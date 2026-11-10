La inflación en EEUU repuntó un 0,4% en octubre respecto al mes anterior

Además del IPC de noviembre (se publicará el 10 de diciembre), la Fed seguirá el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de octubre, que se conocerá el 25 de noviembre, y las series interanuales ya publicadas como la de septiembre.

¿Qué datos alternativos seguirá la Fed antes de decidir sobre una nueva subida de tipos en diciembre?

El IPC subyacente avanzó 0,3% mensual en octubre, igual que en agosto y septiembre, y importa porque la Fed usa la subyacente para evaluar la inflación subyacente excluyendo energía y alimentos más volátiles.

¿Cómo evoluciona el IPC subyacente y por qué importa eso para la política monetaria?

Significa que la Fed no tendrá nuevas tasas interanuales del IPC para valorar en esa reunión y deberá apoyarse en datos disponibles como el IPC de septiembre y el PCE de octubre para calibrar la política monetaria.

¿Qué significa para la Reserva Federal que no haya tasas anuales del IPC disponibles para su reunión del 8 y 9 de diciembre?

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) no pudo calcular la variación interanual porque en octubre de 2025 no recopiló las encuestas necesarias por falta de asignaciones durante el cierre de Gobierno, de modo que faltan los índices base para comparar 12 meses.

¿Por qué la BLS no publicó la tasa anual del IPC en octubre de 2026?

La Reserva Federal tomará su decisión sobre los tipos de interés en diciembre sin contar con la tasa anual del IPC de octubre y noviembre.

La Agencia de Estadísticas Laborales no ha podido publicar el dato interanual debido al cierre de Gobierno que impidió recopilar encuestas.

El IPC de Estados Unidos subió un 0,4% en octubre en tasa mensual, desacelerándose respecto al incremento del 0,6% registrado en septiembre.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos subió en octubre un 0,4% mensual, por debajo de la aceleración del 0,6% que impactó a los precios en septiembre, según ha informado la Agencia de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (BLS, por sus siglas en inglés) este martes.

El organismo no ha publicado este mes el dato anual debido al cierre de Gobierno que estuvo activo durante todo el mes de octubre de 2025 y que no acabó hasta el 10 de noviembre.

La BLS no recopiló datos de encuestas para octubre de 2025 debido a una falta de asignaciones. Para la mayoría de las series del IPC, la BLS no pudo publicar los índices de octubre de 2025 y como resultado no puede publicar los cambios porcentuales de 12 meses para octubre de 2026 para los índices donde no se dispone de datos de octubre de 2025", recoge la web del BLS.

En concreto, el índice de energía aumentó un 0,7% durante el mes, tras un aumento del 5,2% en septiembre, mientras que los alimentos crecieron en un 0,5%. Por su parte, la vivienda se encareció un 0,3% mensual.

Por su parte, el índice subyacente -que excluye a los alimentos y la energía por su volatilidad- escaló, en términos mensuales, al 0,3% en octubre. Es la misma cifra que en agosto y septiembre.

En este sentido, la Reserva Federal de EEUU (Fed) no tendrá a su disposición nuevas tasas anuales del IPC para su próxima reunión, que tiene lugar los próximos 8 y 9 de diciembre, puesto que el dato de noviembre se publicará el 10 de diciembre.

De esta manera, el último dato de la tasa de precios interanual con la que contarán será la del pasado mes de septiembre cuando repuntó hasta el 3,7% anual.

No obstante, el banco central estadounidense observará los crecimientos anuales, así como el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) correspondiente al mes de octubre, que se conocerá el próximo 25 de noviembre.

La Reserva Federal optó por no modificar los tipos de interés en su pasada reunión de octubre tras elevar las tasas hasta el 3,75% y 4% en septiembre. Varios miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), así como el consenso del mercado apuntan a una nueva subida en diciembre.