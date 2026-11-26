Las solicitudes deben presentarse electrónicamente con el modelo oficial 790 a través del Punto de Acceso General; hay un plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el BOE. (Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20261126/gobierno-convoca-plazas-empleo-publico-dias-elecciones-generales/1003744472931_0.html — "Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles... Para participar... deberá cumplimentarse y presentarse electrónicamente el modelo oficial 790...")

¿Cómo y hasta cuándo pueden presentar su solicitud los aspirantes a estas plazas?

El ingreso libre será por oposición y la promoción interna por concurso‑oposición; además se ha descentralizado sedes y actualizado los temarios para incluir igualdad, transparencia, protección de datos y uso y riesgos de la inteligencia artificial. (Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20261126/gobierno-convoca-plazas-empleo-publico-dias-elecciones-generales/1003744472931_0.html — "Los procesos selectivos se desarrollarán... se han adoptado medidas para continuar con la descentralización... y se han actualizado los temarios...")

¿Cómo serán las pruebas y qué cambios incluyen los temarios respecto a anteriores convocatorias?

Para C2 se exige Graduado en Educación Secundaria; para C1, Bachiller o Técnico; y para A2, Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico o grado. (Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20261126/gobierno-convoca-plazas-empleo-publico-dias-elecciones-generales/1003744472931_0.html — "En cuanto a la titulación exigida...")

¿Qué requisitos de titulación piden para los subgrupos A2, C1 y C2 en esta convocatoria?

Se han convocado 14.373 plazas: 6.508 de turno libre y 7.865 de promoción interna; 1.679 están reservadas para personas con discapacidad y 12.694 corresponden al sistema general. (Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20261126/gobierno-convoca-plazas-empleo-publico-dias-elecciones-generales/1003744472931_0.html — "La oferta suma 14.373 plazas: 6.508 de turno libre y 7.865 de promoción interna; 1.679 están reservadas...")

¿Qué plazas y cupos concretos se han convocado en la Administración General del Estado?

El Ministerio registró la resolución en el BOE para abrir los plazos antes del cambio de legislatura y vincularla a la oferta salarial que defendía el ministro Óscar López en la Diputación Permanente. (Fuente El Español: https://www.elespanol.com/invertia/economia/empleo/20261126/gobierno-convoca-plazas-empleo-publico-dias-elecciones-generales/1003744472931_0.html — "El Ministerio ha registrado la resolución en el BOE ahora para abrir los plazos antes del cambio de legislatura...")

¿Por qué ha publicado el Gobierno la convocatoria de 14.373 plazas justo antes de las elecciones?

Los aspirantes dispondrán de 20 días hábiles para presentar sus solicitudes de forma electrónica mediante el modelo oficial 790.

La oferta abarca diez procesos selectivos de los subgrupos A2, C1 y C2, distribuidos en 6.508 plazas de turno libre y 7.865 de promoción interna.

Se reservan 1.679 plazas para el cupo de personas con discapacidad y 12.694 se asignan al sistema general.

El BOE publica la convocatoria de 14.373 plazas para la Administración General del Estado a tres días de las elecciones generales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se convocan 14.373 plazas para procesos selectivos en la Administración General del Estado (AGE).

En concreto, 1.679 se reservan para el cupo de personas con discapacidad y 12.694 corresponden al sistema general.

Cabe destacar que esta resolución se ha aprobado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a sólo tres días de las elecciones generales.

Según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en un comunicado, mediante esta resolución se convocan diez procesos selectivos de los subgrupos A2, C1 y C2, tanto en su modalidad de turno libre (6.508 plazas) como de promoción interna (7.865).

El ministro de Función Pública, Óscar López, ha puesto en valor esta oferta de empleo público en la Diputación Permanente del Congreso, donde ha acudido este jueves para defender el decreto ley que sube el sueldo de los empleados públicos un 4,5% para 2027.

"Precisamente hoy, y aunque no sea objeto de esta Diputación, se publica en el BOE una nueva oferta de empleo público que convoca más de 14.000 plazas para la Administración General del Estado en los subgrupos A2, C1 y C2", ha destacado.

En concreto, dentro del subgrupo C1 se convocan 2.300 plazas de ingreso libre y 4.490 de promoción interna para el Cuerpo General Administrativo, así como 1.103 de ingreso libre y 310 de promoción interna para el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática.

Sistema de oposición

Para el subgrupo A2 se ofertan 1.255 plazas de acceso libre y 2.200 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado, junto con 400 de ingreso libre y 390 de promoción interna en el Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática.

Por su parte, en el subgrupo C2 se convocan 1.450 plazas de turno libre y 475 de promoción interna para el Cuerpo General Auxiliar.

Los procesos selectivos se desarrollarán mediante el sistema de oposición para los aspirantes de ingreso libre y mediante concurso-oposición para quienes concurran por promoción interna.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles contados a partir de mañana viernes para presentar sus solicitudes.

Para participar en las pruebas deberá cumplimentarse y presentarse electrónicamente el modelo oficial 790 a través del Punto de Acceso General.

En caso de tener que subsanar la presentación electrónica, se considerará como fecha de registro aquella en la que se haya realizado dicha subsanación.

En cuanto a la titulación exigida, para el subgrupo C2 se requerirá el título de Graduado en Educación Secundaria; para el C1, el de Bachiller o Técnico; y para el A2, el de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

El Ministerio ha destacado que se han adoptado medidas para continuar con la descentralización de las pruebas con el fin de acercarlas a los aspirantes y se han actualizado los temarios para incluir, en todos los casos, materias relativas a la igualdad, la transparencia, la protección de datos o el uso y riesgos de la inteligencia artificial.