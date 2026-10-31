El crecimiento del gasto de los hogares cae a la mitad ante una inflación disparada y amenaza con nuevos 'frenazos' de PIB

Esas rebajas han contenido la subida de precios pero no la han revertido porque otros componentes —como el gas y la presión general de los combustibles— siguen empujando al alza la inflación.

¿Por qué las medidas fiscales del Gobierno (rebajas en gasolina y diésel) no han reducido la inflación por debajo del 4,9%?

Están utilizando ahorro para mantener el consumo; la tasa de ahorro se ha reducido, pasando de alrededor del 13% a cerca del 11%, según el seguimiento de think tanks y análisis económicos.

¿Qué estamos pagando las familias con sus ahorros para sostener el gasto ante la subida de precios?

El encarecimiento del gas y los combustibles está manteniendo la inflación por encima del 4% y presiona el gasto de los hogares al subir costes básicos, lo que alimenta la pérdida de poder adquisitivo y reduce consumo discrecional.

¿Cómo está afectando la inflación de los combustibles al consumo y a los precios generales?

Ya ocurrido: el PIB se ralentizó y creció una décima menos en el tercer trimestre (0,6% frente al 0,7% previo). Posible efecto futuro: si el consumo sigue flojo, puede frenar más la actividad y reducir previsiones de crecimiento.

¿Qué consecuencias tiene para el PIB que el gasto de las familias pase del 1,1% al 0,6% intertrimestral?

Porque la inflación se disparó este verano y los salarios no han compensado esas subidas, lo que reduce el poder adquisitivo y obliga a las familias a recortar el gasto.

¿Por qué ha caído un 45% el crecimiento del consumo de los hogares en el tercer trimestre?

El aumento en los precios del gas y combustibles mantiene la presión inflacionaria pese a las medidas y rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno.

El gasto de las Administraciones Públicas aumentó un 0,9%, pero no logró compensar la desaceleración del consumo privado ni el estancamiento de la construcción.

La inflación alcanza el 4,9%, en máximos desde 2023, provocando una pérdida de poder adquisitivo y el descenso de la tasa de ahorro de las familias.

El crecimiento del PIB se modera al 0,6% en el tercer trimestre debido al frenazo del consumo de los hogares, que cae del 1,1% al 0,6%.

La economía española se ralentiza. Y lo hace por la importante desaceleración del gasto en consumo de los hogares españoles, impactado por una inflación que está tocando sus cotas más altas desde principios de 2023.

El crecimiento del PIB se quedó en el tercer trimestre en el 0,6%, una décima menos que en el segundo. Esto se debe, principalmente, a la moderación de la evolución del gasto (uno de los pilares de la economía española), que pasa al 0,7%, desde el 1% que alcanzó a mediados de año.

Un frenazo que se debe a que el crecimiento del consumo de los hogares se ha quedado en la mitad en sólo tres meses. Concretamente, ha caído un 45%.

Evolución de la tasa de variación intertrimestral En % 2022T1: 1,6; 2022T2: 1,7; 2022T3: 0,8; 2022T4: 0,5; 2023T1: 0,4; 2023T2: 0,1; 2023T3: 0,8; 2023T4: 0,8; 2024T1: 1,3; 2024T2: 0,9; 2024T3: 0,8; 2024T4: 0,7; 2025T1: 0,5; 2025T2: 0,7; 2025T3: 0,6; 2025T4: 0,7; 2026T1: 0,6; 2026T2: 0,7; 2026T3: 0,6. Fuente: INE T: trimestre

Si en el segundo trimestre el gasto de las familias españolas aumentaba un 1,1%, en verano este aumento se quedaba en el 0,6%.

En cambio, el gasto de las Administraciones Públicas aumentó un 0,9%, tres décimas más que en el segundo trimestre del año. Pero no pudo compensar esta caída.

Un frenazo en el consumo privado que está ocasionado por la evolución de la inflación y de los precios. Este verano, los precios se dispararon y tocaron niveles que no se veían desde principios de 2023.

Esto ha provocado un importante impacto en el consumo, sobre todo porque los salarios (o rentas) de las familias españolas no están compensando las subidas de precios. Y esto está generando una importante pérdida de poder adquisitivo.

Se trata de algo de lo que ya viene avisando el think tank Funcas. De hecho, Raymond Torres, su economista jefe, ha avisado de que la tasa de ahorro de los hogares está cayendo. Concretamente, de un 13% de principios de 2025 a un 11% en estos momentos. Dos puntos menos.

Y esto se debe, principalmente, a que las familias están destinando sus ahorros a mantener su gasto y compensar los precios más altos de los productos que consumen.

Fuentes de las empresas españolas consultadas por EL ESPAÑOL e Invertia apuntan que esto se está notando en sus cuentas. Los españoles se lo piensan cada vez más a la hora de gastar su dinero y consumir. Y esto lo están notando en su facturación.

De hecho, tal y como contó este periódico, las ventas de las empresas españolas desaceleraron este verano, según los datos de Agencia Tributaria.

Por sectores, el que más impulso pierde es el de la construcción. Tanto que su actividad no crece absolutamente nada en el tercer trimestre del año.

Algo bastante paradójico teniendo en cuenta la crisis de vivienda que atraviesa España.

La inflación impulsada por la guerra en Irán se ha convertido en la principal preocupación de las economías occidentales.

La inflación de octubre se ha ido al 4,9%. Es decir, la misma cifra que en septiembre y máximos desde principios de 2023.

Esto apunta a que el paquete de medidas que aprobó el Gobierno a finales de octubre (con rebajas fiscales en el precio de la gasolina y el diésel) sólo ha servido para contener las subidas de precios, pero no para reducirlas.

Todo ello pese a que precisamente los precios de la gasolina y el diésel han caído respecto al año pasado (según el INE). Y que los alimentos y bebidas no alcohólicas han subido menos que el año pasado.

Impacto del gas

Sin embargo, la inflación se mantiene en el 4,9% debido, particularmente, a que el gas y los combustibles líquidos se han vuelto a encarecer.

Y la hoja de ruta de la inflación no va a variar. De hecho, durante los próximos meses se espera que los precios continúen al alza, siempre por encima del 4%. Algo que va a afectar al consumo. Y, por tanto, a la economía española.