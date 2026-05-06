El Tribunal de Cuentas de la UE ve “deficiencias” en la lista de España de los 100 mayores receptores de fondos Next Gen

El informe critica que organismos públicos son los mayores perceptores y que no se divulga el destino final del dinero a contratistas.

La información pública sobre perceptores, costes reales y resultados es insuficiente, dificultando la transparencia y el control del uso de los fondos.

El Tribunal de Cuentas de la UE detecta deficiencias en la lista española de los 100 mayores beneficiarios de fondos Next Generation.

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha alertado este miércoles de "deficiencias" en el listado que ofrece España de los 100 mayores beneficiarios de los fondos Next Generation, que no se ajusta a las exigencias del reglamento del fondo de recuperación.

El informe se publica un día después de que la Comisión de Ursula von der Leyen haya anunciado que interrogará al Gobierno de Pedro Sánchez sobre por qué usó 2.389 millones en ayudas Next Gen para pagar pensiones, tal y como ha denunciado el Tribunal de Cuentas español. Bruselas ha aclarado este miércoles que "en principio" esta maniobra no constituye necesariamente una irregularidad, aunque quiere conocer todos los detalles.

En su informe de este miércoles, los auditores europeos denuncian que el fondo de recuperación de la UE -que se creó como respuesta a la pandemia de Covid-19- "adolece de lagunas en la trazabilidad y la transparencia del gasto".

"La información pública sobre los perceptores del dinero, los costes reales de las medidas y los resultados alcanzados es insuficiente", dice el Tribunal de Cuentas de la UE. Los auditores examinaron una muestra de diez Estados miembros: Alemania, Austria, Bulgaria, España, Estonia, Francia, Letonia, Malta, Países Bajos y Rumanía.

En el caso de España, el Tribunal de Cuentas critica que España publica en su lista de los 100 mayores perceptores de fondos Next Generation "los importes adjudicados a cada beneficiario en lugar de los importes efectivamente recibidos, tal como exige claramente el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (RRF)".

"Además, España actualmente solo publica los beneficiarios de las medidas cuyos hitos y objetivos se han cumplido e incluidos en las solicitudes de pago enviadas a la Comisión, e indica únicamente los importes adjudicados por componente del plan de recuperación y resiliencia (PRR) y no por medida", censura el informe.

No obstante, los auditores señalan que las autoridades españolas están "trabajando en ampliar la publicación de la lista de los 100 mayores beneficiarios finales a todo el PRR, independientemente de la inclusión de los hitos y objetivos en las solicitudes de pago".

El informe denuncia además que España y Países Bajos "recopilan datos sobre los beneficiarios finales y los (sub)contratistas para cada medida del RRF, pero la información sobre los costes reales solo está disponible previa solicitud a los distintos organismos ejecutores (Países Bajos y España)".

En términos generales, el Tribunal de Cuentas de la UE se queja de que "no disponemos de una visión completa de cómo se utilizan los fondos" Next Gen. La Comisión Europea no recopila datos sobre los importes reales pagados por cada medida, ni siquiera cuando los Estados miembros disponen de tales datos.

"Esta falta de información socava la capacidad de la Comisión para evaluar si los Estados miembros han utilizado los fondos del MRR de manera eficiente (...) Además, los países no utilizan sistemáticamente los datos de costes reales para actualizar las estimaciones en caso de ahorros o sobrecostes".

"Aunque algunas medidas experimentaron sobrecostes, en varios países los costes reales de la mayoría de las medidas finalizadas incluidas en la muestra de los auditores fueron inferiores a los estimados. Si se mantiene esta tendencia, es posible que la financiación total recibida por un Estado miembro no se aproxime razonablemente a los costes reales", dice el Tribunal de Cuentas de la UE.

En cuanto a la transparencia, el informe denuncia que la normativa no prevé la divulgación completa del flujo de fondos. "Aunque todos los Estados miembros publican la lista exigida de los cien mayores perceptores finales, esta lista no refleja adecuadamente el uso global del dinero".

"En primer lugar, los organismos públicos, como los ministerios, representan más de la mitad de los perceptores, y los Estados miembros no están obligados a publicar los pagos posteriores que estas autoridades realizan a los contratistas a través de la contratación pública, de modo que no los publican".

"En segundo lugar, ninguno de los diez países examinados por los auditores había superado el número mínimo de cien en sus listas publicadas. Por lo tanto, la información pública sobre quién se beneficia en última instancia del MRR y en qué medida es incompleta", censura el Tribunal de Cuentas de la UE.