CCOO y UGT calientan la huelga general en Cataluña: "contra la CEOE" y exigiendo a Foment que "paren de llorar"

CCOO y UGT sostienen que durante diez años los alquileres y la vivienda han subido mucho más que los salarios, y por eso reclaman subidas salariales para permitir el acceso a una vivienda digna como uno de los motivos centrales de la huelga.

¿Qué relación establecen los sindicatos entre la subida de los alquileres y la convocatoria de la huelga?

Los secretarios generales sostienen que la fecha responde a la urgencia por salarios y vivienda y niegan que sea una huelga política, aunque la citan como respuesta a “especuladores” y al marco creado por la convocatoria electoral.

Foment del Treball es la patronal catalana; CCOO la critica por quejarse de falta de personal en vez de ofrecer mejores salarios y eliminar horas extras no remuneradas, que según los sindicatos obstaculizan acuerdos laborales.

¿Quién es Foment del Treball y por qué CCOO le pide que “paren de llorar”?

Ya se han registrado miles de adhesiones: CCOO anunció 3.400 adhesiones en España y en Cataluña se citan 700 comités de empresa de CCOO y 2.500 delegados en una asamblea, lo que los sindicatos interpretan como impulso para paros masivos.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la convocatoria del 11‑N en Cataluña en términos de apoyos y adhesiones?

Los sindicatos acusan a la CEOE de bloquear un acuerdo de negociación colectiva que permitiría subidas salariales, por lo que orientan la movilización contra su resistencia a cerrar mejoras salariales.

¿Por qué CCOO y UGT dicen que la huelga del 11 de noviembre “va dirigida a la CEOE”?

Las centrales sindicales auguran un gran éxito de participación y confirman miles de comités de empresa adheridos en toda España.

Es la primera huelga general en la 'era Sánchez' y se celebrará a solo dos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones del 29 de noviembre.

Los sindicatos dirigen sus críticas contra la CEOE por el bloqueo en la negociación colectiva y exigen a la patronal catalana Foment del Treball que mejore los sueldos.

Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) se reúnen en Barcelona para ultimar la huelga general del 11 de noviembre por salarios dignos y el acceso a la vivienda.

A nueve días de la huelga general para "reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna", los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han reunido este lunes en Barcelona para preparar la "recta final" de la convocatoria elevando el nivel de presión.

Los dos sindicatos han endurecido el tono al asegurar que la huelga "va dirigida a la CEOE" y su bloqueo del acuerdo para la negociación colectiva que permitiría subidas salariales.

También han puesto en el centro de la diana a Foment del Treball, la patronal catalana, a la que han pedido que "paren de llorar porque no encuentran a gente" a la que emplear.

Se trata de la primera huelga general que convocan en la 'era Sánchez'. La última se hizo en 2012 al comenzar el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta convocatoria se produjo además el mismo día en el que se convocaron elecciones para el 29 de noviembre.

Los dos sindicatos asumieron así el marco de Sánchez que, al convocar elecciones, criticó a los "especuladores de siempre" que "quieren destruir el futuro de nuestros hijos".

La convocatoria es para el 11 de noviembre, solo dos días antes del comienzo de la campaña electoral de las elecciones generales. Una fecha que irrumpe de lleno en campaña, pese a las declaraciones de las centrales que niegan que se trate de una "huelga política".

Es así como Unai Sordo y Pepe Álvarez han augurado este lunes un "gran éxito" de la convocatoria y han explicado que tienen un ritmo de adhesiones "cada vez más alto".

"Estamos en la recta final de la huelga general del 11N, una huelga que a todas luces será un éxito importantísimo. Va a haber un antes y un después", ha señalado Álvarez en una atención a los medios previa a una asamblea que ha congregado a 2.500 delegados de ambos sindicatos en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Álvarez ha señalado que "va a parar todo el Baix Llobregat, toda Cataluña" y ha celebrado que será "una gran fiesta democrática, reivindicativa y de lucha".

Sordo ha añadido que CCOO suma 700 comités de empresa solo en Cataluña, mientras que la secretaria general de CCOO en esta comunidad, Belén López, ha celebrado que el ritmo de adhesiones cada vez es más alto, con la unión de Seat en el Baix Llobregat como hito importante.

El sindicato registra ya 3.400 adhesiones en toda España, según ha informado hoy en un mensaje en X.

Contra la CEOE

La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha cifrado en más de 4.000 en toda España los comités de empresa adheridos a la huelga, una cifra que suma los apoyos recabados por CGT, Intersindical, CCOO y UGT y los registrados en la web de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

Álvarez ha manifestado que la huelga "va dirigida a la CEOE" y contra su bloqueo del acuerdo para la negociación colectiva que permitiría subidas salariales: "La CEOE lleva más de un año haciéndose la remolona", ha lamentado.

En la misma línea se ha pronunciado Belén López, de CCOO, quien ha querido mandar un mensaje a la catalana Foment del Treball: "Que paren de ser un tapón para la economía de Cataluña y para las empresas, que paren de llorar porque no encuentran a gente, que den buenos salarios y que eliminen las horas extras sin remunerar".

"Esta patronal, más reaccionaria que la de España, está poniendo dificultades a acuerdos como el de la equiparación salarial del sector social", ha subrayado.

Huelga en Cataluña

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha replicado que los argumentos "desde la legalidad" de quienes están en contra de la huelga vienen de los "de siempre, de los que están en contra de cualquier movilización".

Tanto CCOO como UGT ponen el foco en que durante diez años los alquileres y la vivienda han subido a un ritmo mucho más alto que los salarios, reivindicaciones a las que Sordo ha querido sumar la defensa de los servicios públicos, con el contexto del accidente ferroviario de Urda (Toledo) como telón de fondo.

"Este es un mensaje que hoy adquiere especial relevancia al calor de esa percepción que hay en una parte de la sociedad española de que nuestros servicios públicos se han deteriorado (...) Este país necesita recuperar el valor de lo público y reforzar infraestructuras para dar seguridad a su gente", ha añadido.