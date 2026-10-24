El petróleo se acerca a los 120 dólares y hace temer el peor escenario de todos, una "inflación alta y persistente"

El Gobierno baraja prorrogar rebajas fiscales en electricidad y combustibles para aliviar a hogares, pero economistas alertan que son costosas y deben dirigirse a quienes más lo necesitan; el debate es fiscalidad temporal versus coste para las cuentas públicas.

Porque los márgenes de refino se han disparado, multiplicando el coste de convertir crudo en combustibles; eso ha elevado precios del diésel y del queroseno mucho más que el crudo en sí.

Al anticiparse inflación persistente, los inversores exigen mayores rentabilidades, lo que eleva los tipos de los bonos y encarece la deuda soberana; países con deuda elevada quedan más vulnerables.

Ya ha empobrecido a las familias al disparar la factura de la luz y los combustibles; en 2026 los precios subieron más que los salarios, reduciendo poder adquisitivo y amenazando el consumo.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la subida del petróleo y el gas sobre las familias españolas?

Porque en sus escenarios macro el umbral de 120 dólares abre la vía a una "inflación alta y persistente" que perjudica crecimiento y precios; eso elevaría la inflación y presionaría al BCE a endurecer más la política monetaria.

¿Por qué el Banco de España considera peligroso que el barril de petróleo se acerque a 120 dólares?

Las presiones inflacionarias provocan ventas masivas en el mercado de bonos soberanos, con especial tensión en la deuda pública de países como Francia y EE. UU.

El incremento prolongado de los precios de la energía obligaría a los bancos centrales a mantener los tipos elevados, frenando el consumo interno y la inversión.

Los márgenes de refino se disparan de 8,8 a más de 36 dólares, encareciendo el diésel un 120% y el queroseno más del 170% desde el inicio de las tensiones en Ormuz.

El crudo supera los 116 dólares y roza los límites de crisis fijados por el Banco de España (120$) y el BCE (130$), amenazando con una inflación persistente sobre el 4% o 5%.

El precio del barril de petróleo supera los 116 dólares y apunta ya a los escenarios económicos más adversos que tanto el Banco de España (BdE) como el Banco Central Europeo (BCE) habían marcado en sus últimos informes de proyecciones macroeconómicas.

El límite para entrar en una senda de crisis, que puede complicar mucho la evolución de los precios y el crecimiento, está en los 120 dólares para el Banco de España y en los 130 para el Banco Central Europeo.

En las grandes empresas energéticas y petroleras ya se cuenta con que esta crisis "ha venido para quedarse", de forma que una subida de los precios del petróleo y el gas nos puede llevar a inflaciones que pueden superar a medio plazo el 4% y el 5%, tanto en España como en la UE.

La evolución reciente del petróleo y el gas ha hecho olvidar las previsiones más normalizadas, de un barril a 85-90 dólares, y ha desplazado el debate hacia una crisis persistente que puede recrudecerse hasta el segundo semestre del año que viene.

El problema es que el último análisis del Banco de España ya situaba la inflación en España en el 3,9% para este año y en el 3,7% para el que viene, por las subidas del gas y los carburantes, que acaparan ya casi la cuarta parte de ese incremento.

El dinamismo del consumo interno mantiene la economía al alza en un 2,6%, pero el impulso a niveles del 5% en que puede cerrar el dato de la inflación en diciembre amenazan con apretar las finanzas para familias y empresas.

Unos precios al alza durante más tiempo del previsto obligarán al BCE a subir más los tipos de interés, con lo que eso supone de limitar y encarecer la financiación a familias y empresas. La paradoja está servida: una economía al alza que no servirá para mejorar ni la cesta de la compra ni la inversión.

"El aumento de la carga financiera podría frenar el consumo y la inversión, con efectos más acusados sobre los agentes más endeudados o con una mayor exposición a tipos de interés variables", decía el Banco de España hace apenas dos semanas, con la vista puesta en las tensiones del estrecho de Ormuz.

"A su vez, el debilitamiento de la demanda interna podría moderar la creación de empleo e intensificar la desaceleración de la actividad", remataba su análisis sobre los riesgos a los que se enfrenta la economía española en el escenario más severo, el un "repunte de las tensiones geopolíticas".

Fuentes del sector energético advierten que, además de la tendencia al alza del precio del crudo, la clave está en cómo se han disparado los precios del refino con el que esas materias primas se convierten en combustibles. Los 8,8 dólares de margen del refino de hace un año son ahora más de 36.

Eso ha hecho que el diésel suba más de un 120% desde antes del conflicto y el queroseno de los aviones haya superado un 170%, sin que por ahora se haya visto efecto en ese mercado de la liberación de reservas ni del acuerdo entre EEUU y Rusia para meter más producto al mercado mundial.

Esa crisis es más dura para el conjunto de la UE que para España. Mientras en Europa se han frenado las inversiones en refino en la última década, empresas como Repsol lo han aguantado en España, que tiene ya más del 13% de toda la capacidad europea y apenas depende en un 4% de lo que llega de Ormuz a cuentagotas.

Aun así, las tensiones en los precios son mayores en el caso español, por depender del todo de las importaciones de petróleo. El peor augurio del BdE pasa por una inflación del 4,6% en 2027, difícil de aguantar.

Contagio financiero

El colofón que puede dar al traste con todas las previsiones viene de la mano de un contagio financiero desde los costes de la energía al sector financiero. El coste de la deuda soberana y los bonos a diez años no es ajeno a la financiación que la energía necesita a medio y largo plazo. Y esto ya se paga en el mercado de bonos.

Las previsiones de un riesgo inflacionario persistente derivado de la paulatina subida de los precios del petróleo hace que el mercado prevea que los bancos centrales vayan a tener que seguir optando por un endurecimiento de la política monetaria. Esto se traduce en subidas de tipos adicionales o, en su defecto, en unas tasas más altas durante más tiempo.

Bajo esta premisa, los inversores venden sus bonos de manera masiva en busca de mayor rentabilidad. Y esto hace que el interés de los títulos de deuda repunte.

Es lo que hemos visto en los últimos meses. Aunque esta no es la única amenaza que afronta el mercado de bonos.

Los países que cuentan con mayores volúmenes de deuda son los más vulnerables a esta subida porque el interés de sus bonos soberanos ya está subiendo por otra razón: los inversores añaden una prima extra por prestar su dinero porque temen que los Estados no sean capaces de devolvérselo.

Bajo esta premisa, las rentabilidades de los títulos estadounidenses llegaron a superar máximos desde hace dos décadas. Sin embargo, la tensión del mercado de deuda se focaliza ahora mismo en Francia.

El país galo se encuentra en una situación crítica. Su prima de riesgo se ha disparado hasta máximos de noviembre de 2011 y ha sobrepasado los 170 puntos básicos.

Al mismo tiempo, su deuda soberana roza el 120% del PIB. Y esto de nuevo, presiona a los bonos galos, cuyo interés superaba esta semana el umbral del 5% por primera vez desde 2002.