La AIReF advierte que el nuevo Gobierno deberá hacer un ajuste de 20.000 millones en 2027 por el exceso de gasto

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LO ESENCIAL Las claves La AIReF advierte que el gasto primario neto crecerá un 7,3%, superando ampliamente los límites fijados por las reglas de gasto nacionales y europeas. El exceso de gasto acumulará una desviación del 1,2% del PIB en dos años, lo que exigirá al nuevo Gobierno realizar un ajuste de 20.000 millones de euros en 2027. El organismo alerta sobre un alto riesgo de exceso de gasto en el Estado, en todas las comunidades autónomas y en varios ayuntamientos. A pesar de las tensiones fiscales y del déficit previsto en el 2,8%, la AIReF eleva la previsión de crecimiento del PIB al 2,6% para 2026 y al 2,2% para 2027. Preguntas ¿Por qué dice la AIReF que el nuevo Gobierno tendrá que hacer un ajuste de 20.000 millones en 2027? Porque calcula una desviación del gasto equivalente a 1,2% del PIB este año y el siguiente que, según la regla nacional, exige corregir con menos ingresos y/o menores gastos por unos 20.000 millones. ¿Qué partidas explican el exceso de gasto que apunta la AIReF? Principalmente las compensaciones por la subida de carburantes y costes energéticos, más 15.000 millones por medidas extraordinarias (DANA, borrascas, Ceuta y apoyo a la vivienda). ¿Qué consecuencias ya ha tenido el mayor gasto público sobre déficit e inflación según la AIReF? El mayor gasto eleva el déficit hasta 2,8% este año y la AIReF prevé una inflación del 3,6% que solo descenderá al final de la década. ¿Quiénes incumplen las reglas de gasto según la AIReF y qué reclama el organismo? La AIReF detecta alto riesgo de exceso en el Estado, todas las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos; pide a Hacienda un plan fiscal y vigilancia para evitar recortes de impuestos locales no financiados. ¿Cómo podría cambiar la valoración de la AIReF si hay un nuevo Gobierno? El nuevo Ejecutivo puede presentar un nuevo Plan Fiscal Estructural (PFEMP) a medio plazo ante la UE, lo que permitiría a la AIReF revisar la evaluación y modificar el planteamiento sobre cumplimiento de las reglas.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado un mensaje de alerta al nuevo Gobierno que salga de las urnas: las desviaciones de gasto en 2026 y las previsiones para 2027 rompen todos los límites de las reglas de gasto, tanto europeas como nacionales.

El gasto primario neto de medidas de ingresos se ha disparado en un 7,3%, más del doble del 3,5% de límite que marca el Plan Fiscal Estructural que se envió a la UE y muy por encima del 4,7% que el propio Gobierno se impuso en su Informe de Progreso, en primavera.

En su informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones públicas, el organismo advierte que es muy difícil estimar el coste de ese exceso de gasto. No se sabe el impacto que tendrán las nuevas reglas europeas de flexibilización en materia de defensa y seguridad energética.

Aun así, si solo se tiene en cuenta el límite del gasto nacional, la AIReF estima que el exceso supone ya nueve décimas del PIB este año y tres décimas más cada año hasta 2029, a políticas económicas constantes. Eso supone un 1,2% de PIB de desviación este año y el que viene, que obligaría a un ajuste de unos 20.000 millones de euros, entre menos ingresos y más gastos.

En la regla nacional se mide año a año, no hay cuenta de control como en la UE. Y para este ejercicio se ha detectado un alto riesgo de exceso tanto en el Estado como en todas las CCAA y algunos ayuntamientos.

Una clave del exceso de gasto del Estado está en las medidas de compensación por las subidas de los carburantes y los costes energéticos. Pero incluso si se llegan a retirar a medio plazo, ese gasto seguirá creciendo un 5,1%, incluso teniendo en cuenta los límites máximos de las medidas de flexibilización de la UE.

Según sus cálculos, los ingresos se reducen este año en 4.230 millones de euros por las medidas tomadas ante la crisis de Oriente Medio. A eso se añaden otros 15.000 millones de gasto añadido por el resto de medidas hasta finales de 2027: DANA, borrascas, crisis de Ceuta y el coste de las medidas de apoyo a la vivienda.

Para frenar ese deterioro en las cuentas públicas, en la AIReF no consta que el Gobierno haya solicitado ese tipo de privilegio en el caso de los costes de la seguridad energética, pero ya se cuenta con que esa cifra para el caso español superará las seis décimas de PIB de máximo permitidas. Sí se solicitó la cláusula de escape en defensa, pero se ha superado también el límite máximo permitido.

Ante el escenario de que llegue un nuevo Gobierno, la institución advierte que tendrá la potestad de cambiar todo el planteamiento si elabora un nuevo Plan Fiscal Estructural a medio plazo (PFEMP) y lo envía a Europa.

Como deberes para frenar ese exceso de gasto y mientras persista la situación de prórroga presupuestaria, desde la AIReF se hacen dos peticiones: hacer un plan fiscal por parte de Hacienda y vigilar que las CCAA y los ayuntamientos no se lancen a hacer reducciones de impuestos sin saber cómo financiarlas sin cargarlas al gasto estructural del Estado.

La propia presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, ha advertido que la práctica habitual de hacer aumentos extraordinarios de crédito para financiar las políticas de gasto dificulta su control y no permite hacer.

Previsiones macroeconómicas

A pesar de ese exceso de gasto, desde la AIReF se advierte que la economía sigue creciendo a buen ritmo, de la mano de la demanda interna. Es decir, por el consumo que genera el aumento de la población y por el tirón de la inversión, todavía basada en los Fondos UE.

Eso hace que la previsión de crecimiento del PIB se eleve hasta el 2,6% para 2026 y del 2,2% para 2027. Eso sí, las tensiones de los precios energéticos y de los servicios colocarán la inflación en el 3,6%, que solo tenderá a la baja al final de la década.

El mayor gasto también hará que repunte el déficit hasta el 2,8% este año. La previsión es que a partir del año que viene se modere si finalizan las medidas extraordinarias, para crecer hasta un nivel del 2031, principalmente por el mayor gasto en intereses de la deuda y en gasto en pensiones.

Del lado de los ingresos, la AIReF augura un aumento del 6% del lado de los ingresos, de la mano sobre todo de impuestos directos, como el IRPF y de las cotizaciones sociales.