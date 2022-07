Montero: “Si hay que modular la actualización de las pensiones tendrá que ser fruto del diálogo social”

María Jesús Montero echa de menos que el Partido Popular apoye materias importantes para la economía del país. Piensa en la reforma laboral, pero también en los impuestos a bancas y energéticas cuyo diseño todavía está ultimando y que quiere dar a conocer antes que nadie a Podemos.

La entrevista a la ministra de Hacienda se produce en la previa de ser elegida por Pedro Sánchez como nueva vicesecretaria de organización del Partido Socialista, un cargo que asume con “responsabilidad” y recordando a su antecesora Adriana Lastra, quien presentaba su dimisión y de la que cree que “está llamada a seguir jugando posiciones muy importantes en el Partido Socialista”.

Sobre la materia más política se habla en la primera parte de esta entrevista, que se desarrolla en el Ministerio de Hacienda. Allí las calculadoras echan humo. En las próximas semanas no sólo deben estar listos los nuevos tributos, Montero quiere también presentar el techo de gasto antes de marcharse de vacaciones de verano, para lo que está “apurando para tener los últimos datos” y ajustarse a la realidad económica del país.

Tenemos que empezar hablando de los nuevos impuestos. El de las eléctricas y el que se va a imponer a la banca. ¿Nos puede dar una pista de cómo se van a diseñar?

Lo primero que hay que decir es que en la situación que viven la mayoría de los ciudadanos y del tejido productivo por la inflación se pida un mayor esfuerzo a quienes obtienen importantes beneficios fruto de esta amenaza que tiene la economía debido a la guerra de Putin. Básicamente a las empresas energéticas por el alza de los precios de la electricidad, los carburantes y el gas.

También a las entidades financieras, porque ya se está trabajando en la subida de los tipos de interés incluso cuando todavía no eran una realidad. Por parte de algunos bancos ya se han anunciado subidas de tipos, fundamentalmente en las hipotecas que los ciudadanos pagan cada mes, vinculadas al variable que tienen los ciudadanos.

Lo que se les pide tiene bastante lógica. Es de sentido común. Les pedimos tratar de compartir parte de esos beneficios en forma de servicio público, que es en definitiva donde se gasta el dinero que se recauda por parte de la Hacienda Pública. También para financiar todos los decretos ley que hemos puesto en marcha para acompañar a las familias.

El más importante el último de ellos o las medidas anunciadas por el presidente en el debate del Estados de la Nación con la gratuidad del transporte público en Cercanías y media distancia. Algo que debe contribuir también a que, junto a los gobiernos autonómicos y municipales, se rebaje la factura que los ciudadanos pagan, sobre todo los estudiantes, para poder trasladarse por su ciudad.

Esos son los motivos que les llevan a imponer los impuestos, pero no me contesta a cómo va a ser el diseño.

Todavía estamos trabajando en él. Hay varias posibilidades. El objetivo es que entre en vigor y la recaudación sea efectiva en el año 2023 con respecto a los beneficios obtenidos en 2022.

Cuando lo tengamos terminado los primeros en conocer cómo se va a estructurar debe ser Unidas Podemos que tendrá que compartir el diseño del impuesto. Además, esa formación junto al Partido Socialista deberán firmarlo para presentarlo conjuntamente en el Congreso de los Diputados donde se va a tramitar vía proyecto de ley para que pueda tener una tramitación más rápida.

Habla del sacrificio que deben hacer energéticas y bancos. En el caso de las entidades financieras hace referencia a la subida de tipos del 0,25% que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo. ¿Por qué considerar que la normalización de la política monetaria es un ‘beneficio caído del cielo’?

No hay que hablar estrictamente de ‘beneficios caídos del cielo’ por la subida de los tipos de interés. Pero sí es cierto que para los ciudadanos, para la economía doméstica de clase media y -por supuesto- para las personas vulnerables el coste de la hipoteca sí ha subido. Eso implica un esfuerzo para la ciudadanía.

También ocurre con la factura de la luz, pese a que el Gobierno ha disminuido en un 80% los impuestos que se aplican y ha bonificado hasta diciembre en 20 céntimos el litro de carburante (diésel o gasolina). A pesar de ello los ciudadanos experimentan en sus economías el incremento de esa inflación que se traslada a la cesta de la compra.

A un Gobierno como el mío lo que le preocupa es esa gran mayoría social que deberá transitar esta crisis de forma radicalmente distinta a lo que ocurrió en la de 2012. Creo que lo estamos demostrando con medidas específicas que no solamente protegen a los más vulnerables, sino que ayudan a la clase media de nuestro país.

Insisto, a la gran mayoría de los ciudadanos. De ahí que las medidas impositivas y de bonificaciones sean universales. Se trata de conseguir que a todos los ciudadanos se les plantee una capacidad económica que les permita sobrevivir mejor en una situación en la que la inflación supone para ellos un coste añadido.

¿Adoptan ustedes estos impuestos por convicción o para achicar desde el ala socialista los espacios a la vicepresidenta Yolanda Díaz?

Por absoluta convicción. Coincidimos con nuestro socio de Gobierno en este sentido. Siempre resalto que en la gran mayoría de las políticas públicas que estamos poniendo en marcha hay un 100% de coincidencia entre las dos formaciones políticas. Son políticas de sentido común. Políticas que tienen y orientan la mirada a la persona y, por tanto, son sus intereses las que prevalecen en la orientación del Ejecutivo y son coincidentes.

Obviamente estos impuestos son algo importante a la hora de financiar otras medidas que también compartimos. La fiscalidad es un instrumento, no es un fin en sí mismo como algunos partidos quieren hacer ver.

El objetivo es que los ciudadanos de nuestro país vivan mejor, tengan servicios sanitarios que les permitan vivir más, que la universidad pública satisfaga las expectativas profesionales de la clase media de este país. También de personas que pudiendo llevar a sus hijos a la universidad privada, optan por un servicio público que les ofrece garantías y una alta calidad.

Siempre digo que el salto que supone pasar de unos niveles de renta más bajos a una capacidad de consumo más alta, también tiene como pivote fundamental tener servicios públicos gratuitos. Sin embargo, si no son de calidad, no permiten solucionar los problemas de los ciudadanos y eso haría que mucha gente se fuera a los entornos privados y tuviera menor capacidad de consumo para otra el ocio, el tiempo libre, los bienes de consumo, etc.

Como socialdemócrata que soy, soy una convencida de que los servicios públicos no solo son de justicia social, sino que también son una herramienta para ensanchar una clase media de nuestro país que tiene la capacidad de ascender porque tiene cubiertas una parte muy importante de unas rentas que estarían apalancadas o no estarían disponibles si el Estado no proveyera esos servicios públicos.

Es evidente que mira usted aquí cerca, a la Puerta del Sol, ¿cree que eso podría ocurrir en la Comunidad de Madrid?

Creo que el Partido Popular siempre tiene en sus pretensiones una mayor privatización de los servicios públicos. Probablemente no se atreve a verbalizar cuál es su hoja de ruta, pero siempre han pensado y lo siguen diciendo, que los servicios públicos son ineficientes.

Lo hacen cuando hablan del gasto superfluo, de si se pueden permitir o no la revalorización de las pensiones. Una pregunta, por cierto, que no contesta el señor Feijoo al que se le cuestiona permanentemente y no responde. Elude una respuesta sencilla, solo tiene que decir si está de acuerdo o no en que los pensionistas de nuestro país mantengan su poder adquisitivo o si prefiere un sistema de pensiones en el que uno se haga su plan privado.

Para mí, tener un sistema público de pensiones sostenible o tener un sistema público de sanidad, o tener una política de ayudas al estudio que permita que aquellos que no han tenido esa oportunidad por nacimiento ir a la universidad o hacer la formación profesional es fundamental.

Es un logro social que Europa protagonizó durante el último siglo, que continuó durante el siglo XXI, ya en forma de derecho de tercera generación. El hecho de que la señora Ayuso llame becas a ayudas que se dan para que la gente curse sus estudios en centros privados, teniendo rentas incluso superior a 140.000 euros, me hace sospechar que lejos de querer ayudar a las familias, lo que está es garantizando el negocio a esas instituciones privadas.

En septiembre volverá la negociación de los agentes sociales para intentar alcanzar un Pacto de Rentas. La patronal ha puesto su línea roja, y dice que los pensionistas y los funcionarios también deberían ajustarse el cinturón y no sólo el sector privado. ¿Habrá acuerdo?

Conozco muy bien el argumento porque hemos tenido varias reuniones y contactos informales con los agentes sociales. El Pacto de Rentas sería una magnífica noticia para el país. Pondría encima de la mesa un escenario de certidumbre, de confiabilidad. Con la participación y la implicación de los agentes sociales permite transitar una situación complicada por el aumento de la inflación y da solvencia y credibilidad a las políticas que se desarrollen en los próximos años.

Para hacer posible ese Pacto de Rentas es necesario un gran acuerdo en materia salarial. Eso es lo más importante en este momento. Es lo que tenemos que facilitar y posibilitar.

Patronal y sindicatos pidieron al Gobierno que se les dejara trabajar. Dijeron que el Gobierno no interviniera en ese acuerdo de moderación salarial, que es lo mismo que decir que se busca un acuerdo que haga compatible el crecimiento de los sueldos y el de las empresas en un momento en el que la inflación plantea una gran incertidumbre económica.

Si llega ese momento, y ojalá llegue, no tenemos ningún límite en poner encima de la mesa aquellas materias que pretenda la patronal o que pidan los sindicatos. Por supuesto, en este caso, ya tendrá que haber un acuerdo entre el Gobierno los sindicatos y la CEOE.

Entiendo, entonces, que se podrían plantear ustedes el que las pensiones no tengan que actualizarse este año en función del IPC.

Si la patronal pide esta cuestión la pondríamos encima de la mesa, pero tendríamos que acordarla también con las organizaciones sindicales, que han sido importantísimas para que el Gobierno impulsara una norma sobre pensiones que contó con el acuerdo. Es decir, que también fue fruto del diálogo social.

Por lo tanto, si hubiera que modular algo en esa materia tendría que ser también fruto del diálogo social. Pero el Gobierno no va a poner ninguna línea roja porque lo que quiere y lo que cree es que sería bueno es tener ese Pacto de Rentas.

Cómo va la recaudación en lo que llevamos de año, ministra.

Va bien. La recaudación además tiene dos elementos importantes para que podamos asistir a un cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal. Por un lado, el arrastre que llevamos de 2021 en el que hubo una recaudación de 8.000 millones más de lo previsto por el Gobierno. Por cierto, con una inflación del 3%, lo que demuestra que es fruto del crecimiento económico. Digo esto porque hay quien no quiere reconocer la realidad de los datos, que en mayor parte se deben a la solidez del crecimiento económico del país.

Esta recaudación se viene arrastrando durante este año y es lo que ha permitido este colchón para financiar las medidas que se han puesto en marcha para luchar contra la subida de los precios. En total 15.000 millones de euros y que nos ha permitido no haber recurrido a incrementar el déficit o la deuda.

Por eso ahora se solicita un esfuerzo adicional a los grandes sectores que se benefician de la subida de la inflación. Si a final de año hay una recaudación esperada de 15.000 millones de euros por encima de lo previsto, según dicen algunos organismos, ya que yo no me quiero confiar porque si no luego eso se traduce en déficit, será gracias a la buena gestión y al crecimiento que se produjo el año anterior.

Ahora vamos a intentar que con esa aportación adicional que se pide a los grandes grupos seamos capaces de financiar las medidas que hemos puesto en marcha sin que se resienta el déficit y la deuda que tenemos comprometidos con Bruselas.

¿Hay margen para adoptar nuevas medidas si las cosas se ponen peor de aquí a final de año?

Los márgenes fiscales con la recaudación prevista en este momento están prácticamente agotados. Si hubiera que adoptar nuevas medidas tendríamos que recurrir a ver cómo rinden esos recursos extraordinarios, ver cómo se comporta la recaudación, etc.

Vivimos un escenario de gran incertidumbre. Estamos ante un trimestre fundamental. En septiembre, en octubre, veremos cómo se comportan los datos económicos. A partir de ahí se decidirá.

Es decir, que no hay margen fiscal en este momento para adoptar nuevas medidas.

Esperemos a que pase el verano para comprobar cómo se comporta el consumo. Los pronósticos son buenos. Así que hasta que no llegue el momento no me atrevo a hacer ninguna afirmación. Si los pronósticos son buenos habrá capacidad, si no ya veremos cómo está el entorno económico, la inflación (que esperamos se vaya moderando).

Espero que pronto seamos capaces de asistir al final de una contienda que está suponiendo un esfuerzo para todos los ciudadanos europeos. Estamos en una guerra que en otra época se hubiera resuelto pegando tiros. Ahora, en cambio, tiene como consecuencia la situación económica que viven países como Alemania, como Italia, como Francia, como Portugal, como el Reino Unido.

Tenemos que ser capaces de transitar la coyuntura hasta que seamos capaces de vencer al tirano con las sanciones económicas, con la solidaridad con los ciudadanos de Ucrania, con la autodefensa que está protagonizando Ucrania. Pero yo creo que ya nadie duda de que si no se frena la guerra en Ucrania hubiera habido un efecto de expansión sobre otros países de esa órbita y, por tanto, un riesgo real para el orden mundial.

El FMI decía que España iba a ser una de las economías menos afectadas por un corte de gas procedente de Rusia. Sin embargo, parece que los próximos trimestres van a ser complicados en nuestro país, pero también en Europa. ¿Vamos camino de una recesión?

No. Ninguno de los organismos internacionales plantean sobre Europa una recesión. El único que plantea una recesión es el señor Feijóo, que parece que está deseando que en la Zona del Euro haya una recesión y que en España también haya una recesión. No ve los datos en los que los organismos internacionales en ningún caso plantean una recesión. Ni siquiera para aquellos países que tienen una mayor dependencia del suministro del gas de Rusia. El crecimiento de Europa es robusto.

Pero sí que hablan de unos trimestres muy complicados. Incluso de algunos de ellos en negativo.

Hay que ser muy cauto en cómo se dicen las cosas y en qué se quiere trasladar. Yo no le escucho al señor Feijóo matizar nada. Yo le escucho decir que España está al borde de la recesión. Miente, y hay que decirlo con toda, con toda su contundencia.

Ningún organismo prevé que en Europa ni en España estén al borde de la recesión. Están hablando de crecimientos económicos para este año que están en el entorno del 4%. Es que es una locura hablar de que un 4%, aunque un trimestre tenga un comportamiento de mayor ralentización, significa recesión. Un 4% significa crecimiento robusto y por tanto, hay que estar alerta a que ese crecimiento continúe, que se ralentiza para el año que viene, por supuesto, en el conjunto de la zona del euro.

Es como si alguien quisiera que nos ocurrieran cosas malas porque piensa que si eso pasa tienen más posibilidades de llegar a La Moncloa. Y eso, además de ser antipatriótico en un momento como el que viven los ciudadanos, tiene que contar con el reproche del conjunto social.

¿Tendremos cortes de gas este invierno?

Afortunadamente, España no es un país tan dependiente de esa fuente de energía como otros países europeos. Y como ha dicho la ministra Ribera, las familias españolas no van a sufrir ningún corte de gas y luz en sus casas.

Recuerdan ustedes el lema de que ‘Aunque usted pueda pagarla, España no puede pagarla’. Ahora es lo mismo. Aunque usted tenga dificultad para poder pagarla, el país tiene todavía mayor dificultad para poder pagarla.

Todos tenemos que ser responsables en el consumo. Yo creo que los ciudadanos están bastante concienciados. De hecho, la Administración pública ya elaboró un plan de eficiencia energética para hacer un uso responsable de la energía, que es la principal causa de esa inflación. Por tanto, tenemos que estar alerta y ser responsables. En este momento no hay ningún riesgo en el horizonte respecto al corte de suministro.

Algunos se reían de las medidas de ahorro que el presidente Sánchez estaba intentando impulsar desde Europa. Luego, cuando ven que otros países la quieren copiar, pues ya se ríen menos.

Hablemos de los Presupuestos, ministra. ¿Tendremos techo de gasto antes de que llegue el verano?

Mi pretensión es presentarlos antes de que acabe el mes de julio.

(Risas) Queda un consejo.

(Risas) Correcto, soy absolutamente consciente. El Gobierno está apurando el conocimiento de los datos económicos. Las previsiones tienen que ser certeras para hacer los Presupuestos Generales del Estado. Seguiremos con la prudencia que ha mantenido hasta ahora, pero vamos a tratar de apurar hasta el último minuto para tener datos reales.

Pero, insisto, mi idea es que se pueda aprobar el techo de gasto por el Consejo de Gobierno antes de que acabe el mes de julio y posteriormente informar al Congreso de los Diputados cuando se reanuden las sesiones allá por el mes de septiembre.

Como tenemos suspensión de regla fiscales no hay que aprobar objetivos de estabilidad, aunque habrá objetivos de referencia, que serán homologables a lo que se planteó en el plan presupuestario, en donde la senda está dibujada. Estamos siendo bastante fieles a lo que en su momento comprometimos con Bruselas y queremos seguir siendo fieles a ese compromiso.

¿Veremos un techo de gasto récord como pide Podemos?

Bueno, vamos a ser prudentes. Simplemente le puedo adelantar esto. Estamos todavía manejando los últimos datos, pero será la prudencia lo que, como siempre, ha presidido las cuentas públicas, teniendo en cuenta que las necesidades de los ciudadanos están en primer lugar.

Atenderemos en primera instancia estas cuestiones y también seremos capaces, con los fondos europeos, de dar respuesta a las necesidades de inversión que tiran de la economía, que son importantes para el sector productivo y que por tanto, podremos atenderlo. También tienen que ser compatibles con los requisitos que nos pide Bruselas para que nuestras cuentas sean sostenibles.

¿Nos encontraremos en esas cuentas con alguna sorpresa impositiva nueva que no conozcamos todavía?

Tengo que trabajar con los grupos políticos. Por lo pronto incorporaremos las figuras fiscales que derivan del debate del Estado de la Nación. Tendremos que actualizar la recaudación para todos los impuestos, sobre todo aquellos que se pusieron en marcha en los últimos años: transacciones financieras, digitales, los vinculados al medio ambiente…

En cualquier caso, tendremos que ver con el resto de grupos políticos cuáles son las cuestiones que se puedan ir trasladando.

¿Descartamos la gran reforma fiscal que el Gobierno quería poner en marcha y para la que existen ya las aportaciones del Comité de Sabios?

El comité de Sabios justamente planteó que era importante ir acompasando todo al momento económico. No podemos contradecirnos a nosotros mismos. Nos hemos visto abocados a adoptar medidas que no pueden ser incoherentes con lo que se plantea.

La reforma fiscal está pensada para un momento de normalidad en la inflación, no para un momento de incremento de los precios energéticos, por ejemplo.

Hay que ser inteligentes a la hora de poner en marcha la reforma fiscal y tendremos que ir eligiendo aquellas medidas que son compatibles con las que ya está poniendo en marcha el Gobierno. Evidentemente, muchas tienen un tiempo tasado hasta el mes de diciembre.

Por ejemplo, la disminución del IVA de la luz o del IVA de los precios energéticos. Veremos cómo se comportan los precios mayoristas para el año que viene, pero todavía es muy pronto. Estamos en el mes de julio y no podemos prever cómo van a ser esos comportamientos en el mes de enero.

