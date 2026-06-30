La nueva lista de morosos de Hacienda identifica 5.853 deudores con una deuda conjunta de 15.432 millones

En total, 1.741 deudores han pagado 220 millones desde el listado anterior y otros 79,5 millones han sido ingresados para evitar aparecer en la próxima lista.

En el último año, 879 deudores han salido de la lista tras cancelar o aplazar sus deudas, mientras que 735 nuevos deudores han sido incluidos.

El 28% de la deuda corresponde a deudores en proceso concursal, lo que dificulta su cobro.

La Agencia Tributaria publica una lista con 5.853 deudores que deben más de 600.000 euros, sumando una deuda conjunta de 15.432 millones de euros.

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, un 2,4% menos en un año.

El importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades - existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el total sería de 15.364 millones, un 12,2% superior.

Del los 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones (en la lista anterior eran 1.077 por 1.579 millones) y 4.742 son personas jurídicas (empresas) por 13.752 millones (frente a los 4.920 y 14.558 millones del año anterior).

Del importe total, 4.288 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total), por tanto su pago presenta más dificultades.

Del los deudores de la lista a publicar en junio de 2026, en relación con 2.099 deudores principales se han realizado derivaciones de responsabilidad subsidiaria o solidaria a terceros distintos del deudor principal por un importe de más de 2.927 millones, equivalente al 19%..

Según la Agencia Tributaria, estas actuaciones influyen en la prolongación en el tiempo de la recaudación de dichas deudas.

Estas cifras de derivaciones no coinciden con los importes derivados que figuran en el listado, dado que en este apartado también se incluyen las derivaciones a responsables subsidiarios (por tanto, no incluidos en el listado), así como derivaciones que por importe no entran en el umbral seleccionado.

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.

La salida de la lista se puede deber, tanto a la cancelación total o parcial de las deudas objeto de publicación, como a la obtención de un aplazamiento o suspensión de la deuda antes de la fecha de toma de datos el 31 de diciembre de 2025), o por falta de firmeza de la deuda.

De su lado, un total de 735 nuevos deudores figuran en listado de deudores a publicar en junio de 2026 y no aparecían en el listado publicado en junio de 2025, por lo que entran en la lista con un importe de deuda que suma 1.083 millones de euros.

En los meses transcurridos desde la publicación del anterior listado, un total de 1.741 deudores que tenían deudas pendientes a 31 diciembre de 2024 y por las que fueron publicados en el listado de junio del año pasado, han realizado ingresos de esas deudas por importe de 220 millones.

También se han realizado ingresos por importe de 79,5 millones correspondientes a deudores que han evitado aparecer en este listado de 2026.

Estos eran deudores que iban a ser seleccionados para su publicación, pero en las semanas previas a la fecha de referencia del listado (31 de diciembre de 2025) ingresaron cantidades suficientes para no aparecer en el listado por valor de 42,27 millones.

También pueden ser deudores, efectivamente seleccionados, que se acogieron a la posibilidad ofrecida por la Ley General Tributaria para evitar salir publicados, efectuando el ingreso íntegro, completo, de las deudas por las que se publicarían.

Las deudas que figuran en el listado deben cumplir las condiciones de encontrarse por encima de los 600.000 euros, no haber sido pagadas transcurrido el plazo original de ingreso en período voluntario, que estén pendientes de pago a 31 de diciembre de 2025 y que no estén aplazadas o suspendidas por cualquier motivo legalmente previsto

Se habilita, no obstante, la posibilidad de ser excluido de la publicación si previamente se efectúa el pago íntegro de las deudas y sanciones tributarias que hubieran determinado la inclusión en el listado.