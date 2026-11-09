La bolsa de nicotina se coloca en la boca para liberar la alta concentración de nicotina que se encuentra en ella. Reuters iStock

El pulso entre Suecia y Finlandia por las bolsas de nicotina descarrila la subida de impuestos al tabaco en la UE

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LO ESENCIAL Las claves La Unión Europea busca elevar los impuestos mínimos al tabaco de 90 a 200 euros por cada 1.000 cigarrillos y extender el gravamen a los vapeadores y bolsas de nicotina. El desacuerdo entre Finlandia y Suecia por la baja fiscalidad a las bolsas de nicotina y las objeciones de Malta han bloqueado la aprobación unánime de la reforma en el Ecofin. España aceptó la propuesta tras lograr que la subida del tabaco para liar se redujera a 180 euros por kilo y conseguir un periodo transitorio de diez años hasta 2036. Bruselas advierte que las lagunas fiscales en los nuevos productos de nicotina generan pérdidas de 13.000 millones de euros anuales y favorecen su consumo entre los jóvenes. Preguntas ¿Por qué Finlandia vetó la subida de impuestos al tabaco por las bolsas de nicotina? La ministra finlandesa argumentó que la rebaja propuesta para las bolsas de nicotina las dejaría sin efecto práctico y que esos productos a bajo precio están entrando por canales ilícitos y alcanzando a jóvenes; por eso Finlandia no pudo apoyar el compromiso. ¿Qué acuerdo alcanzaron Suecia y Finlandia finalmente sobre las bolsas de nicotina? Pactaron aplazar un año la decisión sobre el tipo impositivo concreto; la nueva norma incluirá las bolsas en su ámbito, pero el gravamen se fijará doce meses después mediante una nueva propuesta de la Comisión. ¿Cómo afectaría la subida de impuestos al tabaco a España y al tabaco de liar? La propuesta eleva el impuesto mínimo a 200 euros por 1.000 cigarrillos y sube el gravamen del tabaco de liar en España de 112,5 euros/kg a 180 euros/kg, lo que implica un incremento notable del coste del tabaco de liar. ¿Qué riesgo señala Irlanda sobre no actualizar los impuestos a vapers y bolsas de nicotina? Irlanda advierte que la industria tabaquera diseña nuevos productos para eludir la fiscalidad y la regulación actuales, aprovechando lagunas para captar a jóvenes y perpetuar la adicción a la nicotina. ¿Qué impacto presupuestario y de precios calcula Bruselas por cerrar esas lagunas fiscales? La Comisión estima pérdidas fiscales de hasta 13.000 millones por las lagunas y su análisis indica que la subida mínima elevadora de impuestos encarecería las cajetillas entre uno y dos euros.

Cuando el acuerdo parecía ya al alcance de la mano, el pulso entre Suecia y Finlandia por las bolsas de nicotina ha hecho descarrilar en el Ecofin la aprobación de una fuerte subida de los impuestos al tabaco en la UE y su extensión a vapers y cigarrillos electrónicos, que hasta ahora no están sujetos a ningún gravamen mínimo común.

De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez -que era junto con Suecia el otro país que tenía más problemas con la reforma- había retirado este lunes sus reservas tras lograr suavizar la subida de los impuestos al tabaco de liar (180 euros/kg frente a los 215 que pedía la Comisión) y arrancar un periodo transitorio de diez años. Esto significa que el incremento no se aplicará plenamente hasta 2036.

Estocolmo también abandonó sus objeciones tras conseguir un trato privilegiado para las bolsas de nicotina, que se colocan entre el labio superior y la encía, como el tradicional 'snus' sueco, pero, a diferencia de este, no contienen tabaco. Frente a los 143 euros/kg que planteaba inicialmente Bruselas, el último compromiso de la presidencia irlandesa rebajaba el gravamen a apenas 50 euros/kg, con una primera fase de 20 euros/kg.

Para los suecos, las bolsas de nicotina son tan importantes como el vino para españoles, franceses o italianos, ha alegado la representante de Suecia, Johanna Lybeck Lilja, a modo de justificación.

"Todos los países tienen características propias por razones históricas o culturales. Pienso en mis amigos españoles y franceses, o en mis amigos italianos: para ellos, es la producción y el consumo de vino. Para los suecos, es el uso de distintos productos de nicotina que nos ponemos en la boca: no cigarrillos, sino otros productos".

"No puedo insistir lo suficiente en lo importante que es esta cuestión para los suecos. Y, como es tan importante para ellos, también lo es para el Gobierno y el Parlamento. Así son las cosas", ha zanjado Lybeck Lilja.

Tras el sí España y Suecia, la unanimidad necesaria para aprobar la subida de los impuestos al tabaco se daba ya por descontada. Pero la sorpresa ha saltado con la intervención de la ministra de Finanzas de Finlandia, Riikka Purra, que ha arremetido contra sus vecinos suecos y ha cuestionado la rebaja fiscal que la presidencia irlandesa propone para las bolsas de nicotina.

"La fiscalidad mínima de las bolsas de nicotina se ha rebajado hasta quedar prácticamente vacía de contenido. Por desgracia, Finlandia tiene décadas de experiencia con una situación similar en relación con el 'snus' sueco".

"Temíamos que las bolsas de nicotina acabaran convirtiéndose en un problema parecido, y ahora parece que eso está ocurriendo. Las bolsas de nicotina que se compran a bajo precio en el país vecino están llegando cada vez más a los canales de distribución ilegal, dirigidos especialmente a los jóvenes", se ha quejado la ministra finlandesa de Finanzas.

"Finlandia ha establecido un impuesto considerable sobre las bolsas de nicotina, al igual que varios otros Estados miembros. Algunos países consideran estos productos tan perjudiciales que han llegado a prohibirlos por completo en sus mercados"

"El tipo mínimo reducido que plantea el compromiso apenas contribuiría a atajar el problema. En definitiva, el nivel de ambición de la propuesta de compromiso es demasiado bajo, especialmente en lo que respecta a las bolsas de nicotina (...) Por todo ello, Finlandia no puede apoyar el compromiso", ha concluido. Tras la intervención de Helsinki, también Estonia y Malta han expresado su rechazo a la reforma.

Tras una intensa tarde de negociaciones, Finlandia y Suecia han pactado aplazar un año la decisión sobre el gravamen de las bolsas de nicotina. La nueva normativa incluye estos productos en su ámbito de aplicación, pero el tipo impositivo concreto se fijará doce meses después de su entrada en vigor, a partir de una nueva propuesta de Bruselas. «Hoy acordamos el principio y dejamos para más adelante la revisión de las cifras», ha resumido el ministro de Finanzas irlandés, Simon Harris.

El levantamiento del veto cruzado de los dos países nórdicos parecía despejar por fin el camino hacia la unanimidad. Pero Malta ha vuelto a dar la sorpresa al mantener su veto, alegando que la reforma le obligaría a aplicar una subida "desproporcionada" de los impuestos al tabaco.

Antes de que la negociación acabara en fracaso, el ministro de Finanzas irlandés había avisado de que el desacuerdo solo beneficia a la industria tabaquera, ya que la normativa actual, que entró en vigor en 2011, no prevé ningún impuesto mínimo común para vapers, cigarrillos electrónicos o incluso bolsas de nicotina.

"La industria tabaquera está diseñando estos nuevos productos con pleno conocimiento de lo que hace. Lo hace precisamente para eludir la fiscalidad y la regulación vigentes. Como responsables políticos y Estados miembros, tenemos la obligación de poner fin a esta situación, en la que la industria tabaquera está aprovechando las lagunas de las directivas actuales".

"La industria está comercializando directamente estos productos entre los jóvenes de todos nuestros Estados miembros para garantizar que la próxima generación quede enganchada a la nicotina y a los productos relacionados con ella. Tenemos que actuar, y tenemos que hacerlo ahora, para proteger a nuestros ciudadanos y, en particular, a los más jóvenes, de las consecuencias extraordinariamente negativas que estos productos tienen para la salud", ha dicho Harris.

Por su parte, el comisario de Fiscalidad, Wopke Hoekstra, ha denunciado que los países de la UE pierden hasta 13.000 millones de ingresos tributarios por las lagunas a la hora de gravar los nuevos productos de tabaco.

La última propuesta de compromiso de Irlanda eleva los impuestos mínimos al tabaco en toda la UE de los 90 euros actuales a 200 euros por cada 1.000 cigarrillos, frente a los 215 euros que planteó inicialmente la Comisión. Según el análisis de impacto de Bruselas, la subida encarecerá las cajetillas entre uno y dos euros.

España está entre los Estados miembros donde esta subida tendrá un mayor impacto, dado que el impuesto que aplica actualmente es de 150 euros por cada 1.000 cigarrillos. En el caso del tabaco para liar, nuestro país tendrá que subir el gravamen desde los actuales 112,5 euros por kilo hasta los 180 euros.