Clientes de un bar se refrescan en la terraza. Europa Press

El salario medio toca máximos desde 2006, con 2.497 euros, pero el 10% de asalariados no llega a 1.083 euros

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves El salario medio bruto mensual en España subió un 4,7% en 2025 hasta alcanzar los 2.497,2 euros, registrando su máximo histórico desde el inicio de la serie en 2006. El salario mediano avanzó un 4,5% hasta los 2.092,4 euros al mes, impulsado en parte por las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional. Existe una marcada brecha salarial: el 10% de los asalariados (1,88 millones) percibió menos de 1.083,3 euros al mes, mientras que el 30% cobró más de 2.818,7 euros. Las mujeres, jóvenes, temporales y empleados a tiempo parcial mantienen las retribuciones más bajas; el sueldo medio femenino fue de 2.240 euros frente a los 2.738,7 euros de los hombres. Preguntas ¿Por qué ha subido el salario medio a 2.497,2 euros en 2025 según el INE? El INE atribuye parte del aumento a la recuperación salarial sostenida desde 2016 y al alza general de los sueldos en la Encuesta de Población Activa; además, la subida del salario mínimo y la mejora de retribuciones en determinados sectores elevan la media. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores que el 10% cobre menos de 1.083,3 euros al mes? Ya ocurrido: garantiza que una porción significativa de asalariados sigue por debajo de umbrales de protección social, lo que incrementa la pobreza laboral. Podría ocurrir: mantener esa brecha dificultará el consumo y aumentará la presión política para nuevas subidas del SMI y medidas de protección. ¿Cómo influye el SMI en el salario mediano, que ha subido hasta 2.092,4 euros? El incremento del SMI desde 950 euros en 2020 hasta 1.221 euros y su nueva subida prevista elevan la base salarial, arrastrando hacia arriba la mediana porque mejora la parte baja de la distribución salarial. ¿Qué grupos de trabajadores ganan menos y por qué presentan salarios más bajos en 2025? El INE señala que las mujeres, jóvenes, trabajadores con menor formación, a tiempo parcial y temporales concentran los salarios más bajos por mayor parcialidad laboral, contratos temporales y sectores peor remunerados. ¿Cómo se distribuye la población asalariada según los deciles de salario en 2025? El INE divide 18,8 millones de asalariados en diez grupos iguales; el 40% cobró entre 1.639,1 y 2.818,7 euros, el 30% cobró al menos 2.818,7 euros y el 30% cobró menos de 1.639,1 euros.

El salario medio mensual, en términos brutos, subió un 4,7% en 2025, hasta los 2.497,2 euros, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006

Es el noveno año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Según los datos de Estadística, el 40% de los asalariados (7,53 millones de trabajadores) ganaron entre 1.639,1 y 2.818,7 euros brutos al mes en 2025.

Por su parte, el 30% (5,65 millones de asalariados) obtuvo remuneraciones de al menos 2.818,7 euros mensuales y el 30% restante (otros 5,65 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.639,1 euros al mes.

Dentro de estos últimos, 1,88 millones de asalariados percibieron un salario bruto inferior a los 1.083,3 euros al mes.

Estadística toma para sus datos al salario mensual del empleo principal bruto (incluyendo retenciones en el IRPF y cotizaciones) y añade criterios convencionales en relación con casos especiales.

Así, las pagas extras y otros complementos anuales son considerados en la definición, dividiendo su cantidad por 12. También se incluyen los pagos por horas extras regulares, propinas y comisiones.

Salario medio

Para elaborar esta estadística, el INE ordena a todos los asalariados --18,8 millones de personas durante el pasado año-- según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los trabajadores en cada grupo.

Como resultado, el salario mediano, que divide al total de los trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, se situó en 2025 en un nuevo máximo de 2.092,4 euros brutos mensuales, un 4,5% más que en el año anterior (91 euros más).

Este salario mediano es 386 euros superior al existente en 2020, y se ve influido por la escalada del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha pasado de ser de 950 euros mensuales por catorce pagas en 2020 a alcanzar actualmente los 1.221 euros al mes, con una nueva subida ya aprobada para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros.

Según los datos del INE, las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores temporales presentan los salarios más bajos.

Así, los asalariados con contrato temporal presentaron en 2025 un sueldo medio de 1.907,7 euros al mes, frente a los 2.601,5 euros de los indefinidos.

En las mujeres, cuatro de cada diez percibió un sueldo inferior a 1.639,1 euros mensuales, frente a uno de cada cinco varones. Además, el 34,4% de los varones ingresó 2.818,7 euros o más en 2025, frente al 25,5% de las mujeres.

El salario medio de las mujeres fue de 2.240,0 euros al mes, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.738,7 euros.

Con todo, el salario medio de las mujeres se situó en 2025 en 2.240 euros al mes (casi 77 euros más que en 2024), frente a los 2.738,7 euros percibidos por los hombres (190 euros más que el año anterior).

Según el INE, entre las razones que explican esta diferencia salarial por sexos se encuentra el hecho de que las mujeres trabajan en mayor proporción que los hombres en jornadas a tiempo parcial, con contratos temporales y en ramas de actividad peor remuneradas.

Entre los jóvenes menores de 25 años, el salario medio bruto alcanzó en 2025 los 1.438,6 euros mensuales, cifra que ha aumentado en casi 66 euros respecto a 2024. Por contra, los asalariados de 55 y más años presentaron la cuantía salarial media más elevada en 2025, con 2.768,1 euros mensuales.