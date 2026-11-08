El déficit de la Seguridad Social obligará al Estado a inyectar más de 100.000M al año para pagar pensiones

FEDEA sugiere un recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF para obtener ingresos adicionales y argumenta que el MEI y la cuota de solidaridad son recargos fijos que comprometen el carácter contributivo del sistema, por eso aboga por sustituirlos.

Las cuentas nocionales registran todas las cotizaciones individuales y las convierten al jubilarse en una renta vitalicia ajustada por esperanza de vida; FEDEA lo propone para ligar prestaciones a aportaciones y contener el déficit a largo plazo.

¿Qué es el modelo de cuentas nocionales que recomienda FEDEA y por qué lo propone?

FEDEA propone reducir la tasa de reemplazo acercándola a la media europea (desde 75–80% hacia ~60%) mediante medidas como ampliar el periodo de cómputo y ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida; eso reduciría las pensiones iniciales respecto al último salario.

¿Qué propone FEDEA para rebajar la tasa de reemplazo y cómo afectaría a las pensiones actuales?

Ya ocurre que el Estado aporta casi 64.000 millones anuales (datos 2025) a la Seguridad Social, fondos que reducen otras partidas y aumentan la necesidad de endeudamiento.

¿Qué consecuencias tiene ya el déficit contributivo para el gasto público y la deuda?

FEDEA calcula que el déficit contributivo, por pensiones superiores a lo que financian las cotizaciones y el envejecimiento poblacional, exigirá transferencias estatales equivalentes a más de seis puntos de PIB anual, es decir, sobre 100.000 millones.

¿Por qué dice FEDEA que el Estado tendrá que inyectar más de 100.000 millones al año a la Seguridad Social a mitad de siglo?

Fedea plantea sustituir el MEI y la cuota de solidaridad por un recargo en el IRPF y avanzar a largo plazo hacia un modelo de cuentas nocionales.

El informe propone reducir la tasa de reemplazo ampliando el periodo de cómputo a toda la vida laboral y vinculando la edad de jubilación a la esperanza de vida.

Las aportaciones recibidas por los jubilados superan lo cotizado a lo largo de su vida laboral, situando la tasa de reemplazo en España entre el 75% y el 80%, frente al 60% de media en la UE.

FEDEA advierte que el Estado tendrá que inyectar más de 100.000 millones de euros al año a mediados de siglo (un 6% del PIB) para sostener el sistema de pensiones.

Las pensiones entraron en campaña electoral hace unas semanas y van a seguir en el candelero. Todos los estudios que se siguen publicando alertan de la insostenibilidad financiera de la Seguridad Social ante el desembolso que suponen. O, al menos, si se pretende que dependa exclusivamente de las cotizaciones sociales.

Un nuevo informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) avisa del importante déficit contributivo que sufre la Seguridad Social en estos momentos. El Estado tiene que inyectar casi 64.000 millones anuales (con información de 2025) para poder pagar las pensiones públicas. Unos fondos que se tienen que detraer de las arcas públicas y de la generación de deuda.

El problema va a seguir creciendo en los próximos años. Los cálculos de FEDEA apuntan a que, en torno a la mitad de siglo, el Estado va a tener que inyectar cada año a la Seguridad Social más de seis puntos de PIB para poder sostener el sistema público de pensiones tal y como está diseñado. Es decir, más de 100.000 millones de euros anuales.

Para dimensionar bien esta cifra, hay que tener en cuenta que supone que en torno a un tercio de la recaudación fiscal de toda España en 2025. Y que permitiría pagar todo un año de sanidad pública.

En su informe, Fedea indica que estos fondos van a acabar afectando al gasto público. Y las diferentes partidas públicas que sustentan. Entre ellas, las destinadas a sostener y mejorar las infraestructuras públicas, algo que ahora mismo está en la discusión pública.

Por ello, la Fundación insiste en uno de sus mantras de un tiempo a esta parte: introducir medidas adicionales que vayan más allá de las reformas que hizo José Luis Escrivá durante la legislatura pasada.

Para empezar, el informe recoge que "nuestro sistema resulta excesivamente generoso en relación con sus recursos y con el crecimiento esperado de la economía española".

De hecho, ya las pensiones públicas actuales "están por encima de lo que permiten nuestros salarios y los tipos existentes de cotización".

Esto viene de que "el valor descontado de las pensiones percibidas por los jubilados exceden el valor capitalizado de sus cotizaciones sociales contribuyendo así a generar un déficit agregado".

Un desequilibrio que no se solventará a largo plazo mediante la incorporación de más cotizantes (como los inmigrantes), pese a que en el corto ayude a paliar los problemas de caja de la Seguridad Social.

Para corregir esta ruta (que llevará a un déficit "inasumible" como el comentado), el texto, firmado por Ángel de la Fuente, Miguel Ángel García y Alfonso R. Sánchez, apuesta por rebajar la tasa de reemplazo en España. Es decir, lo que representa la pensión pública de jubilación respecto al último salario.

En el caso español, está entre el 75 y el 80%. En cambio, la media de la UE está en el entorno del 60%.

La idea es rebajar esta tasa de reemplazo española y acercarla a la europea. Para ello, Fedea propone aplicar medidas que han generado en el pasado importantes protestas sociales, como la extensión del periodo de cómputo de la pensión a toda la vida laboral o vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida.

Además, se asume que seguirán siendo necesarios ingresos adicionales, no sólo medidas para contener el gasto.

En este caso, Fedea recomienda un "recargo proporcional sobre la cuota estatal del IRPF".

Una medida que permita derogar el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y la cuota de solidaridad, que funcionan como un recargo fijo de las cotizaciones y que, bajo la interpretación de Fedea, supone "comprometer carácter contributivo del sistema".

A medio y largo plazo, el think tank apuesta por cambiar el modelo de pensiones español e implantar uno de cuentas nocionales, una reclamación que es recurrente entre los economistas y los actuarios.

En este modelo, la pensión de jubilación se calcula a partir de un registro contable individual (nocional) en el que figuran todas las cotizaciones que el trabajador realiza a lo largo de su vida laboral, junto con un tipo de rendimiento que el propio Estado le reconoce.

Cuando llega el retiro laboral del trabajador, ese capital se convierte en una renta vitalicia que se combina en la que se tiene en cuenta la edad de jubilación y la esperanza de vida en ese momento.