóleo subió un 36,2% anual, la gasolina un 20,7% y otros combustibles líquidos alcanzaron subidas del 69%.

¿Cómo han evolucionado los precios de los combustibles concretamente: gasóleo, gasolina y otros líquidos?

Las bonificaciones han moderado el ritmo de encarecimiento de algunos combustibles, pero no han revertido las subidas porque los precios base siguen elevados por la tensión en los mercados de petróleo y gas.

¿Qué impacto han tenido las ayudas del Gobierno en el precio de los carburantes y por qué no han logrado reducir la inflación real?

Porque el IPC subió un 4,9% en octubre, nivel no visto desde principios de 2023, impulsado por subidas en energía y alimentos pese a las bonificaciones del Gobierno.

¿Por qué la inflación en España está en su nivel más alto de la legislatura justo cuando arranca la campaña de Pedro Sánchez?

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa hace ocho años, la inflación acumulada alcanza el 28,6% frente a un crecimiento salarial del 23%.

Los productos de la cesta de la compra continúan al alza, con fuertes subidas en hortalizas (21%), legumbres verdes (14,5%) y huevos (7%).

El precio de los carburantes se dispara, destacando un incremento anual del 36,2% en el gasóleo y de más del 20% en la gasolina.

La campaña electoral coincide con la inflación en su nivel más alto de la legislatura, tras registrarse un IPC del 4,9% en octubre.

La campaña electoral ya está aquí. Y ha cogido al Gobierno en un momento económico desigual. Pese a que el PIB crece a buen ritmo, también lo hace la inflación.

De hecho, las Elecciones Generales van a pillar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, con la mayor inflación de esta legislatura. Y con los precios en máximos desde que llegó a Moncloa.

El último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a que los precios subieron en octubre un 4,9%, misma evolución que en septiembre y máximos de principios de 2023.

Es decir, que estamos en el nivel de inflación más elevado desde que empezó la presente legislatura, en verano de hace tres años.

Todo ello pese a que el Gobierno ha renovado sus medidas para atenuar los incrementos de los precios, con bonificaciones para contener la inflación de los combustibles y otros insumos energéticos (disparados por la guerra en Irán).

Sin embargo, estas rebajas sólo han servido para moderar su encarecimiento, no para reducir los precios reales que paga la población.

De esta manera, el gasóleo subió en octubre un 36,2% anual, dos puntos más que en septiembre.

Otros combustibles líquidos se fueron a subidas del 69%, cuatro puntos más.

En gasolina, el encarecimiento es menos disparado pero también notable. Es del 20,7% anual, siete puntos menos que el mes anterior.

La electricidad aumentó un 11,1% y el gas natural se fue al 5,3%, un punto más que el mes pasado.

Los alimentos no escapan a las subidas. Las hortalizas como el calabacín, el tomate, el pimiento, la calabaza o el pepino también se han disparado, subiendo su precio un 21%. Y las legumbres verdes un 14,5%.

Mientras, las frutas tropicales se encarecieron un 13% en octubre. Hasta los ingredientes más básicos para una tortilla de papas suben: los huevos más de un 7% y las patatas, un 6,2%.

Y las previsiones de inflación, para el Gobierno que se forme tras las elecciones, no son halagüeñas.

El petróleo y el gas siguen descontrolados por la guerra de Irán y su efecto en el tráfico del estrecho de Ormuz. El think tank Funcas augura en este contexto una inflación para este mes y para diciembre, de nuevo, elevadas, del 4,6%.

Todo esto bajo el supuesto de que el barril de petróleo no suba de los 95 dólares. En este contexto, la inflación no bajará del 4% hasta junio de 2027.

Las subidas de precios, y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, han sido la tónica habitual de los últimos ocho años. Es decir, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

Concretamente, la inflación ha aumentado un 28,6%. Y los salarios han crecido mucho menos en este tiempo, un 23%. Es decir, que ha habido una contundente pérdida de poder adquisitivo.

En este tiempo, además, el precio de los alimentos ha subido más de un 41% en los últimos ocho años. Y en los casos de las legumbres y de los huevos incluso se ha doblado, con aumentos del 105% y del 91%, respectivamente.

Los zumos de frutas se han disparado un 73,4% y los chocolates y los cacaos, un 73,4%. Mientras, las patatas, fundamentales en el día a día de las familias españolas, han subido un 58,3%.

Productos tan habituales como la leche entera se han encarecido un 53,3%, mientras que el azúcar ha subido un 51,6%. ¿Y el pan, uno de los alimentos más básicos en los hogares españoles? Se ha encarecido un 34,8%, un poco por debajo de la media.