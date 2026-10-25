Los compromisos preelectorales de Sánchez hipotecan casi 20.000 millones de gasto público de 2027

Esas prestaciones y la extensión de la viudedad están valoradas en 45 millones y comenzarán a notarse en 2027, sumándose de forma estructural al gasto social.

¿Qué impacto tendrán en 2027 las medidas sociales del último Consejo de Ministros, como las prestaciones por menopausia y la pensión de viudedad para parejas de hecho?

Al ser estructurales, incrementarán el gasto recurrente de futuras legislaturas y, si se aprueban en un Gobierno en funciones, se cargarán al déficit y elevarán la deuda, que crece alrededor de 198 millones de euros al día.

¿Cómo afectará a las cuentas públicas que estas medidas sean estructurales y se aprueben en un Gobierno en funciones?

Los reales decretos sobre vivienda y nuevas deducciones fiscales incrementan el gasto: las deducciones costarán más de 1.100 millones y otras medidas de energía y vivienda sumaron cerca de 13.000 millones en compromisos previos, con impacto especialmente en 2027.

¿Qué otras medidas preelectorales aprobadas por el Gobierno impactarán en 2027 y cuánto costarán?

Funcas estima una revalorización cercana al 3,6%, que supondría alrededor de 8.600 millones; además, el gasto en pensiones subirá más por el incremento de jubilados del baby boom, por lo que el coste final será superior.

¿Qué parte del alza de casi 20.000 millones en 2027 corresponde a la revalorización de las pensiones y cuánto podría costar exactamente?

El aumento pactado afecta a más de tres millones y medio de empleados públicos y se aplica a todas las administraciones, lo que eleva la masa salarial anual por encima de 195.000 millones; el 4,5% implica más de 9.200 millones adicionales en 2027.

¿Por qué el compromiso de Pedro Sánchez de subir los sueldos públicos al 4,5% eleva el gasto de 2027 en más de 9.200 millones?

Otras medidas en vivienda e incapacidad temporal añadirán más de 1.100 millones en deducciones fiscales y 45 millones en prestaciones estructurales.

La revalorización de las pensiones sumará unos 8.600 millones de euros extra, impulsada además por el incremento de jubilados de la generación del 'baby boom'.

El mayor compromiso presupuestario es la subida salarial del 4,5% para los funcionarios, que requerirá un desembolso adicional superior a los 9.200 millones de euros.

Las promesas preelectorales del Gobierno de Pedro Sánchez aumentarán el gasto público en casi 20.000 millones de euros en 2027, lo que supone más del 1% del PIB de carácter estructural.

Las elecciones generales se convocaron hace sólo dos semanas. Y en este tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez ya se ha comprometido a varias medidas que dispararán el gasto público en 2027.

Concretamente, lo elevarán en casi 20.000 millones de euros, hipotecando más de un 1% del PIB de desembolso público del próximo año por iniciativas de corte preelectoral.

Un importante volumen de gasto adicional que, además, será estructural. Es decir, que no durará sólo un año y será constante en el futuro.

La medida de mayor coste es el compromiso del Gobierno de subir un 4,5% los salarios de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, un caladero de más de tres millones y medio de votos.

Cabe recordar que a este 4,5% hay que sumar un 0,5% adicional que se pactó entre Función Pública y los sindicatos si la inflación supera el 1,6% este 2026. Algo que ocurrirá con total seguridad.

Esto supondrá elevar esta partida por encima de los 195.000 millones de euros al año. Es decir, más de 9.200 millones adicionales.

También están las pensiones. Pese a que su revalorización está registrada en la legislación vigente, tras entrar en el debate electoral, el Gobierno de Sánchez garantiza, día sí y día también, que habrá nueva revalorización aprobada a finales de año.

Sueldos públicos frente a la inflación Subida salarial anual de los funcionarios e IPC medio anual Inflación media anual (IPC) Subida de los funcionarios La inflación media supera a la subida salarial en la mayoría de años, con el pico del 8,4% en 2022; en 2027 está pactada una subida del 4,5%. FUENTE: INE y Presupuestos Generales del Estado. *2026: media de enero a septiembre; subida del 1,5% más el 0,5% ligado al IPC. **2027: subida pactada, todavía sin dato de IPC.

La clave es cuándo se aprobará. El Gobierno hará el cálculo con el IPC adelantado, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hace público a finales de mes. Y darle luz verde en un Consejo de Ministros en funciones.

¿De cuánto será la subida? Funcas calcula un 3,6%. Y esto supondrá un alza de 8.600 millones de euros.

En cualquier caso, el gasto en pensiones subirá más que esta cantidad. Más allá de la subida, cabe recordar que el próximo año la cifra de nuevos jubilados (procedentes de la generación del baby boom) se disparará.

Pero hay más. El impacto económico de los reales decretos de vivienda aprobados tras la convocatoria electoral se notará especialmente el próximo año.

Sobre todo por las deducciones fiscales, cuyo coste se irá por encima de los 1.100 millones de euros, según fuentes del Gobierno.

Y hay más. El Consejo de Ministros aprobó esta misma semana un refuerzo de las prestaciones por incapacidad temporal para mujeres por causa de menopausia y violencia de género.

En el mismo decreto-ley se incluyeron medidas para que las parejas de hecho cobren la pensión de viudedad.

El impacto de estas medidas comenzará a notarse, en 2027. Y será también estructural y por valor de 45 millones de euros.

Quedan al menos cinco martes sociales en los que se pueden aprobar medidas. Y más de un mes hasta las elecciones. Un periodo en el que los miembros del Ejecutivo de Sánchez pueden ampliar sus compromisos, que tendrán que ser cumplidos en la próxima legislatura, quién sabe por qué Gobierno.

Eso sí: cargadas al déficit y la deuda públicas, que en el caso de la segunda crece a un ritmo de 198 millones de euros al día.