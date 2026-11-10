Sánchez paga a los sindicatos 11,5€ por afiliado, el triple que en 2018, aunque ya sólo atraen al 12,5% de los trabajadores

A corto plazo, implica que una minoría de trabajadores organiza la negociación colectiva y capta subvenciones públicas; a futuro, sitúa a España por debajo de la media de la OCDE y limita la capacidad de los sindicatos para movilizar representación mayoritaria comparada con otros países.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que España tenga solo un 12,5% de afiliación sindical frente a la OCDE?

Significa que el reparto favorece a sindicatos con más representación en comités de empresa, no necesariamente a los que tengan más afiliados reales, y que el dinero público no se distribuye en proporción directa al número de trabajadores adscritos.

¿Qué significa que la subvención se calcule en función de delegados y no de afiliados para los trabajadores?

Porque la cuantía total destinada por el Estado se ha disparado (subvenciones estatales +260%) mientras la tasa de afiliación se ha estancado alrededor del 12,5 %, por lo que la asignación por afiliado sube aunque los miembros no lo hagan en la misma proporción.

¿Cómo se explica que la subvención por afiliado suba un 205% mientras la afiliación apenas crece?

Ya han recibido la mayor parte del incremento: las ayudas estatales a sindicatos pasaron de 8,88 millones en 2018 a un récord de 32 millones desde 2025, concentrando CCOO y UGT la mayor parte de esos fondos.

¿Qué consecuencias ya ha tenido este aumento de subvenciones para UGT y CCOO?

El Gobierno ha aumentado las ayudas por la justificación oficial de financiar «actividades de carácter sindical» y defensa de intereses laborales; además la fórmula de reparto premia delegados en comités de empresa, lo que favorece a los grandes sindicatos.

¿Por qué Pedro Sánchez ha incrementado la subvención a los sindicatos hasta 11,5 euros por afiliado en 2026?

El incremento del gasto público se da en un contexto de alineación política entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los principales sindicatos.

La tasa de afiliación sindical en España ha caído al 12,5% de los trabajadores activos, ubicándose en el puesto 23 de los 38 países de la OCDE.

Las ayudas directas del Ministerio de Trabajo alcanzaron el récord histórico de 32 millones de euros, con CCOO y UGT captando el 74% de estos fondos.

La subvención del Gobierno a los sindicatos ha aumentado un 205% por afiliado desde 2018, pasando de 3,8 euros a 11,5 euros.

La subvención que reciben los sindicatos del Gobierno central ha subido exponencialmente desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa pasando de los 3,8 euros por afiliado en 2018 hasta los 11,5 euros en 2026.

El dato supone un crecimiento del 205% en ocho años, lo que refleja dos fenómenos: unas subvenciones estatales disparadas en un 260% y el estancamiento de las adscripciones a los sindicatos en este mismo periodo. Un crecimiento del 18%, por debajo del aumento de los afiliados a la Seguridad Social.

Estos números se han consolidado en un periodo de gran cercanía entre los grandes sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), con el Gobierno central y con su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Tanto a nivel del Diálogo Social como de sintonía política.

Evolución de afiliaciones sindicales y subvenciones públicas Subvención por afiliado (€) Tasa de afiliación (%) Fuente: OCDE, Seguridad Social y Ministerio de Trabajo * Desde 2024, estimación · ** Media enero-octubre

Una proximidad que se ha confirmado con la convocatoria de la huelga general de las dos principales centrales que este miércoles saldrán a la calle para protestar por el acceso a la vivienda y por mejoras salariales.

La convocatoria se alinea con el discurso de Moncloa. Además, en ningún momento se ha dicho que se convoque contra el Gobierno y el propio Ejecutivo la ha apoyado, en una situación inédita en democracia.

Este lunes, Pedro Sánchez difundió un vídeo para alentar la huelga general del 11-N convirtiéndose por primera vez en altavoz y no en destinatario de una huelga general. También atacó a PP y Vox y avisó de los recortes que pondrían en marcha si ganan las elecciones.

En esta línea, los datos recopilados por EL ESPAÑOL-Invertia reflejan que la principal subvención de la Administración General del Estado (AGE) a los sindicatos ha pasado de los 8,88 millones en 2018 hasta el récord histórico de 32 millones desde 2025.

Evolución de la afilación sindical (Porcentaje de asalariados afiliados a un sindicato, 1985, 2005 y 2023/24 o último año disponible) 2023/24 o último dato 1985 o año más cercano 2005 o año más cercano Fuente: OCDE UE-27: Unión Europea

Esta cifra incluye solo las ayudas directas del Ministerio del Trabajo y excluye las que se otorgan por otras vías como programas de igualdad o las que conceden autonomías.

El Gobierno central justifica estas subvenciones (y su gran aumento) por la "realización de actividades de carácter sindical, incluyendo aquí la realización de cualquier tipo de actividad sindical dirigida a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores".

Se reparte en función de los delegados sindicales que cada organización tiene en comités de empresa, no de su número total de afiliados. Esto lleva a que CCOO y UGT absorban en torno al 74 % de estos fondos públicos.

Pero este importante aumento de recursos no ha sido proporcional al número de miembros de los sindicatos. Los datos indican que esta cifra ha crecido en el entorno del 18% desde 2018, frente al casi 20% que lo han hecho las afiliaciones a la Seguridad Social.

La OCDE refleja en su último informe que la densidad de los sindicalistas españoles (trade union density) por número total de trabajadores activos ha caído porcentualmente en una década.

En 2015 representaba aproximadamente un 13,7% de la fuerza laboral, según las cifras de la OCDE; y en 2023, último dato disponible ha caído hasta el 12,5%.

Fuentes consultadas por este diario advierten que este porcentaje se ha mantenido estable desde entonces -hay quien sostiene que ha bajado levemente- por lo que se puede inferir que sus afiliados han pasado de los 2,361 millones en 2018 a los 2,785 millones en 2026.

No hay datos unificados de los sindicatos de España ya que no hay obligación de remitirlos al Ministerio del Trabajo. Solo se conocen los de UGT y CCOO.

En el caso de los primeros, sus últimos datos públicos indican que tienen 983.521 afiliados, mientras que los segundos tienen 974.000. Los sindicatos dicen tener en conjunto unos tres millones de adscritos, pero esta cifra no es oficial.

En todo caso, si asumimos que tienen tres millones, los 11,5 euros de subvención per cápita que se calcula en base a los datos de trade union density de la OCDE bajarían mínimamente a 10,7 euros.

En todo caso, lo que sorprende es la baja afiliación sindical de España frente al resto de países desarrollados, que no justificaría subvenciones tan elevadas. Este 12,5% del total de afiliados a la Seguridad Social nos deja en el lugar 23 de 38 países miembros de la OCDE.

Estamos por debajo de todos los grandes países desarrollados, excepto de Estados Unidos (que se queda con un 5% del total) y casi tres puntos por debajo de la media del bloque que se queda en el 15,2%.

Respecto de Europa estamos a una distancia insalvable de los países nórdicos como Islandia (90,6%); Suecia (65,2%); Dinamarca (60,9%); Finlandia (52,3%); o Noruega (50,5%).

Pero es que además nos quedamos lejos del 47,5% de Bélgica; del 30% de Italia; del 22,4% de Irlanda y de Reino Unido; del 20,3% de Austria; del 14,3 del Alemania; o del 13,8% de Países Bajos.

En el resto del mundo tampoco nos acercamos a Canadá (28,4%); Israel (27,2%); Nueva Zelanda (19,3%); o Japón (16,4%). De hecho, solo están por debajo de España; Indonesia (11,9%); Turquía (10,7%); EEUU (5%); República Checa (9,4%); Estonia (5,6%); y Colombia (5%).