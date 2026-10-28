Retrasos en la coordinación, burocracia y excesivo control público: los grandes errores de los fondos 'Next Generation'

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Expertos de la consultora BIP analizan las grandes trabas en la ejecución de los fondos Next Generation en España: falta de madurez, problemas de coordinación entre administraciones, cuellos de botella administrativos y saturación en la gestión pública. Solo se han repartido 72.000 de los 80.000 millones de euros asignados en ayudas, lo que deja al menos unos 30.000 millones de euros en el aire tras finalizar el plazo de adjudicación. BIP pone de ejemplo el modelo de Italia, donde las empresas privadas han gestionado las ayudas e incentivos, aliviando la carga de la administración pública a diferencia de lo ocurrido en España. A pesar de los problemas de gestión, el 21% de las empresas españolas solicitó estos fondos y el 45% de las beneficiarias no habría realizado sus inversiones sin dicho apoyo económico. Preguntas ¿Por qué se han repartido solo 72.000 de los 80.000 millones en ayudas Next Generation según Perspectiva BIP? Porque la ejecución se ha visto afectada por falta de madurez de proyectos, retrasos en la coordinación entre administraciones y cuellos de botella administrativos, lo que impidió adjudicar todas las ayudas antes del plazo de Elisa. ¿Qué consecuencias tiene para España que queden sin reparto decenas de miles de millones de Next Generation? Ya ha ocurrido que parte del dinero no se ha adjudicado y podría perderse; en el futuro podrían renunciarse tramos por no cumplir plazos y reducirse el impacto inversor del Plan de Recuperación. ¿Qué fallos de diseño identifica BIP en la gestión pública de los Next Generation? BIP identifica exceso de control público, falta de alineación entre calendarios administrativos y de inversión, y limitada capacidad de gestión en las administraciones como fallos de diseño que impidieron una implementación eficiente. ¿Cómo han influido las manifestaciones de interés y la madurez técnica en la renuncia a ayudas Next Generation? Las manifestaciones de interés tardías y la falta de madurez técnica o comercial de proyectos provocaron renuncias a ayudas ya concedidas por ausencia de demanda asegurada o variaciones de costes. ¿Por qué proponen externalizar la gestión como en Italia y qué efecto tendría para España? Proponen externalizar porque en Italia las empresas privadas gestionan fondos con incentivos, descongestionando la administración; en España esa externalización podría acelerar adjudicaciones y aumentar la capacidad de ejecución.

Los fondos europeos Next Generation, cuya ejecución no termina de completarse, han estado marcados por la falta de madurez, retrasos en la coordinación, burocracia y cuellos de botella en la gestión, principalmente por el exceso de control público.

Esta ha sido una de las principales conclusiones de un nuevo encuentro de Perspectiva BIP, en este caso bajo el título Fondos europeos: lecciones aprendidas, que cambia y cómo prepararse.

Los expertos de la consultora han hecho una exhaustiva revisión de la triple vertiente de fondos europeos en la que está inmerso España y el continente: los actuales presupuestos de la UE en vigor, los fondos NextGen y las futuras cuentas comunitarias que deberán aprobarse antes de 2028.

En el caso de los NextGen, los datos de la herramienta Elisa cerrados a 30 de agosto -fecha final para adjudicar los fondos- indican que sólo se han repartido 72.000 de los 80.000 millones en ayudas asignadas y de los 94.000 que estaban en convocatorias.

Este diario ha publicado que esto supone que al menos unos 30.000 millones queden en el aire, ya que tampoco hay un seguimiento oficial de cómo se hizo el reparto los otros 22.000 millones en créditos.

Los expertos de la consultora reconocen que es imposible cuantificar cuánto dinero podría perderse por no haber sido ejecutado a tiempo, aunque sí advierten que se han producido cuatro grandes trabas en el reparto de los Next Generation.

La primera de ellas ha sido la falta de madurez. Esto quiere decir que la disponibilidad de financiación pública no garantiza la ejecución de los proyectos, debido a falta de madurez técnica y comercial, la ausencia de demanda asegurada o variaciones de costes que han ocasionado renuncias a ayudas ya concedidas.

Se refieren a problemas concretos como que las manifestaciones de interés (la consulta que la administración hizo a los privados para hacer los proyectos) tardaron en resolverse demasiado tiempo.

También se han producido retrasos por coordinación entre administraciones. Esto ha sido así porque la cadena de aprobaciones, transferencias y convocatorias entre administraciones se alargó más de lo previsto, dejando menos tiempo a las entidades públicas para licitar, contratar y ejecutar los proyectos, poniendo en riesgo el uso de los fondos en plazo.

Los expertos de BIP también se refieren a cuellos de botella administrativos. Los plazos de autorización y concesión de permisos son uno de los principales problemas, especialmente en proyectos industriales y de infraestructuras, conllevando la cancelación de muchos proyectos financiados.

Y finalmente, se han referido al cuello de botella de la gestión. La capacidad de gestión de las administraciones públicas ha sido un factor limitante en la ejecución de los fondos, ante el elevado volumen de recursos a gestionar de manera adicional, reduciendo la tasa global de resolución a menos del 75%, como indica la herramienta Elisa.

Aquí el ejemplo positivo es Italia, donde las empresas privadas han gestionado los fondos y trabajan a base de incentivos. De esta manera, se externaliza la capacidad de la administración para descongestionar el reparto. Algo que no se hizo en España.

Es por ello que creen que la ejecución de los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación ha puesto de manifiesto las limitaciones del modelo de implementación de las ayudas públicas y la necesidad de introducir mejoras para maximizar su eficacia e impacto económico.

BIP Iberia observa, además, que el cumplimiento de los hitos y la ejecución del gasto no siempre avanzan al mismo ritmo. Por ello, plantea la conveniencia de alinear los calendarios de inversión con la tramitación administrativa y la justificación financiera, incorporando estas condiciones desde el diseño de los proyectos.

Pese a ello, para BIP, el alcance empresarial de estas ayudas ha sido significativo. Según datos del Banco de España recogidos en el análisis, el 21% de las empresas españolas ha solicitado fondos del Plan de Recuperación, y el 45% de las beneficiarias no habría realizado su inversión sin este apoyo.

Del mismo modo, confían en que España Crece se conciba efectivamente como un instrumento para prolongar el impulso inversor del Plan de Recuperación más allá de 2026.

Los más de 13.300 millones de euros de recursos públicos anunciados para reforzar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) permitirían elevar hasta 60.000 millones su capacidad propia de inversión, con la aspiración de movilizar unos 120.000 millones junto con capital privado.

Sus prioridades son la productividad y las pymes, la vivienda asequible, la transición verde y la tecnología y la innovación.

Según el diseño anunciado, el apoyo se articulará mediante préstamos, garantías, financiación de proyectos e inversiones en capital, con decisiones basadas en criterios bancarios y con autonomía de gestión del ICO.