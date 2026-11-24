El mismo Consejo aprobó prorrogar un impuesto especial a la banca por un año para recaudar 1.400 millones y abordar vivienda; la noticia señala esa prórroga fiscal entre las medidas económicas vinculadas al decreto, aunque no detalla si esos fondos financiarán la ampliación de permisos.

¿Cómo se relaciona esta medida con otras decisiones del mismo Consejo de Ministros, como el impuesto a la banca?

Lo ocurrido: el Ejecutivo ha aprobado la ampliación por real decreto-ley y lo ha hecho público; posibles efectos: mayor tiempo efectivo de cuidado parental y aumento de la demanda de servicios y financiación para conciliación.

¿Qué se ha producido ya y qué efectos podría tener la ampliación del permiso a 20 semanas para las familias?

Los ministros de Sumar, liderados por Yolanda Díaz, reivindicaban la ampliación y lo habían planteado al Gobierno; la tramitación quedó retrasada por disputas internas entre PSOE y el Frente Amplio antes de aprobarse.

¿Qué papel tuvo Sumar y Yolanda Díaz en la demanda de ampliar los permisos a 20 semanas?

Sánchez lo ha comunicado desde la presidencia en plena ronda de medidas preelectorales; la noticia lo vincula a la agenda del Ejecutivo en los últimos Consejos de Ministros y a anuncios similares realizados esos días.

¿Por qué anuncia Pedro Sánchez la ampliación a 20 semanas justo antes de las elecciones del 29-N?

El Gobierno ha elevado en un real decreto-ley el permiso por nacimiento y cuidado de un menor hasta 20 semanas por progenitor, con una semana más respecto al régimen anterior, pendiente de publicación en el BOE.

¿Qué ha aprobado el Consejo de Ministros sobre el permiso de nacimiento y cuidado anunciado por Pedro Sánchez?

El Ejecutivo aborda además en la misma reunión la ampliación de los permisos por fallecimiento de familiares y la normativa del crédito al consumo.

El último Consejo de Ministros antes de los comicios también aprueba extender el impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros.

La medida, anunciada por Pedro Sánchez a pocos días de las Elecciones Generales, da cumplimiento a una reivindicación que abanderaba Sumar.

El Consejo de Ministros aprueba la ampliación del permiso de maternidad y paternidad por nacimiento y cuidado de un menor hasta las 20 semanas.

A sólo unos días de las Elecciones Generales del 20 de noviembre, el Gobierno sigue aprobando nuevas medidas y ampliando prestaciones.

Concretamente, Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo y candidato por el PSOE, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este martes aprueba una ampliación del permiso de nacimiento y cuidado de un menor. Es decir, el permiso de maternidad y paternidad.

Concretamente, se amplía una semana y alcanzará, una vez publicado el correspondiente real decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las 20 semanas.

Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. 20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 24, 2026

Sánchez ha anunciado la medida en su perfil de X, como ya hizo con la ampliación de los permisos de fallecimiento este lunes.

"Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado", indica el socialista. "20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia".

Curiosamente, se trata de una medida que habían pedido los ministros de Sumar liderados por Yolanda Díaz pero que había quedado en el aire por la disputa entre el PSOE y el Frente Amplio de la semana pasada.

Como se ha comentado antes, ya estaba prevista la ampliación de los permisos por muerte de un familiar a diez días (cuando se trate de un cónyuge, un hijo o un padre o madre) mediante un real decreto-ley en el Consejo de Ministros de este martes, el último convocado antes de los comicios.

Este martes, además, el Gobierno aprueba otro decreto-ley, en este caso bancario. Contiene, entre otras medidas, la extensión durante un año más del impuesto especial a la banca para recaudar 1.400 millones de euros. Que, según Sánchez (si sale reelegido), se dedicarán a financiar iniciativas en vivienda.

Además, se aborda la nueva normativa del crédito al consumo, que se propuso en enero, pero cuyo trámite se ha ido dilatando en el tiempo.