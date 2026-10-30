El PIB crece un 0,6%, una décima menos, en el tercer trimestre y la inflación se mantiene en el 4,9% en octubre

La tasa subió desde niveles cercanos a 0,1% en 2023 hasta moverse entre 0,5% y 0,7% desde 2025, con el último dato en 0,6% en el tercer trimestre.

¿Cómo ha evolucionado la tasa de variación intertrimestral del PIB desde 2022 hasta el último dato?

Mantenerse la inflación en 4,9% significa que los precios siguen subiendo a un ritmo elevado, lo que reduce el poder adquisitivo de los salarios y encarece bienes y servicios corrientes.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que la inflación se mantenga en el 4,9% en octubre?

La demanda interna (consumo e inversión) aportó 0,5 puntos al crecimiento, mientras que la demanda externa contribuyó con 0,1 puntos.

¿Qué parte del crecimiento se explica por la demanda interna y la externa?

El gasto público aumentó tres décimas y compensó en parte la caída del consumo privado y la inversión, elevando el aporte de la demanda interna.

¿Qué papel ha tenido el gasto público en el crecimiento del PIB en el tercer trimestre?

El INE atribuye la desaceleración a un frenazo en la inversión y en el consumo privado; el consumo de las familias bajó medio punto hasta 0,6 % y la inversión cayó tres décimas hasta 0,7 %.

¿Por qué ha crecido el PIB solo un 0,6% en el tercer trimestre según el INE?

La inflaci#243;n se mantuvo estable en el 4,9% durante el mes de octubre, seg#250;n el IPC adelantado por el INE.

El avance econ#243;mico estuvo sustentado principalmente por la demanda interna, que aport#243; 0,5 puntos, frente a los 0,1 puntos de la demanda externa.

El consumo de las familias se fren#243; medio punto hasta el 0,6%, mientras que la inversi#243;n se redujo tres d#233;cimas situ#225;ndose en el 0,7%.

El PIB creci#179; un 0,6% en el tercer trimestre, una d#233;cima menos que en el periodo anterior, debido a la ralentizaci#243;n de la inversi#243;n y el consumo.

Malas noticias para la economía española. Por un lado, el PIB ha ralentizado su avance. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), creció un 0,6% en el tercer trimestre, una décima menos que en el segundo.

Esto se ha debido, según el ente, a un frenazo en la inversión y el consumo.

Concretamente, el consumo de las familias se frenó medio punto, hasta el 0,6 %, y la inversión tres décimas, hasta el 0,7 %.

Evolución de la tasa de variación intertrimestral En % 2022T1: 1,6; 2022T2: 1,7; 2022T3: 0,8; 2022T4: 0,5; 2023T1: 0,4; 2023T2: 0,1; 2023T3: 0,8; 2023T4: 0,8; 2024T1: 1,3; 2024T2: 0,9; 2024T3: 0,8; 2024T4: 0,7; 2025T1: 0,5; 2025T2: 0,7; 2025T3: 0,6; 2025T4: 0,7; 2026T1: 0,6; 2026T2: 0,7; 2026T3: 0,6. Fuente: INE T: trimestre

Evolución de la tasa de variación interanual En % 2022T1: 7,1; 2022T2: 7,5; 2022T3: 6,3; 2022T4: 4,7; 2023T1: 3,5; 2023T2: 1,9; 2023T3: 1,9; 2023T4: 2,2; 2024T1: 3,1; 2024T2: 4,0; 2024T3: 3,9; 2024T4: 3,7; 2025T1: 2,9; 2025T2: 2,6; 2025T3: 2,4; 2025T4: 2,5; 2026T1: 2,6; 2026T2: 2,6; 2026T3: 2,7. Fuente: INE T: trimestre

El consumo público compensó, parcialmente, estos descensos y aumentó tres décimas, hasta el 0,9 %.

El ente estadístico recoge que el crecimiento de la economía se sustentó, de nuevo, en la demanda interna (consumo e inversión), con una aportación de 0,5 puntos, y en menor medida en la demanda externa (exportaciones e importaciones), que contribuyó con 0,1 puntos.

Por otro lado, según el IPC adelantado por el INE, la inflación se ha mantenido en el 4,9% durante este mes.

Noticia en actualización

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