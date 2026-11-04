La inflación de la eurozona escala al 4% en octubre y presiona al BCE para subir los tipos en diciembre

Externamente, la guerra en la región ha elevado precios del petróleo y gas; internamente, además del impacto energético, suben los servicios y los alimentos, mientras algunos países (como Alemania) muestran descensos regionales que reflejan diferencias en la inflación por países.

El alza general de precios implica mayor coste de vida, especialmente por la energía; España registra una inflación del 4,9% en octubre, la segunda más alta de la eurozona, lo que se traduce en mayor presión sobre hogares y presupuestos.

La inflación subyacente excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco para medir la presión de fondo; en octubre se mantuvo en 2,5%, según Eurostat, lo que indica que las presiones estructurales no se han intensificado.

Ya ha llevado al BCE a aproximarse a una nueva subida de tipos en su reunión del 17 de diciembre; la institución ya subió tipos en junio y septiembre y la tasa de referencia está en 2,5%. Al mismo tiempo, la moderación de la inflación subyacente sugiere que esa subida podría ser la última.

¿Qué consecuencias tiene este repunte de la inflación para la política del BCE?

La subida responde principalmente al encarecimiento de la energía, que se ha disparado por la guerra entre EEUU e Israel e Irán y ha elevado los precios del petróleo y del gas. Eurostat publicó el dato adelantado que refleja ese repunte hasta el 4%.

¿Por qué ha subido la inflación de la eurozona al 4% en octubre?

España registró un 4,9% de inflación, situándose como la segunda tasa más alta entre las grandes economías del euro, solo por detrás de Italia (5,6%).

La inflación subyacente de la región se mantuvo estable en el 2,5%, lo que hace prever a los analistas que el incremento de tipos de diciembre podría ser el último.

El repunte de los precios presiona al Banco Central Europeo a ejecutar una tercera subida de los tipos de interés en su reunión del 17 de diciembre.

La inflación de la eurozona aumentó dos décimas en octubre hasta alcanzar el 4%, impulsada principalmente por el repunte del 20,8% en el coste de la energía.

La inflación de la eurozona volvió a repuntar en octubre hasta alcanzar el 4%, dos décimas más que el mes anterior y el nivel más alto en tres años, debido al encarecimiento de la energía por la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán, que ha disparado los precios del petróleo y del gas.

La inflación subyacente -el indicador que mide la evolución más estructural de los precios al excluir los componentes más volátiles, como la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco- se mantuvo estable en el 2,5%, según el dato adelantado publicado este viernes por Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Este nuevo aumento de los precios empuja al Banco Central Europeo (BCE) a subir por tercera vez los tipos en su próxima reunión del 17 de diciembre, tras los dos incrementos de un cuarto de punto ejecutados en junio y en septiembre, que sitúan ya la tasa de referencia en el 2,5%. La institución dirigida por Christine Lagarde ha insistido en que hará todo lo necesario para devolver la inflación a su objetivo del 2%.

.- Eurostat

En su última reunión del pasado jueves, el BCE decidió hacer una pausa en el nuevo ciclo de subidas iniciado desde el estallido de la guerra de Irán. No obstante, la propia Lagarde indicó que lo más probable es una nueva subida del precio del dinero en diciembre.

"Si se confirma la situación que observamos ahora, que podría haber justificado una subida de tipos, la dirección que habría que tomar estaría bastante clara", explicó la presidenta del BCE en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

"Los datos de inflación publicados hoy acercan un paso más al banco central a una subida de tipos en diciembre. Al mismo tiempo, la moderación de las presiones inflacionistas subyacentes confirma nuestra previsión de que esa subida podría ser también la última", ha explicado Carsten Brzeski, director global de Análisis Macroeconómico de ING.

La energía vuelve a ser el principal motor del repunte de la inflación, con una subida interanual del 20,8% en octubre, frente al 18,9% de septiembre.

Pero el alza se extiende al resto de los componentes: los servicios pasan del 3,2% al 3,3%; los alimentos, el alcohol y el tabaco, del 1,3% al 1,6%; y los bienes industriales no energéticos, del 1,1% al 1,2%.

Entre las grandes economías de la eurozona, España registra la segunda mayor tasa de inflación en octubre, con un 4,9%, una décima menos que en septiembre. Solo Italia presenta una cifra más elevada: el 5,6%, tras dispararse 1,4 puntos en un mes.

En Francia, los precios subieron cuatro décimas, hasta el 3,8%. En Alemania, por el contrario, la inflación bajó del 3,3% al 2,8% y se queda, junto con Malta, en los niveles más bajos de la eurozona.