El crecimiento de la eurozona se desacelera al 0,4% durante el tercer trimestre por el impacto de la guerra de Irán

La eurozona mantiene una tasa de paro estable en 6,5%, pero España tiene la segunda tasa más alta de la UE (10,3%) y un desempleo juvenil del 22,8%, lo que limita la transmisión positiva del crecimiento al mercado laboral. Apoyo de El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261030/crecimiento-eurozona-desacelera-tercer-trimestre-impacto-guerra-iran/1003744440842_0.html — "La tasa de desempleo se situó en el 6,5%... España sigue teniendo la segunda tasa de paro más alta de la UE (10,3%)... desempleo juvenil... 22,8%."

¿Cómo afecta la situación a la empleabilidad en España y en la eurozona?

El alza de Irlanda responde en gran parte a la actividad de multinacionales y operaciones contables que inflan su PIB; sin Irlanda, el avance agregado de la eurozona sería cerca de 0,2%. Apoyo de El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261030/crecimiento-eurozona-desacelera-tercer-trimestre-impacto-guerra-iran/1003744440842_0.html — "Irlanda encabeza... con un crecimiento del 5,5%. Sin contar a Irlanda, el avance sería de apenas un 0,2%."

¿Qué hay detrás del dato muy alto de crecimiento de Irlanda (5,5%) y por qué distorsiona la media?

España acumuló crecimiento por la recuperación de los servicios y el dinamismo interno, aunque su avance convive con un elevado desempleo que limita el impulso del consumo. Apoyo de El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261030/crecimiento-eurozona-desacelera-tercer-trimestre-impacto-guerra-iran/1003744440842_0.html — "España registró el mayor incremento trimestral, del 0,6%... Los servicios han experimentado una recuperación."

Ya ha afectado a la confianza de los consumidores y puede reducir el gasto y la inversión si los precios energéticos y los costes de financiación se mantienen al alza. Apoyo de El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261030/crecimiento-eurozona-desacelera-tercer-trimestre-impacto-guerra-iran/1003744440842_0.html — "el aumento de los costes de financiación lastre el crecimiento" y "han afectado a la confianza de los consumidores."

¿Qué consecuencias tiene ese frenazo para los consumidores y las empresas de la eurozona?

La guerra de Irán elevó los precios del petróleo y el gas, lo que encareció la energía y recortó la demanda, según Eurostat; esos choques energéticos redujeron dos décimas la tasa trimestral. Apoyo de El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20261030/crecimiento-eurozona-desacelera-tercer-trimestre-impacto-guerra-iran/1003744440842_0.html — "El crecimiento... se desaceleró al 0,4%... por el impacto de la guerra de Irán, que ha disparado los precios del petróleo y del gas."

¿Por qué ha frenado el crecimiento de la eurozona al 0,4% en el tercer trimestre?

El desempleo en la eurozona se mantuvo estable en el 6,5% en septiembre, situándose España como el segundo país de la UE con mayor tasa de paro general (10,3%) y juvenil (22,8%).

El BCE advierte de riesgos a la baja por la persistencia de tensiones geopolíticas y los costes de la energía, pese al impulso del sector servicios, la IA y la inversión pública.

España lideró el crecimiento entre las grandes economías con un avance del 0,6%, mientras que Alemania creció un 0,2%, Italia se estancó y Francia se contrajo un 0,1%.

El PIB de la eurozona se desaceleró al 0,4% en el tercer trimestre debido al impacto de la guerra de Irán en los precios energéticos, aunque superó las previsiones previas.

El crecimiento de la eurozona se desaceleró al 0,4% entre julio y septiembre, dos décimas menos que en el trimestre anterior, por el impacto de la guerra de Irán, que ha disparado los precios del petróleo y del gas, según el dato adelantado publicado este viernes por Eurostat, la oficina estadística comunitaria.

Pese a esta pérdida de ritmo, la cifra supera las previsiones de los economistas, que situaban el avance trimestral entre el 0,2% y el 0,3%. Un dato que vuelve a poner de manifiesto una capacidad de resistencia de la economía europea mayor de la esperada, incluso ante una nueva crisis energética.

En el conjunto de la UE, el PIB avanzó un 0,5% entre julio y septiembre, dos décimas menos que en el trimestre anterior. En términos interanuales, el crecimiento alcanzó el 1,3% en la eurozona y el 1,5% en los Veintisiete, frente al 1,2% y el 1,4%, respectivamente, del trimestre precedente.

Entre las grandes economías de la eurozona, España registró el mayor incremento trimestral, del 0,6%, aunque una décima inferior al de abril-junio. Alemania moderó su expansión del 0,3% al 0,2%, mientras que Italia se estancó, tras el 0,2% del trimestre anterior. Francia fue la única que entró en terreno negativo, con una contracción del 0,1%, frente al estancamiento de los tres meses previos.

Irlanda encabeza con mucha diferencia la clasificación, con un crecimiento del 5,5%. Sin embargo, su PIB está fuertemente distorsionado por la presencia de multinacionales, lo que también sesga al alza la cifra agregada de la eurozona: sin contar a Irlanda, el avance sería de apenas un 0,2%, según los analistas.

En su rueda de prensa de este jueves, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya adelantó que la eurozona continuó creciendo durante el tercer trimestre pese al impacto de la guerra de Irán.

Los servicios han experimentado una recuperación, tras perder impulso al inicio del conflicto en Oriente Próximo, mientras que las manufacturas, los servicios digitales y las exportaciones se están beneficiando de la inversión empresarial relacionada con la IA. El gasto público en infraestructuras y defensa también está apoyando la actividad.

"Estos factores deberían seguir respaldando el crecimiento a corto plazo. Al mismo tiempo, las nuevas subidas de los precios de la energía han afectado a la confianza de los consumidores, y es probable que el aumento de los costes de financiación lastre el crecimiento", ha avisado Lagarde.

De hecho, el BCE ha dejado claro que los riesgos para las perspectivas de crecimiento apuntan a la baja, debido, en particular, al conflicto en Oriente Próximo y a los últimos acontecimientos en la guerra de Rusia contra Ucrania.

"La persistencia de las perturbaciones del suministro de energía podría hacer que los precios energéticos suban en mayor medida y durante más tiempo de lo previsto actualmente, lo que afectaría a las rentas reales, al gasto y a la inversión", afirmó la presidenta.

Otros factores de riesgo que, según el BCE, pueden lastrar aún más el crecimiento son el deterioro de la confianza en los mercados financieros mundiales, la incertidumbre fiscal o un posible resurgimiento de las tensiones comerciales entre las principales economías.

Eurostat ha publicado también este viernes los datos de paro de septiembre, que confirman que el mercado laboral europeo mantiene, por ahora, una notable resistencia al impacto de la crisis.

La tasa de desempleo se situó en el 6,5% en la eurozona, el mismo nivel que en agosto, pero dos décimas por encima del registrado en septiembre de 2025.

En el conjunto de la UE, el desempleo alcanzó el 6,2%, también sin cambios respecto al mes anterior y dos décimas más que un año antes.

Pese a figurar entre las economías que más crecen, España sigue teniendo la segunda tasa de paro más alta de la UE (10,3%, una décima más que en agosto) y solo por detrás de Finlandia (10,5%).

La situación es aún más grave entre los jóvenes: España registra el segundo mayor desempleo juvenil de la Unión (22,8%), únicamente superada por Estonia (23,9%). En la eurozona, la media se queda en el 15,4%.