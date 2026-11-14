Juan Bravo se compromete a que el salario medio suba de 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas si gobierna el PP

Carlos Cuerpo defendió medidas de protección fiscal para rentas hasta 30.000 euros y un pacto de infraestructuras; Pablo Bustinduy propuso intervención estatal en vivienda y subidas impositivas a grandes fortunas; José María Figaredo planteó remigración y medidas de oferta sin cifras salariales concretas.

¿Qué alternativas ofrecieron los otros candidatos frente a la promesa de Bravo de subir los salarios?

La discusión emergió en el debate económico de La Sexta, donde los cuatro candidatos confrontaron propuestas ante la crisis de la vivienda, pensiones e infraestructuras; Bravo centró ataques en pensiones y salarios y enlazó la vivienda con la oferta pública.

¿Cómo han llegado a esta discusión sobre salarios y vivienda en el debate entre Bravo, Cuerpo, Bustinduy y Figaredo?

Juan Bravo es el vicesecretario de Economía del Partido Popular y portavoz económico en el debate; intervino defendiendo la agenda económica del PP sobre salarios, vivienda e infraestructuras.

¿Quién es Juan Bravo y qué cargo representa en el PP en este debate?

Lo anunciado es solo un compromiso electoral sin medidas concretas explicadas en el debate. En lo posible, si se lograra mediante crecimiento y reformas, podría elevar el poder adquisitivo; si se intenta solo con subidas fiscales o costes empresariales, podría afectar empleo y precios.

¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores la promesa de Bravo de subir el salario medio a 50.000 euros (lo ya anunciado y lo posible)?

Bravo lo presentó como una meta electoral vinculada a mejorar la productividad y la competitividad para aumentar los sueldos. En el debate defendió esa cifra como parte del programa económico del PP y la vinculó a medidas procrecimiento.

¿Por qué ha prometido Juan Bravo subir el salario medio de 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas?

José María Figaredo (Vox) plantea la remigración de inmigrantes como solución al problema de la vivienda y la tensión salarial.

Pablo Bustinduy propone un impuesto para fortunas de más de 50 millones y gravar a propietarios de más de cuatro casas para liberar 1,3 millones de inmuebles.

Carlos Cuerpo (PSOE) defiende su gestión económica, aboga por un pacto de Estado en infraestructuras y respalda el ahorro fiscal que genera el actual Decreto de Vivienda.

El vicesecretario de Economía del Partido Popular (PP), Juan Bravo, se ha comprometido a que el salario medio suba de 30.000 a 50.000 euros en dos legislaturas si gobierna Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha dicho en el debate electoral económico emitido por La Sexta la noche de este viernes en la que se enfrentó al vicepresidente primero, Carlos Cuerpo; al ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy; y al portavoz económico de Vox, José María Figaredo.

Bravo también se comprometió a que del millón de viviendas que Alberto Núñez Feijóo prometió para cuatro años, 400.000 serán sociales, mientras que Cuerpo ofreció un gran pacto de Estado en infraestructuras.

Los cuatro candidatos durante el debate de La Sexta. LA SEXTA

Por su parte, el representante del Frente Amplio prometió un nuevo impuesto a las fortunas de más de 50 millones de euros "para redistribuir la riqueza" y Figaredo un plan de remigración para reducir los problemas de la vivienda y los bajos salarios.

Un debate a ratos bronco, pero en el que hubo poco espacio para salirse del guion, que estuvo marcado por el problema de la vivienda, el déficit de las infraestructuras ferroviarias, las pensiones y los salarios.

Pocos encontronazos y con los bloques electorales muy marcados. Bravo interpeló a Cuerpo, Bustinduy al representante del PP y a Figaredo y el portavoz de Vox a los dos socios de coalición.

El único que se quedó más descolgado fue el vicepresidente Cuerpo que se dedicó a defender su gestión y a responder tímidamente a las variadas interpelaciones. Nunca se salió de su rol de ministro y a ratos dio la sensación de que no quería entrar a debatir.

Una situación que aprovechó Bravo, que fue mucho más agresivo en temas como las pensiones o los salarios -en la segunda parte del encuentro- frente a un Cuerpo que se mantuvo (quizás excesivamente) en su papel institucional.

Mientras Bravo interpeló en varias ocasiones al vicepresidente, este rebatió poco y eludió algunos temas en los que le interpeló el popular como su apoyo a la intervención estatal del mercado de la vivienda o la ley del Gobierno mediante la cual se podrían congelar las pensiones o subir las cotizaciones si los números no cuadran.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales se mostró probablemente como el más entusiasta enarbolando la bandera de los fondos buitre (no se olvidó de Blackstone), la intervención estatal y el aumento de impuestos a los ricos.

En tanto, Figaredo utilizó la política migratoria como la respuesta a todos los temas (incluso al de la caída de la exportación de tomates) aunque a ratos se le vio falto de soluciones ante las interpelaciones del resto de candidatos, en especial de Bustinduy, quien centró todos sus ataques en el portavoz de Vox.

La periodista Ana Pastor (presentadora del debate) abrió el turno de preguntas con las infraestructuras y la tragedia de Urda preguntando a los candidatos sus propuestas para mejorar este déficit.

El primero en intervenir fue Carlos Cuerpo quien dio por pagadas las "responsabilidades políticas" de los accidentes ferroviarios con la "dimisión del ministro Puente".

Recordó las medidas de refuerzo de la seguridad ferroviaria de las últimas semanas y avanzó más inversión mediante la creación de una comisión técnica para generar un libro blanco con recomendaciones y un análisis exhaustivo del sistema ferroviario que pueda alumbrar un pacto de Estado en infraestructuras.

En contraposición, Bravo exigió una auditoría de las infraestructuras, no sólo de las ferroviarias. Después propuso un plan de choque y analizar qué inversión se necesita a medio y largo plazo para mejorarlas.

También culpó al Gobierno de no cumplir con la Ley de Movilidad, que ya planteaba un análisis del estado de situación.

Figaredo -que también pidió una auditoría- aseguró que hay que invertir más, pero no puso cifras y cargó contra las "facturas, agujeros y corruptelas" que, presuntamente dejará el Gobierno. "El Ejecutivo no ha hecho nada desde Adamuz. Y ahora vienen a darnos lecciones", dijo.

Por su parte, el candidato del Frente Amplio aseguró que los 13.000 millones previstos para ampliar los aeropuertos de AENA deben destinarse a la red ferroviaria.

Y volvió a la carga contra el sector turístico que generan los aeropuertos. Insistió, como ha hecho su grupo en varias ocasiones, en que las "ciudades son parques temáticos" llenos de turistas. Un modelo con el que propone acabar.

El primer encontronazo de la noche vino cuando Figaredo comenzó a acusar a Cuerpo y Bustinduy de dejar una "sanidad arrasada, una vivienda pública inexistente. Y esto viene por la promoción de una invasión migratoria que se produce desde que ustedes están en Moncloa". Sería la primera de las muchas que el de Vox usaría la migración como argumento.

Vivienda

Inmediatamente Bustinduy le recriminó que "usa la inmigración para provocar el miedo y que no se mire al 1% de la población que tiene más dinero que 18 millones de españoles juntos".

De lleno en el tema de la vivienda, Bustinduy celebró que la Diputación Permanente haya aprobado el Decreto de Vivienda que aprueba la prórroga de los alquileres hasta 2029. Según sus cálculos el inquilino medio ahorrará unos 10.000 euros anuales.

Prometió además un impuesto a la acumulación de viviendas para todos los propietarios que tengan más de cuatro casas. Cree que se liberarían cerca de 1,3 millones de viviendas

Al mismo tiempo, Cuerpo atacó al PP por su intención de derogar el RDL de vivienda. Defendió que la medida en vigor de Gobierno permite a las personas con salarios de hasta 30.000 euros se ahorren hasta 3.000 euros al año en el IRPF.

Seguridad jurídica

En cambio, avisa de que la anunciada medida de los populares de deflactar el IRPF sólo le proporcionaría a estos españoles 300 euros máximo al año. "Se lo tendrá que explicar a los inquilinos y pequeños propietarios, señor Bravo".

Por su parte, el responsable económico del PP ha recordado que su estrategia es construir, facilitar y proteger. "Vamos a construir un millón de viviendas en la primera legislatura, el 40% sociales, modificaremos la ley del suelo y promulgaremos una ley antiocupas para que el propietario tenga seguridad jurídica".

Según Figaredo, la inmigración también es culpa de los problemas de la vivienda. "La escasez es una opción política y ustedes han optado a ella. Han entrado prácticamente seis millones de inmigrantes. El principal problema que tenemos es un crecimiento desmesurado de la demanda". ¿Su solución? "La remigración, el retorno de migrantes".

Bustinduy aprovechó para sacar a relucir el ático comprado por la Comunidad de Madrid por casi siete millones de euros. Dice el ministro que "se compró mientras a los madrileños se les expulsa de sus barrios”.

Pensiones

Bravo respondió asegurando que "si alguien está vigilada es Ayuso" y que la gente le preocupa qué va a pasar con "su vivienda” y no con la de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Entrando en las pensiones, Bravo aseguró que Feijóo las actualizará y recuerda que "nunca" se ha perdido poder adquisitivo con el Partido Popular, mientras que "se congelaron con Zapatero".

Además, culpó a Cuerpo de "ocultar" que la actual normativa que regula el sistema de pensiones permite que "cada tres años, si cambian las condiciones, se puedan bajar las nóminas de los jubilados o subir las cotizaciones”

El vicepresidente del Gobierno contestó que "hemos hecho bien los deberes. Estamos creciendo lo suficiente para que no sea necesario tomar medidas".

Salarios

Y recriminó a los populares los votos negativos del PP a la reforma del sistema de las pensiones en los últimos años. Y a algunos de los decretos-ley aprobados para revalorizarlas con el IPC.

Bravo también prometió subir de 30.000 a 50.000 euros el salario medio a propósito de las preguntas sobre los el salario mínimo y el poder adquisitivo.

El Frente Amplio, que anunció la creación de un nuevo impuesto a quienes tengan más de 50 millones de euros, cargó contra Bravo y le acusó de "permitir" que los beneficios, márgenes y dividendos estén en máximos históricos y no se suban los salarios.

Cuerpo también acusó a Bravo de hacer promesas sin rigor y sin explicar cómo lo hará, a lo que Bravo indicó que la receta es mejorar la productividad y la competitividad. PP y Vox también anunciaron que bajarán impuestos y recriminaron que España tenga peores infraestructuras con la mayor recaudación fiscal de su historia.

Temas pendientes

El debate concluyó sin tratar grandes temas como la inflación. Ninguno de los representantes de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio ha abordado las subidas de precios que afrontan los españoles este 2026. Las mayores desde principios de 2023. Y sin visos de frenar debido al encarecimiento de la energía provocado por la guerra en Irán.

Esto ha tenido efectos considerables en el poder adquisitivo y su constante caída, aunque este asunto sí que se ha tocado, muy por encima, por Juan Bravo. Tampoco se ha abordado la evolución decreciente del mercado laboral español, salvo en el caso salarial y con escasos matices.