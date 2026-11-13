El Gobierno tramita de urgencia subir las pensiones hasta un 4% a dos semanas del 29-N y presume de gestión en Moncloa

Afecta en que la decisión final se retrasa hasta conocer el IPC de noviembre, de modo que los pensionistas conocerán el importe real justo antes de las elecciones y la aplicación se acelerará vía trámite urgente.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que la cuantía dependa del IPC de noviembre y se anuncie antes de las elecciones?

La ministra portavoz ha afirmado que las pensiones han subido un 28% desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa y ha presentado esa cifra como aval de su gestión.

¿Qué ha dicho el Gobierno sobre su gestión de las pensiones desde la llegada de Pedro Sánchez?

Lo ya decidido es que la subida será del orden del 3% al 4%; lo pendiente es la cuantía final que se fijará tras el IPC de noviembre, por lo que el impacto individual dependerá de la pensión concreta y del dato final.

¿Qué parte de la subida ya está decidida y qué queda pendiente para los pensionistas?

Saiz ha confirmado un incremento orientativo entre 3% y 4%; la cifra exacta dependerá del dato interanual del IPC de noviembre que publica el Instituto Nacional de Estadística.

¿Qué incremento ha confirmado Elma Saiz para las pensiones y de qué depende la cifra exacta?

Para acelerar la aprobación y poder aplicar la subida inmediatamente después de conocer el dato del IPC de noviembre, que fijará la cuantía final. Esta decisión también sitúa el anuncio en plena campaña electoral.

¿Por qué el Gobierno ha decidido tramitar de urgencia el decreto para subir las pensiones en 2027?

El Gobierno destaca su gestión de las pensiones públicas, señalando un incremento del 28% desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa.

La cuantía definitiva dependerá del dato del IPC del mes de noviembre que publicará el INE.

La ministra Elma Saiz confirma que el incremento de las prestaciones oscilará entre el 3% y el 4%.

El Consejo de Ministros aprueba tramitar de urgencia el próximo decreto para la subida de las pensiones en 2027.

Las pensiones ya habían estado presentes en la precampaña electoral. Y el Gobierno las ha metido, de lleno, en la campaña, que empezó este jueves por la noche.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado que el próximo decreto para subir las pensiones en 2027 se tramite de urgencia.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, ha afirmado que este desarrollo reglamentario ya se hizo el año pasado. Y que el Gobierno subirá las pensiones cuando "se conozca la cuantía", que dependerá del dato de IPC de noviembre, que el Instituto Nacional de Estadística dará a conocer a finales de mes, justo antes de las Elecciones Generales.

Saiz ha eludido dar una fecha concreta para ello. Con todo, ha confirmado que el incremento de las pensiones será de entre el 3% y el 4%.

Durante la comparecencia, la también ministra portavoz ha presumido de cómo ha gestionado el Gobierno, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, las pensiones públicas.

Entre otras cosas, ha presumido de haber subido estas prestaciones un 28%.

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