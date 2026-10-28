La productividad encalla en España: crece cuatro veces menos que los salarios y los costes laborales desde 1995

El ICER sostiene que la IA, bien aplicada, permitiría duplicar o triplicar el ritmo de crecimiento de la productividad al mejorar procesos y generar mayor valor añadido en las empresas.

El ICER identifica caídas en inmobiliario y construcción, con reducciones anuales de 2,8% y 0,8% respectivamente, y un empeoramiento también en actividades científico-técnicas. Estos sectores tiran hacia abajo la media nacional.

¿Qué sectores explican el estancamiento y cuáles han caído en productividad en las últimas tres décadas?

Lo ya ocurrido: los salarios y los costes laborales han subido por encima de la productividad, comprimiento márgenes empresariales. Lo que podría ocurrir: si la brecha persiste, puede presionar a precios, inversión y competitividad de las empresas.

¿Qué consecuencias tiene para los salarios y los costes laborales que la productividad crezca mucho menos que ellos?

El informe del ICER atribuye el escaso avance a que el crecimiento económico ha venido sobre todo del aumento de horas trabajadas y empleo, no de mejoras de eficiencia. Además, la pandemia provocó una caída severa de la productividad en 2020-2021.

¿Por qué la productividad por hora efectiva ha crecido solo 0,6% anual entre 1995 y 2026?

El ICER señala que una adecuada aplicación de la inteligencia artificial permitiría duplicar o triplicar el ritmo de crecimiento de la productividad española.

Sectores como el inmobiliario, la construcción y las actividades científico-técnicas registran caídas anuales en sus métricas de productividad.

De cada 100 puntos de crecimiento económico en los últimos 31 años, 89 responden al aumento de horas trabajadas y apenas 11 a ganancias de eficiencia.

La productividad por hora efectiva en España solo ha crecido un 0,6% anual desde 1995, cuatro veces menos que las remuneraciones y los costes laborales.

En los últimos años, la productividad ha vuelto a ser la gran protagonista de la economía española. O más bien, los escasos avances que hay en esta materia en nuestro país.

En términos generales, la economía nacional crece gracias al incremento de la fuerza laboral y de las horas trabajadas, pero no por el rendimiento y la mejora de eficiencia de cada una de ellas.

De hecho, la productividad por hora efectiva y por puesto ha crecido hasta cuatro veces menos que las remuneraciones por asalariados y los costes laborales en los últimos 31 años.

Así lo indica un informe del Instituto de Ciencias del Empleo y las Relaciones Laborales (ICER), un think tank académico independiente que tiene su base en Madrid.

Concretamente, el análisis recoge que la productividad por hora efectiva ha crecido un 0,6% anual entre 1995 y 2026.

En cambio, en este mismo periodo, la remuneración por asalariado ha aumentado un 2,7% anual y el coste laboral unitario un 2,2%.

Además, mientras que salarios y costes laborales han crecido de manera constante en este periodo, la productividad tuvo una severa caída (del 2,33% anual) en 2020 y 2021 por la irrupción de la Covid.

Hay más: tras la pandemia, los aumentos interanuales de productividad son los más bajos de todo este siglo, un 0,27% anual.

Todo esto ha dejado un incremento de este indicador de un 21,4% en los últimos 31 años.

Algo bastante escaso, según el ICER. De cada 100 puntos de crecimiento económico en este periodo, 89 se deben al aumento de las horas trabajadas. Sólo 11 proceden de mejoras de eficiencia. Es decir, ganancias de productividad.

Una productividad que, por cierto, incluso registra métricas negativas en algunos sectores. En particular en el inmobiliario, que aún no se ha recuperado de la crisis de la década pasada, y acaba con una reducción del 2,8% anual en esta métrica si se toman como referencia los últimos 31 años.

Algo parecido pasa en el caso de la construcción, que cae un 0,8% anual.

Mientras, y pese a los avances de los últimos años, el ámbito de las actividades científico-técnicas registra también un empeoramiento anual del 0,3% en los últimos 30 años.

El informe recoge, además, que los mayores incrementos de productividad se dieron en los de la Gran Recesión, entre 2008 y 2013. Sin embargo, recuerda que es sólo por la destrucción de empleo poco cualificado (construcción, sobre todo). "Un efecto composición mecánico que ninguna lectura de política económica debería confundir con una ganancia real de eficiencia", apuntan desde el ICER.

Alejandro Costanzo, secretario general del Instituto, considera que estos datos "evidencian las limitaciones de un modelo cuya sostenibilidad futura estará cada vez más condicionada por la disponibilidad de trabajadores, el envejecimiento de la población y la capacidad de las empresas para generar mayor valor añadido".

IA

El organismo considera que la inteligencia artificial es la clave para arrancar la productividad española del estancamiento.

De hecho, indica que, bien aplicada, permitiría duplicar o triplicar el ritmo de crecimiento de la productividad. Si se aplica adecuadamente, claro.