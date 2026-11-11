La UE confirma que España es el octavo país con la peor ejecución de fondos 'NextGen' con sólo el 46% gastado

El Gobierno renunció a 60.000 millones de préstamos y mantuvo 20.000; con el sobrante habilitó "España Crece" para usar 12.300 millones, lo que permite redistribuir recursos y emplearlos incluso tras el plazo europeo, pero podría complicar la trazabilidad y objetivos iniciales.

¿Qué ha hecho el Gobierno con los créditos NextGen que renunció y qué efecto puede tener la creación del instrumento "España Crece"?

Según la cobertura de El Español, los mayores beneficiarios han sido entidades vinculadas al sector público como Adif, Adif Alta Velocidad y Tragsa; importa porque concentra el 90% de los pagos a los 100 mayores beneficiarios y limita el efecto movilizador sobre empresas privadas.

¿Quiénes han sido los principales beneficiarios de los Next Generation en España y por qué importa eso?

España ha registrado 34.471 millones en gasto de capital y solo 15.611 millones en formación bruta de capital, lo que indica que la mayor parte del dinero ha quedado en el sector público y no ha activado suficientemente la inversión privada.

¿Cómo se ha distribuido el gasto de capital de los NextGen en España y qué problema refleja esa distribución?

Ya ocurrido: España empleó 10.293 millones (22% del gastado) en gasto corriente, incluyendo pensiones y salarios; esto reduce el volumen disponible para inversión. Potencial: la flexibilización de Bruselas permite ese uso, pero resta recursos a la investidura productiva que era el objetivo original.

¿Qué parte de los fondos NextGen ha usado España para gasto corriente y qué significa eso ya ocurrido y qué podría ocurrir?

Porque, según Eurostat, España ha ejecutado 46.831 millones, el 46% de los 103.000 millones solicitados hasta finales de 2025, una tasa inferior a la de la mayoría de grandes economías europeas.

¿Por qué la UE sitúa a España como el octavo peor país en ejecución de los fondos Next Generation?

Existe una amplia diferencia entre el uso de los fondos: mientras que se han certificado 45.148 millones en subvenciones, apenas se han gastado 1.683 millones en créditos.

La formación bruta de capital orientada al sector privado apenas alcanzó los 15.611 millones de euros, evidenciando un claro predominio del sector público en el reparto.

Eurostat revela que el país destinó 10.293 millones de euros —un 22% del total ejecutado— a gasto corriente como pensiones, salarios y suministros.

España ocupa la octava posición por la cola en ejecución de los fondos Next Generation, habiendo gastado solo el 46% de los 103.000 millones solicitados.

España vuelve a estar en el vagón de cola de la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, como ha confirmado la última actualización de la Comisión Europea sobre el uso que los Estados miembros han hecho de los fondos europeos Next Generation.

Los datos de Eurostat confirman que España apenas ha ejecutado 46.831 millones de euros, lo que supone el 46% de los 103.000 millones que España ha solicitado a la Unión Europea.

Las cifras son de finales de 2025 e incluyen todo lo que se ha gastado desde 2021. Por tanto, sólo faltan los ocho meses de 2026 que se contabilizarán en la próxima actualización prevista para el primer trimestre del próximo año.

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Con todo, los datos hasta la fecha dejan a España como el octavo peor país en cuanto a ejecución de todo el continente, pese a ser el segundo que más fondos recibirá después de Italia.

Sólo superamos a Eslovaquia (44%), Croacia (43%), Grecia (40%), Bulgaria (39%), Lituania (33%), Polonia (26%) y Hungría (19%). Y nos quedamos muy lejos del 97% de Francia, el 89% de Alemania, el 87% de Países Bajos, el 76% de Irlanda o el 57% de Italia.

Esta es la primera actualización de los datos que la Unión Europea publicó en mayo y son hasta la fecha la única herramienta que permite medir de manera homologada el despliegue de todos los países del continente.

Las cifras además desmontan el relato del Gobierno que en varias ocasiones ha indicado que España es uno de los países que mejor y con mayor eficacia están ejecutando los Next Generation.

Los datos de Eurostat indican que nuestro país ha utilizado 10.293 de estos 46.831 millones para gasto corriente, lo que supone el 22% del total ejecutado y el 10,1% de todo lo asignado.

Antes del verano se conoció que España destinó 2.300 millones a pagar pensiones con fondos Next Generation. Una situación que el Ejecutivo justificó por la falta de presupuestos en vigor y los problemas para liberar nuevas partidas.

Pero es que el montante es mucho mayor como reflejan los datos de Eurostat: 519 millones en 2021; 1.767 millones en 2022; 2.777 millones en 2023; 2.925 millones en 2024; y otros 2.287 millones en 2025.

El gasto corriente no sólo paga pensiones, sino que también salarios o cotizaciones de la Seguridad Social, suministros básicos, transferencias corrientes como ayudas o prestaciones sociales y los intereses de la deuda pública.

En principio, el dinero del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia aprobado por la Comisión Europea para combatir los efectos de la pandemia y reindustrializar el continente, no debía ser utilizado para este tipo de gasto.

Su objetivo era el contrario, ocuparlo en inversión, en gasto de capital y en formación bruta. No obstante, Bruselas ha flexibilizado las reglas para facilitar la ejecución.

Es así como la media de los países de la UE han utilizado el 22% del dinero recibido en gasto corriente, aunque economías de tamaño similar como España han estado por debajo de esta cifra.

Es el caso de Italia que ha utilizado el 15,1% del montante recibido con esta finalidad, Grecia con el 15%, Irlanda con el 17% o Portugal con el 18%.

Volviendo a España, los datos de Eurostat reflejan que el gasto en capital ha llegado a los 34.471 millones, el 73% del total recibido hasta la fecha, pero el 34% de todo el dinero adjudicado.

El gasto de capital es la inversión real o financiera en bienes como la construcción de hospitales, escuelas o carreteras, compra de edificios o adquisición de maquinaria, mobiliario o equipos informáticos.

Es el paso previo a la formación bruta de capital, la inversión real que además de las instituciones públicas abarca al sector privado y que era el objetivo principal con la concesión de los fondos europeos Next Generation.

Según Eurostat, España ha gastado sólo 15.611 millones hasta el 31 de diciembre de 2025 en esta partida, lo que supone el 33% del total asignado, y el 15% de todo lo que se ha adjudicado.

La diferencia aquí es clara y confirma otro de los factores que explica parte del fracaso de los fondos europeos Next Generation: la excesiva representación del sector público en perjuicio del privado.

Según adelantó este diario, el 90% del dinero repartido a los 100 mayores beneficiarios de los Next Generation se ha ido al sector público, con Adif, Adif Alta Velocidad y Tragsa como los mayores beneficiarios.

Por otro lado, aproximadamente el 70% de todo el montante se ha quedado en alguna empresa, institución vinculada a la Administración General del Estado (AGE).

Es así como la estadística europea dice que menos de la mitad del gasto de capital se ha destinado a formación bruta de capital, es decir incorporando a la iniciativa privada.

Ayudas vs créditos

Los datos de Eurostat también diferencian las ayudas de los créditos. En el caso de España se solicitaron originalmente 83.000 millones en subvenciones y otros 80.000 en préstamos.

No obstante, a finales del año pasado el Gobierno renunció a 60.000 millones de esta última partida y se quedó finalmente con 20.000.

Un reparto que queda reflejado en las cifras que aporta la Comisión Europea. En este caso la diferencia es abismal ya que se ha certificado el gasto de 45.148 millones en ayudas y sólo 1.683 millones en créditos.

Una diferencia que el Gobierno ha intentado solucionar habilitando el instrumento España Crece con 12.300 millones que han sobrado de los créditos NextGen y que podrán utilizar incluso después del fin del plazo de la UE para ejecutarlos, límite que expiró en agosto pasado.