La inseguridad económica de la población crece pese al avance del PIB: el 36% no puede afrontar gastos imprevistos

En la UE el porcentaje de personas que no pueden afrontar gastos imprevistos bajó a 29,2%, mientras en España subió a 36,4%, lo que muestra una divergencia entre la mejora europea y el empeoramiento en España.

¿Qué diferencia hay entre el dato de la UE y la situación española respecto a gastos imprevistos?

Porque la combinación de inflación superior a la media europea, salarios estancados y costes altos de vivienda sitúa a España en puestos altos del ránking, solo por detrás de Grecia, Letonia, Bulgaria, Lituania y Rumanía.

¿Por qué España está entre los países de la UE con más población al límite económico?

Los hogares con menores sufren más privaciones, lo que puede perjudicar el bienestar, la alimentación y las oportunidades educativas de los niños y aumentar la transmisión intergeneracional de la pobreza.

¿Cómo afecta a los hogares con menores de 16 años que las privaciones sean mayores en esos hogares?

Ha aumentado la proporción de hogares en situación de precariedad, lo que incrementa el riesgo de pobreza y reduce la capacidad para cubrir necesidades básicas y responder a imprevistos.

¿Qué consecuencias ha tenido para las familias españolas que las carencias materiales severas hayan subido desde 2018?

Porque el crecimiento del PIB y el empleo no han trasladado poder adquisitivo a los hogares; la inflación, sobre todo en vivienda, ha subido más que los salarios y ha erosionado los ingresos reales.

¿Por qué el 36,4% de la población española no puede afrontar gastos imprevistos pese al avance del PIB?

Las familias en situación de carencia material severa se han disparado un 40,7% desde 2018, afectando especialmente a los hogares con menores a cargo.

La pérdida de poder adquisitivo motivada por la inflación y el encarecimiento de la vivienda, junto a salarios que no crecen al mismo ritmo, agravan la situación económica de los hogares.

España se sitúa como el sexto país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población con problemas financieros, superando ampliamente la media comunitaria (29,2%).

El 36,4% de los españoles no puede afrontar gastos imprevistos, una cifra que aumenta respecto a 2024 a pesar de la buena evolución del PIB.

El PIB español es el que más crece entre las grandes economías europeas. Y el mercado laboral sigue creando empleo (aunque ya se esté desacelerando), siendo una de las principales bazas de esta evolución. Pese a ello, esto no termina de llegar a los hogares españoles, cuya inseguridad económica ha aumentado.

Así lo indican los datos más recientes de Eurostat, de 2025. Esta información apunta a que el 36,4% de la población española no puede afrontar gastos imprevistos.

De hecho, los españoles en esta situación han aumentado, teniendo en cuenta el porcentaje de población que estaba en este escenario en 2024 era del 35,9%.

Es decir, que cada vez más población tiene problemas financieros. Y si tiene algún percance económico, se arriesga a no llegar a final de mes.

Esto se debe, entre otras cosas, a la pérdida de poder adquisitivo de la población por el aumento de la inflación (especialmente en el caso de la vivienda). Y que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo.

Además, España destaca en este fenómeno y está muy por encima de la media europea.

La población de la UE que no puede afrontar gastos imprevistos está en el 29,2%. Una cifra que, además, supone un descenso de casi un punto anual.

Problemas financieros

Todo lo contrario a lo que ocurre entre la población española, en la que los problemas financieros siguen creciendo.

De hecho, según estos datos, España es el sexto país de la UE con más población al límite de su capacidad económica. Sólo le superan Grecia (50,5), Letonia (43,7%), Bulgaria (42,4%), Lituania (41,1%) y Rumanía (37,8%).

Todo apunta, en cualquier caso, a que el porcentaje de población a la que le cuesta llegar a final de mes en España va a seguir aumentando. Y que puede seguir escalando puestos en este peculiar ranking europeo.

La inflación, disparada este 2026, está creciendo en nuestro país más que en el resto de Europa. Concretamente, los precios aumentan un 30% más que la media del Viejo Continente.

Esto socaba a los hogares, que sufren importantes condicionamientos económicos. De hecho, las carencias de las familias han aumentado en los ocho años de gobierno de Sánchez.

Según datos del think tank Funcas, la cantidad de familias que sufren situaciones de carencia material severa se ha disparado un 40,7% respecto a 2018.

El año que el socialista llegó a Moncloa, un 5,4% de los hogares sufría carencias materiales severas. La población en esta situación de precariedad ha crecido al 7,6%, según el dato más reciente, que es de 2025.

Además, las privaciones son mayores en los hogares en los que viven menores de 16 años (la sufren el 8,5% de ellos) que en la media nacional.