Bustinduy y Bravo ponen en evidencia a Cuerpo: la política de vivienda de Sánchez ha sido la de la extrema izquierda

Cuerpo recordó un plan para ofrecer créditos de hasta 50.000 euros a quienes necesiten ayuda para pagar la entrada, pendiente de aprobación en un consejo de ministros antes del 29‑N.

¿Qué medidas sobre acceso a la entrada de una vivienda anunció Carlos Cuerpo en el debate?

La ausencia de propuestas de pacto entre Estado, comunidades y ayuntamientos dejó sin respuesta cómo conseguir suelo y reducir trámites, lo que impidió explicar cómo se podría materializar la construcción masiva de viviendas.

¿Cómo afectó al debate que nadie propusiera un pacto para poner suelo y construir viviendas con rapidez?

Dijeron que el decreto puede ahorrar hasta cuatro mil euros al año a algunos inquilinos y generar hasta tres mil quinientos en beneficios fiscales para caseros que no suban la renta.

¿Qué efectos reales atribuyen en el debate al decreto que limita las subidas del alquiler?

Bravo recordó que hace doce años Cuerpo se postulaba contra la intervención en precios y que el Ejecutivo tardó en aceptar medidas como la Ley de Vivienda y el decreto de alquileres.

¿Qué pruebas dio Juan Bravo para recordar que Carlos Cuerpo antes se oponía a intervenir precios de la vivienda?

Porque ambos señalaron que el Ejecutivo ha aceptado la Ley de Vivienda de 2023 y un decreto que limita las subidas de los alquileres, medidas que ellos consideran intervencionistas en los precios del mercado.

¿Por qué Bustinduy y Juan Bravo dijeron que la política de vivienda del Gobierno de Sánchez ha sido “de la extrema izquierda”?

Carlos Cuerpo defendió la gestión macroeconómica y el avance de los salarios reales, anunciando un consejo asesor para evaluar las inversiones pendientes en la red ferroviaria.

Los representantes políticos cruzaron reproches y cifras contrapuestas sobre el poder adquisitivo, la carga fiscal, la gestión de las pensiones y la falta de aprobaciones presupuestarias.

Pablo Bustinduy (Frente Amplio) y Juan Bravo (PP) expusieron que las políticas del Gobierno en materia de vivienda han respondido a exigencias de la extrema izquierda frente a las reticencias iniciales del PSOE.

El debate económico de la campaña electoral entre PSOE, PP, Frente Amplio y Vox evidencia la falta de propuestas claras para abordar la desaceleración y cambiar el modelo productivo.

El debate económico entre los cuatro principales partidos políticos que concurren a las elecciones -PSOE, PP, Frente Amplio y Vox- ha dejado muy pocas ideas claras sobre el camino que debe seguir la economía española para que no se desmorone su nivel de bienestar.

Pero sí ha sacado a la luz detalles en algunas políticas, como la vivienda o los impuestos, que afloran las cosas que se están haciendo mal.

A pesar del rifirrafe, fue curioso ver cómo el representante de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, en la única coincidencia que tuvo con el vicesecretario de economía del PP, Juan Bravo, dejaba en evidencia que la política de vivienda del Gobierno ha sido la de la extrema izquierda.

Por diferentes caminos, ambos ponentes sacaron a la luz el recelo que el PSOE y el propio Carlos Cuerpo tenían a la intervención de los precios del mercado de la vivienda.

Tanto al aceptar la Ley de Vivienda de 2023, como en el decreto que se acaba de convalidar y que limita las subidas de los alquileres.

Y eso que tanto Cuerpo como Bustinduy venían preparados para defender lo que ha sido la base de la convocatoria electoral, con los ahorros de hasta 4.000 euros que los inquilinos consiguen al año con su decreto o los 3.500 que los caseros pueden obtener si se acogen a los beneficios fiscales por no subir la renta más de lo recomendado.

Fue Bravo el encargado de recordarle a Cuerpo que hace doce años se postulaba siempre en contra de la intervención de los precios de la vivienda.

Lo hacía al mismo tiempo que el actual ministro de Derechos Sociales y Consumo le recordaba "lo que nos ha costado convenceros". Llegaron a amenazar con no ir al Consejo de Ministros si no se firmaban sus medidas de vivienda.

Antes de entrar al debate económico de la campaña, los cuatro ponentes se habían propuesto dejar mensajes claros que pusieran sobre la mesa medidas para garantizar el bienestar, la inversión, el empleo y el crecimiento en España.

A medio camino, con infraestructuras, vivienda y pensiones liquidadas, nadie había dejado nada claro. Cuando se añadieron los salarios y los impuestos, peor aún.

Vivienda e impuestos eran las dos áreas sobre las que más se podía atacar a los dos representantes del Gobierno.

En el primer caso por una política errática durante ocho años que no ha servido para construir pisos. Y en el segundo, por un exceso de recaudación marcado por la subida de una inflación que no se descuenta de las tarifas.

Con las prisas de ser el último bloque del que se debatía, la rebaja de impuestos que plantea el PP, que puede ser diferencial con unos ingresos tributarios que se han disparado un 10% al año en los últimos tres ejercicios, quedó diluida.

Cuerpo insistió en que en un 90% esa recaudación viene de la mayor actividad económica, pero no entró a hablar de actualizar tarifas con la inflación (y eso que lo estaba esperando desde el inicio del debate).

Tampoco es que en vivienda quedasen las cosas claras. El PP salió con su millón de viviendas en tres años, pero no pudo explicar cómo lo iba a hacer.

Y desde Vox no ayudaba un José María Figaredo para quien el problema de la vivienda en España es por culpa de la puerta abierta a la inmigración, aunque al menos admitió que "ningún partido ha tratado este tema como corresponde".

Nadie habló de un pacto entre Estado, CCAA y Ayuntamientos para poner suelo y construir con agilidad ni de menos trámites burocráticos. Apenas Vox mencionó el exceso de impuestos, con la promesa de que los jóvenes no pagarían impuestos en su primera compra de vivienda.

Y la falta de personal cualificado, que pese al aumento de afiliación que Cuerpo puso en valor, está en el nivel del año 1999, según el Banco de España.

Sí recordó Cuerpo su plan para dar créditos de hasta 50.000 euros a quienes tengan que hipotecarse y no puedan pagar la entrada de un piso.

Algo que está pendiente de un acuerdo de consejo de ministros antes del 29-N para marcar las condiciones y ponerla en marcha cuanto antes, aunque pille en campaña electoral.

Sin medidas concretas

Una de las claves del debate económico de las cuatro principales formaciones políticas en España pasaba por saber hasta qué punto sus medidas pueden ser útiles para cambiar un modelo de crecimiento basado en el turismo y la inmigración.

Un sistema que está agotado, en el que apenas crece la productividad ni tiene valor añadido suficiente para sustentar el bienestar a largo plazo.

Promover una inversión privada con innovación y tecnología es siempre una de las asignaturas pendientes.

Los datos reales demuestran que, a pesar de los fondos UE, la inversión productiva no ha sido suficiente acicate para promover más eficiencia y empleos más productivos.

Si descontamos la inflación, tenemos menor nivel de inversión que en 2019, a la espera de los últimos coletazos de los Next Generation.

Pero prácticamente no se trató la inflación como uno de los problemas que puede hipotecar el país en los dos próximos años.

Ni tampoco de cómo generar más productividad que haga confiar a la inversión privada, frente a la tendencia a la baja que ha empezado el empleo y aguante el crecimiento del PIB.

Hubo muy poquitas alusiones o medidas concretas de alcance que nos hicieran ver un camino claro hacia ese cambio de modelo.

Cuerpo evitó la batalla y se centró más en lo conseguido que en lo que se viene encima. Juan Bravo reservó su ataque para los temas finales de Hacienda, el área que más controla.

Mientras, Bustinduy y Figaredo lanzaban proclamas: unos contra el 1% de ricos que amasan fortunas en España y el otro con la inmigración invasora como causa de todos los males del país, base de los postulados de Vox.

Para qué hablar de una subida de los tipos de interés que puede disparar el coste de la Deuda Pública o del exceso de gasto que ha provocado la falta de Presupuestos durante cuatro años.

Nadie le preguntó a Carlos Cuerpo por qué no ha sido capaz de aprobar unas cuentas públicas en toda la legislatura.

Tampoco quiso explicar el vicepresidente a Juan Bravo por qué le daba tan poca importancia su Gobierno a gestionar sin Presupuestos, cuando Óscar Puente se quejó, al dimitir, de no poder invertir más en el mantenimiento de las vías ferroviarias porque no había cuentas públicas.

Sí sorprendió el vicepresidente económico, en el inicio del debate, con la creación, este mismo lunes, de un consejo asesor para hacer un libro blanco que deje clara la envergadura de la inversión que hay que hacer en las vías ferroviarias. Algo que le sirvió para lanzar la idea de un Pacto de Estado.

Los datos tampoco ayudaron a aclarar las cosas. En el debate sobre la mejora (o no) de los salarios el choque fue un tremendo galimatías.

Figaredo denunciaba una bajada del 3%, a 16.000 euros al año, del sueldo "más frecuente"; Bravo aludía a una pérdida de 7.000 euros en el poder adquisitivo de cada trabajador, con la promesa de pasar de 30.000 a 50.000 euros el sueldo bruto medio en España en dos legislaturas.

Para Bustinduy sólo existe la subida histórica del SMI y los megarricos con dinero para vivir diez vidas. Y Cuerpo se quedó solo con sus datos oficiales de una subida del 6,6% de salario real neto desde 2018, frente al 2,9% de la eurozona.

Pero nadie habló de si el consumo interno iba a seguir sustentando la economía, cuando cada vez se queja más gente de la subida de los precios y de que no llega a fin de mes.

Muchos datos a medida, pero en hora y media, nadie abordó con claridad cómo se deben hacer las cosas ante la desaceleración de la economía que se nos viene encima.

Incluso en las pensiones, en las que todos parecen estar de acuerdo en que se deben revalorizar con el IPC por ley, como ahora, no quedó claro al final del debate si unos u otros las van a recortar, cambiar, modificar o retocar condiciones.