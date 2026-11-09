El Gobierno paraliza el comité de inversiones estratégicas y deja en el aire la fecha para la entrada de los nuevos proyectos

Al habilitarse el formulario en la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, la tramitación centralizará la gestión en Moncloa, lo que implica que los promotores dependerán de una ventanilla única bajo Presidencia para acceder a ayudas, exenciones y priorización administrativa.

¿Cómo afectará a un promotor que quiera presentar un proyecto el hecho de que el formulario se tramite desde la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia?

Los proyectos deberán acreditar contribución a la seguridad económica o autonomía estratégica, fomento de la transición energética, digital o industrial, alto valor añadido, impacto local positivo, efecto arrastre y volúmenes significativos de inversión y empleo.

¿Qué requisitos deberán cumplir los proyectos para recibir el sello de Proyecto Estratégico en el CIEn?

El control del CIEn recaerá en la Oficina Económica de Moncloa, dirigida por Manuel de la Rocha, y algunos empresarios temen politización porque Moncloa podrá otorgar o retirar el sello de "Proyecto Estratégico", lo que abre posibilidad de discrecionalidad.

¿Quién controlará el CIEn y por qué algunos empresarios creen que estará politizado?

La paralización ha llevado a que inversores y empresas pospongan o revisen sus planes, generando incertidumbre sobre la entrada de capitales esperados y frenando proyectos que buscaban aprovechar la tramitación acelerada.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la paralización del CIEn para los inversores extranjeros y las empresas interesadas?

El Gobierno ha frenado la ejecución del CIEn por el impacto de la convocatoria electoral y decisiones internas en Moncloa, y ha comunicado que la presentación de solicitudes se habilitará en 2027 sin fecha concreta.

¿Por qué ha paralizado el Gobierno la puesta en marcha del Comité de Inversiones Estratégicas (CIEn) y cuándo podrán presentar las empresas proyectos?

Sectores empresariales critican el retraso y alertan sobre la politización del comité, controlado directamente por la Oficina Económica de Moncloa.

El organismo promete agilizar a tres meses la tramitación de proyectos clave, además de ofrecer exenciones fiscales, ayudas públicas y acceso prioritario a infraestructuras.

La habilitación de la plataforma de solicitudes se prevé retrasar hasta 2027, afectada por el adelanto electoral y la suspensión de su presentación tras un accidente ferroviario.

El Gobierno ha paralizado la puesta en marcha del Comité de Inversiones Estratégicas (CIEn), impidiendo que las empresas presenten sus solicitudes para activar proyectos de inversión.

El Gobierno ha frenado la implementación del Comité de Inversiones Estratégicas (CIEn), el fast track con el que quiere atraer grandes proyectos en sectores clave, tanto de origen extranjero como local.

El ESPAÑOL-Invertia ha confirmado que, pese a que el Consejo de Ministros le dio luz verde el pasado 15 de septiembre, hasta la fecha ninguna empresa puede presentar su solicitud para activar un plan de inversión.

Así, sigue sin concretarse uno de los grandes anuncios de la legislatura económica. La prometida vía rápida de solo tres meses para la tramitación de estos proyectos, gracias a una mejor coordinación con las diferentes administraciones y la concesión de ayudas públicas y exenciones fiscales.

A las empresas que han preguntado por la operativa del comité se les ha comunicado que está previsto que la presentación de solicitudes se habilite en 2027, aunque sin dar ninguna fecha concreta.

Para entonces está previsto habilitar un formulario a través de la sede electrónica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya que el control del comité lo tendrá la Oficina Económica de Moncloa de Manuel de la Rocha. Aunque de momento no hay más información.

Fuentes consultadas por este diario advierten que la convocatoria de elecciones ha impactado de lleno en el proyecto que fue anunciado por primera vez en enero de 2025, pero que no ha sido hasta veinte meses después -en septiembre- que ha sido aprobado oficialmente.

Es difícil dar certidumbre a las empresas extranjeras con unos comicios en menos de un mes y con la posibilidad real de un cambio de Gobierno, aunque -dicen las fuentes consultadas- paralizar su ejecución es una señal incluso más peligrosa.

De hecho, empresarios e inversores consultados reconocen que el retraso permanente de este comité no es una buena señal y que las expectativas generadas por el propio Gobierno chocan con la realidad.

Sánchez anunció la creación del comité por primera vez el 16 de enero en el foro económico Spain Investors Day para identificar y acelerar los proyectos empresariales "de mayor impacto para la economía" y relacionados con la innovación digital y la transición verde.

Pero no fue hasta noviembre de ese año que el Consejo de Ministros aprobó formalmente el acuerdo para el nacimiento legal del comité y sus bases para su puesta en marcha.

Posteriormente, a comienzos de 2026 se le sometió a consulta pública, en abril se publicó su texto definitivo y en septiembre se cerraron los detalles normativos y el reglamento interno.

El objetivo, según dijo entonces el Gobierno, era que el comité comenzara a evaluar expedientes de forma inminente y así se lo transmitieron a los inversores extranjeros.

Incluso este diario publicó que había un buen número de empresas interesadas (principalmente chinas) que estaban expectantes para aprovechar las ventajas del comité y acelerar grandes inversiones. Pero tendrán que seguir esperando.

Lo cierto es que -según ha sabido este diario- en Moncloa se pensó en hacer un gran lanzamiento a finales de octubre con el proyecto, con una nueva imagen corporativa y con una campaña de comunicación.

Sin embargo, la tragedia ferroviaria de Urda paralizó todos los planes, anuló las iniciativas para publicitar el CIEn y dejó en un cajón su pistoletazo definitivo.

Ahora mismo solo se puede encontrar información genérica del comité en el portal web de Moncloa. En ella se da información respecto de los requisitos y la filosofía del CIEn, pero nada sobre cuándo se pueden presentar los proyectos.

Lo que sí deja claro el Gobierno es que (cuando puedan hacerlo), estos proyectos deben acreditar su contribución a la seguridad económica, la autonomía estratégica o la seguridad nacional.

Pero además deben facilitar el fomento de la transición energética, digital o industrial; generar alto valor añadido de la inversión; un impacto positivo en el entorno del proyecto; efecto arrastre en la cadena de valor; y acreditar criterios cuantitativos referidos a volúmenes de inversión y empleo significativos.

Podrán presentar un proyecto como promotor o promotores cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y sus representantes legales, que se propongan realizar un proyecto.

Proyecto Estratégico

El proyecto de inversión debe ser una nueva iniciativa empresarial destinada al desarrollo de nuevas capacidades o a la ampliación, transformación o modernización de capacidades existentes en España.

Además, debe suponer una mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas y concurrir razones de interés público, social, ambiental o económico para el conjunto del país.

La entidad promotora deberá estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no mantener deudas pendientes con la Administración y no encontrarse en situación de insolvencia, concurso de acreedores o morosidad.

Tras la declaración como Proyecto Estratégico de Inversión, se acelerarán y facilitarán los trámites necesarios en el marco legislativo y se declararán como prioritarios estos procedimientos.

Tramitación administrativa

Además, se facilitará el acceso y la conexión del proyecto a infraestructuras (energéticas y digitales), se impulsará la cooperación entre los distintos niveles de la Administración y se priorizará la tramitación de programas específicos de ayudas y fondos públicos.

Del mismo modo, se acompañará al proyecto durante su tramitación administrativa, ejecución y puesta en marcha, se dará seguimiento y apoyo en procedimientos de ámbito autonómico y local y mejorará la visibilidad del proyecto mediante el sello de Proyecto Estratégico de Inversión.

No obstante, hay quien cree en el mundo empresarial que este comité nace altamente politizado al estar bajo el paraguas de Presidencia (y de Manuel de la Rocha) y no del Ministerio de Economía.

Ello, porque se da a Moncloa el control para decidir qué grandes proyectos tendrán tratamiento privilegiado por su "interés estratégico" y la posibilidad de retirar este sello si no cumplen con los objetivos. Lo que -dicen sus críticos- abre la puerta a la discrecionalidad política y no a una supervisión técnica real.