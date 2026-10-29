La economía de EEUU crece a ritmo sólido y acelera al 0,8% en el tercer trimestre del año

El gasto público subió con fuerza y fue un motor del crecimiento: el gasto federal aumentó alrededor de 16% anualizado, impulsado por un alza notable en el consumo no ligado a defensa.

¿Qué impacto ha tenido el gasto público en el crecimiento del tercer trimestre?

Las exportaciones disminuyeron y restaron crecimiento al PIB, mientras que las importaciones subieron casi un 20% y, por su inclusión negativa en el cálculo del PIB, también redujeron la tasa neta del trimestre.

¿Qué papel tuvieron las exportaciones y las importaciones en la cifra del tercer trimestre?

La inversión privada en capital creció de forma notable y la inversión en equipamiento informático aumentó por encima del 20%, aportando una parte sustancial del impulso al PIB.

¿Cómo ha influido la inversión vinculada a la inteligencia artificial en el crecimiento trimestral?

Lo ocurrido: el crecimiento sólido y un PCE subyacente por encima del 2% reducen el margen para recortes de tipos a corto plazo. Lo que podría ocurrir: si la inflación se modera en próximos meses, la Fed podría reconsiderar recortes más adelante.

¿Qué consecuencias tiene para la política monetaria de la Fed el repunte del PIB y del PCE en el tercer trimestre?

La BEA atribuye el avance a un fuerte aumento de la inversión de capital —especialmente en equipamiento informático impulsado por la IA—, al repunte del consumo de los hogares y al mayor gasto público, que compensaron parcialmente la caída de las exportaciones.

¿Por qué creció el PIB de EEUU un 0,8% entre julio y septiembre según la BEA?

El índice de precios de gasto al consumo personal (PCE) se situó en el 2,1% interanual, mientras la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés entre el 3,75% y el 4%.

El gasto público aumentó un 5,3% interanual, impulsado principalmente por el consumo federal no relacionado con la defensa, que creció un 22,2%.

El impulso económico estuvo marcado por el auge de la IA y la inversión en equipamiento informático, que subió un 20,9%, mientras que la inversión residencial cayó un 3,3%.

La economía de EEUU creció un 0,8% en el tercer trimestre y alcanzó una tasa interanual del 3,4%, impulsada por la inversión de capital, el consumo de los hogares y el gasto público.

La economía de Estados Unidos creció un 0,8% entre julio y septiembre con respecto al segundo trimestre del año.

Al mismo tiempo, en términos interanuales, la primera potencia mundial creció un 3,4% según las cifras publicadas este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA) de EEUU frente al 2,2% anterior.

Los datos, que suponen una primera estimación del dato, se alinean con las previsiones de los analistas y reflejan sobre todo incrementos en la inversión de capital, motivados por el auge de la IA, el consumo de los hogares y el gasto público, que fueron contrarrestados parcialmente por una disminución en las exportaciones.

Las importaciones, que restan en el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB), aumentaron un 19,7% según el informe, que llega a cinco días de las elecciones legislativas de medio mandato, las midterms. El próximo 3 de noviembre se decidirá en las urnas la composición completa de la Cámara de Representantes y un tercio de los sillones del Senado de EEUU.

La inversión de capital privado creció el 19,4% en tasa anualizada en el tercer trimestre. En concreto, la inversión corporativa subió un 12,7% y la de equipamiento, principalmente informático, creció un 20,9%.

Mientras, la inversión residencial cayó un 3,3% después de haberse incrementado un 2,8% en el periodo anterior.

El gasto privado aumentó en un 3,8%, al mismo nivel del dato del segundo trimestre. Esta cifra reflejó incrementos tanto en servicios, impulsados por un auge en la atención sanitaria y la hospitalidad, como en bienes, debido a un aumento en el apartado de medicamentos recetados.

Por su parte, el gasto público se incrementó en un 5,3%, movido principalmente por un alza del 15,8% en el gasto federal, especialmente por el incremento del 22,2% del consumo no relacionado con la defensa. Este venía de caer un 12,7% en el trimestre anterior.

Precios al consumo

Por su parte, este jueves también se ha publicado el índice de precios de gasto al consumo personal (PCE) de EEUU, uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones en materia de política monetaria.



Entre julio y septiembre este indicador aumentó un 2,1% en términos interanuales. A su vez, el dato subyacente -que excluye alimentos y energía por su volatilidad- creció un 2,5%.

El PIB, junto a la inflación -incluyendo las cifras del PCE- y los datos de empleo, son indicadores clave para la Fed en sus decisiones sobre los tipos de interés.

Con todo, en su reunión de este miércoles, el banco central decidió mantener intactos los tipos de interés en el rango de entre el 3,75% y el 4%.